Nueva York destina más de USD 29 millones a un laboratorio cuántico: así funcionará el nuevo centro tecnológico

La ciudad de Nueva York recibirá el 15% de los ingresos por propiedad intelectual generados con los equipos del centro (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Guardar

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una inversión municipal de USD 29,2 millones para crear un laboratorio de fabricación cuántica en la Universidad de Nueva York (NYU).

De acuerdo con la Oficina del Alcalde de Nueva York, a cambio de esta inversión, la ciudad recibirá el 15% de los ingresos que obtenga la administración central de NYU por la propiedad intelectual desarrollada con equipos financiados por el municipio. Estos recursos incluirán participaciones accionarias, regalías, pagos por hitos y licencias de patentes.

PUBLICIDAD

Además, contará con tres representantes en el Consejo Asesor Ejecutivo de la instalación, desde donde promoverá tecnologías vinculadas con la sostenibilidad y la eficiencia energética, informó The New York Times.

El proyecto, denominado QFab, prevé inaugurarse en 2030 y contará con una financiación total de USD 284 millones, provenientes de fondos públicos y privados. La mayor contribución provendrá de la universidad, que destinará USD 255 millones a la construcción del centro y al financiamiento de sus primeros diez años de funcionamiento.

El acuerdo constituye el primer proyecto de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) durante la administración de Mamdani.

El proyecto QFab prevé su inauguración en 2030 con un presupuesto total de USD 284 millones financiados por sectores públicos y privados (New York University).

El centro fabricará y probará dispositivos cuánticos

La tecnología cuántica aplica principios de la mecánica cuántica a sectores como las ciencias de la vida, las finanzas y la atención sanitaria. La alcaldía estima que esta tecnología podría generar hasta USD 2,7 billones en valor económico a nivel mundial para 2035.

PUBLICIDAD

El centro ocupará aproximadamente 2.137 metros cuadrados (23.000 pies cuadrados) en la dirección 770 Broadway y estará disponible para investigadores, estudiantes, empresas emergentes y compañías consolidadas que necesiten fabricar o probar dispositivos cuánticos.

Para ello, contará con instalaciones de manufactura avanzada de chips y componentes, incluidas áreas especializadas como salas blancas, sistemas criogénicos y equipos de ensayo.

En una conferencia de prensa en el lugar donde estará el laboratorio, el alcalde declaró: “En este preciso momento, a niveles subatómicos que apenas podemos vislumbrar, se están desarrollando nuevas tecnologías que transformarán la forma en que combatimos las enfermedades, almacenamos energía e intercambiamos información”.

PUBLICIDAD

Luego aseveró: “Queremos que esas tecnologías, inversiones y empleos se creen aquí en la ciudad de Nueva York”.

La alcaldía proyecta que la tecnología cuántica generará un valor económico mundial de USD 2,7 billones de dólares para 2035 (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

QFab planea formar a más de 5.000 estudiantes y respaldar la creación de cerca de 50 compañías

La proyección para la primera década es llegar a más de 35.000 neoyorquinos, entre ellos más de 5.000 estudiantes de programas de grado y posgrado.

La universidad brindará a estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) acceso a sus laboratorios, capacitación técnica, formación especializada y talleres de verano.

El plan contempla programas de títulos asociados y certificados de CUNY para técnicos cuánticos, además de cursos de aprendizaje mediante realidad virtual. La institución creará más de 15 puestos docentes para respaldar el funcionamiento del centro, precisó The New York Times.

PUBLICIDAD

En el ámbito empresarial, el laboratorio prevé incubar cerca de 50 compañías y prestar servicios a otras 50 empresas emergentes. QFab buscará acompañar la transición de los prototipos a productos, facilitar la comercialización de tecnologías y conectar los proyectos con la red académica y emprendedora de NYU.