Sin extensión automática y con miles de trámites atrasados: USCIS confirma el fin de la prórroga para permisos de trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la eliminación definitiva de las extensiones automáticas para los permisos de trabajo (REUTERS/Nathan Howard)

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Más de 432.000 solicitudes de renovación de permisos de trabajo llevaban al menos seis meses pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) al cierre del primer semestre de 2026; de ese total, más de 91.000 acumulaban más de un año y medio de espera, y sus titulares ya no cuentan con la red de seguridad que les permitía seguir trabajando mientras esperaban respuesta.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este martes 14 de octubre en el Registro Federal una regla definitiva que confirma, sin modificaciones, la eliminación de las extensiones automáticas de los documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para quienes presentaron su renovación a partir del 30 de octubre de 2025.

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La norma convierte en permanente una regla interina que el DHS había impuesto hace un año y que suprimió abruptamente el período de extensión automática de hasta 540 días adoptado durante la administración de Joe Biden. Según el gobierno, el cambio busca “mejorar la integridad de los beneficios” y garantizar que cada inmigrante sea examinado y evaluado antes de recibir una nueva autorización laboral.

Sin extensión automática para renovaciones presentadas desde octubre de 2025

Hasta octubre de 2025, un trabajador con EAD próxima a vencer podía presentar su solicitud de renovación y, con el recibo de trámite (Formulario I-797C), continuar empleado legalmente durante meses mientras USCIS resolvía el caso.

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Más de 432.000 solicitudes de renovación de permisos de trabajo acumularon seis meses de atraso ante USCIS (AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Esa protección había sido ampliada de 180 a 540 días en 2022, y la administración Biden la hizo permanente en enero de 2025, precisamente para amortiguar los retrasos de procesamiento que dejaban a miles de trabajadores en un vacío de autorización.

Con la regla ahora definitiva, el recibo de la solicitud de renovación dejó de funcionar como extensión automática. Quienes no reciban la aprobación de USCIS antes de que expire su tarjeta vigente pueden perder temporalmente su autorización para trabajar, aun cuando hayan presentado la renovación en tiempo y forma.

Entre 20.000 y 33.000 permisos podrían vencer sin renovación aprobada

El propio departamento reconoció en el análisis de impacto de la regla que entre 20.000 y 33.000 permisos de trabajo podrían vencer durante un período de 18 meses a partir de mayo de 2027 sin que sus titulares cuenten con una renovación aprobada, lo que afectaría a entre 1.700 y 2.800 empleadores, según proyecciones incluidas en el documento publicado en el Registro Federal.

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Los trabajadores extranjeros no pueden solicitar la renovación de su EAD hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento.

Solicitantes de asilo y dependientes de visas H-1B, entre los más afectados

Los titulares de permisos de trabajo perderán la autorización laboral si USCIS no aprueba la renovación antes del vencimiento de la tarjeta (EFE/Iván Mejía)

La medida afecta con mayor intensidad a determinadas categorías migratorias. Los solicitantes de asilo que renuevan su permiso bajo la categoría C8, así como quienes tramitan un ajuste de estatus con autorización C9, figuran entre los grupos más expuestos a quedar sin autorización laboral durante el intervalo entre el vencimiento de su tarjeta y la aprobación de la nueva.

También quedan comprendidos los cónyuges de titulares de visas H-1B que dependen de una EAD con visa H-4. El DHS rechazó expresamente las peticiones de estos grupos para conservar extensiones automáticas de cualquier duración, y afirmó que “no existe un mandato legal que obligue al departamento a otorgar una extensión automática de la autorización de empleo”.

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Un tribunal de California frenó la medida para siete demandantes, pero no para el resto

En enero de 2026, un grupo de titulares de visa H-4 demandó al DHS ante un tribunal federal de California, con el argumento de que la regla interina violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El juez David O. Carter, del Distrito Central de California, les concedió en septiembre una orden judicial preliminar que anuló la regla interina, pero únicamente para los siete demandantes del caso Doe v. U.S. Department of Homeland Security.

El tribunal determinó que el gobierno no había cumplido con los requisitos procedimentales de la APA ni había evaluado de manera adecuada el impacto sobre los solicitantes, sus familias y sus empleadores. Sin embargo, la medida cautelar no tiene alcance nacional: para el resto de los titulares de EAD, la eliminación de las extensiones sigue vigente, informó Bloomberg Law.

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Excepciones que mantienen la extensión automática

Las solicitudes de renovación de permisos presentadas antes del 30 de octubre de 2025 conservan el beneficio de la extensión automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los titulares de permisos de trabajo quedan desprotegidos. Las renovaciones presentadas antes del 30 de octubre de 2025 conservan la extensión automática de hasta 540 días bajo las reglas anteriores.

También subsisten las extensiones previstas por ley o por avisos del Registro Federal, como las vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque la Ley Pública 119-21 limita la autorización de empleo basada en TPS a un año o la duración de la designación, lo que resulte menor.

Los cónyuges en clasificaciones de no inmigrante E y L pueden seguir trabajando a través de la autorización vinculada a su estatus migratorio, sin depender de una EAD.

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Cómo y cuándo presentar la solicitud de renovación

Ante el nuevo escenario, USCIS aconseja presentar la solicitud de renovación mediante el Formulario I-765 dentro de los 180 días previos al vencimiento de la tarjeta y, como mínimo, 90 días antes. La agencia permite tramitar el formulario en línea a través de my.uscis.gov o por correo postal, y recomienda la vía digital.

Las tarifas del Formulario I-765 fueron actualizadas el 30 de septiembre de 2026 con un ajuste inflacionario del 3,36% para el año fiscal 2027. Toda solicitud matasellada a partir del 16 de octubre sin la tarifa correcta será rechazada. Los plazos de procesamiento por categoría y centro de servicio pueden consultarse en el sitio oficial de USCIS.

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