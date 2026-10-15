Estados Unidos

Una pareja resultó herida cuando un auto se estrelló contra una peluquería en Florida

El coche atravesó los ventanales de un salón de Jacksonville y dejó a uno de los clientes atrapado junto al mostrador de recepción

Una cámara de seguridad captó el momento en que un BMW atravesó el frente de un salón de belleza en Jacksonville, Florida, y embistió a una pareja que se encontraba en el mostrador. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas y dolores, pero sobrevivieron al impacto.
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Una pareja resultó herida el sábado 10 de octubre cuando un BMW atravesó la fachada de una peluquería y la alcanzó junto al mostrador de recepción en el área comercial St. Johns Town Center North, próxima a St. Johns Town Center, en Jacksonville, Florida.

Los clientes acababan de terminar de cortarse el cabello y se disponían a pagar en Zinke Hair Studio cuando el automóvil irrumpió en el local.

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El vehículo cruzó los ventanales del frente y avanzó hasta el interior del negocio. El impacto alcanzó a Aubrie Simpson-Gotham y a su esposo.

Ella cayó al suelo y él quedó atrapado contra el mostrador. Ambos fueron llevados a un hospital; una encargada del salón también quedó inmovilizada por el vehículo, sin que se informaran lesiones graves.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville investiga las circunstancias del hecho. Hasta el momento de los últimos informes disponibles, no se había difundido una causa oficial ni se había informado sobre cargos o detenciones relacionados con la conductora.

Vista desde una cámara de seguridad del interior de una peluquería con cristales rotos y muebles destrozados tras el choque de un vehículo
El vehículo quedó dentro de la peluquería tras derribar los ventanales y causar daños en el mostrador y parte del mobiliario (Captura de video Zinke Hair Studio)

Las cámaras registraron el recorrido del automóvil hasta el mostrador

Las imágenes de seguridad difundidas por News4JAX muestran que el automóvil ingresó por el frente de la peluquería y llegó hasta el sector de cobro.

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La pareja estaba frente al mostrador tras finalizar su cita, por lo que tuvo apenas unos segundos para advertir el peligro.

Simpson-Gotham relató que ambos escucharon primero un estruendo. “Giramos la cabeza y, de repente, había un auto que venía directamente hacia nosotros”, dijo al medio local. “No tuvimos tiempo de reaccionar”, añadió.

El golpe derribó a la mujer, mientras su esposo permaneció aprisionado entre la parte delantera del BMW y el mueble de recepción.

Según su testimonio, consiguió liberar un brazo y le gritó a ella que se alejara, porque temía que el vehículo siguiera avanzando dentro del establecimiento.

Vista desde una cámara de seguridad del interior de una peluquería con estantes de productos, mostradores y varias personas
Una cámara de seguridad registra el instante en que el automóvil atraviesa la fachada de Zinke Hair Studio y alcanza el área de recepción (Captura de video Zinke Hair Studio)

La secuencia explica por qué los daños no se limitaron a los ventanales. El automóvil quedó detenido dentro del salón y afectó el sector de ingreso y pago, donde se concentraban clientes y personal al momento del choque.

La mujer recibió cuatro puntos de sutura y el hombre sufrió dolor en las costillas

La pareja fue trasladada para recibir atención médica después del accidente. Simpson-Gotham sufrió heridas en la cabeza que requirieron cuatro puntos de sutura y fue atendida también por ansiedad, informó NBC6.

Su esposo señaló que continuaba con dolor en las costillas tras el impacto. Los dos fueron dados de alta luego de ser asistidos y, en declaraciones a medios locales, describieron las secuelas físicas y emocionales que les dejó el episodio.

Seguimos intentando procesar todo emocionalmente”, expresó Simpson-Gotham. La mujer afirmó que el accidente también afectó a familiares y amigos, mientras que su marido manifestó que ambos se sentían afortunados de haber sobrevivido.

Una mujer sostiene una toalla junto a su rostro y un hombre se encuentra sentado en un sillón con sangrado visible en las rodillas
Aubrie Simpson-Gotham y su esposo muestran las heridas que sufrieron después de que un automóvil irrumpiera en una peluquería de Jacksonville, Florida

El cierre temporal afectó a unos 20 estilistas del salón

El choque dejó daños de consideración en Zinke Hair Studio. El establecimiento seguía cerrado cuando Action News Jax informó sobre las consecuencias del choque, mientras el propietario evaluaba las pérdidas y el personal iniciaba las tareas de recuperación.

De acuerdo con Action News Jax, cerca de 20 estilistas quedaron temporalmente sin actividad a causa del cierre.

El salón, que acababa de cumplir 15 años de funcionamiento, reprogramó decenas de turnos y derivó parte de su clientela a su sede de Ponte Vedra.

El propietario, Bert Peterson, estimó que el local dañado permanecería sin operar al menos una semana. También indicó que los productos afectados por el choque serían donados a una organización benéfica local.

La causa del ingreso del BMW continúa sin establecerse. La pareja, los responsables del negocio y las autoridades aguardaban el informe policial, que deberá determinar si el accidente respondió a un problema mecánico, a una maniobra de la conductora o a otra circunstancia.

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