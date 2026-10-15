Epic Games programó con IA su nuevo lanzador y asegura que es 46% más veloz que Steam

Epic Games presentó la versión de prueba de su nuevo lanzador, construido con herramientas de inteligencia artificial

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Epic Games lanzó una versión de prueba de su nuevo Epic Games Launcher, reconstruida con herramientas de inteligencia artificial a las que la compañía llama vibe coding (programar guiando a una IA con instrucciones en lenguaje simple en vez de escribir el código a mano). Según pruebas que la empresa encargó a un proveedor externo, el programa arranca 46% más rápido que su rival en la venta de juegos para PC.

En su anuncio oficial, la compañía escribió que “programar es difícil, así que en vez de hacerlo, programamos con IA un nuevo Epic Games Launcher que es mucho más rápido y responsivo que el actual, y tiene un diseño nuevo”. La frase, con tono de broma, acompaña una decisión que la empresa no oculta.

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La medición oficial muestra un arranque en frío de 5,47 segundos, contra 10,07 segundos de Steam. El nuevo programa también abre la tienda tres veces más rápido y restaura la ventana desde la bandeja del sistema en 0,36 segundos, frente a los 0,42 segundos de la competencia.

Esa última diferencia, de apenas 0,06 segundos, resultó marginal en las pruebas independientes que realizaron medios especializados como Tom’s Hardware y GamesRadar+, que la calificaron de poco perceptible para un usuario común.

Un equipo y una base de código nueva

Las mediciones fueron encargadas a Keywords Studios, una firma que presta servicios de evaluación técnica para la industria de los videojuegos. Los resultados surgen de cinco pruebas realizadas en 13 computadoras con Windows, según detalló Tom’s Hardware.

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Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, impulsa un giro de la compañía hacia el uso intensivo de inteligencia artificial (REUTERS/Brendan McDermid)

Martin Keely, vicepresidente y gerente general de Epic Games Store, explicó a PC Gamer que el equipo “empezó desde cero”. “Esto es una arquitectura completamente nueva tanto para la tienda como para el programa del lanzador”, dijo Keely, y agregó que la IA funcionó “como una herramienta para escribir y revisar nuevas funciones y capacidades desde cero, en una base tecnológica distinta a la que teníamos antes”.

En otra entrevista con IGN, Keely precisó que el uso de inteligencia artificial los “hizo más eficientes” y que permitió que un equipo chico reescribiera la base de código y pudiera lanzarla más rápido en distintas plataformas. Según indicó, el nuevo lanzador tiene soporte para Windows y Mac, y también tendrá una versión para Linux.

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Epic Games Store lanzó una versión de prueba de su programa, reconstruida con herramientas de inteligencia artificial (Epic Games)

Epic había anticipado parte de este trabajo en junio, durante una presentación de su evento Unreal Fest, cuando prometió una “rearquitectura total” de su tienda y un arranque “cinco veces más rápido” que el de entonces.

El relanzamiento llega días después de que el director ejecutivo, Tim Sweeney, describiera en redes sociales un “gran giro” en la compañía hacia el uso intensivo de inteligencia artificial en el desarrollo. “La meta no es hacer lo mismo con menos gente, sino permitir que todos acá construyan más y mejores cosas, y llevar esos beneficios a todos los equipos que usan Unreal”, escribió Sweeney.

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La agencia Bloomberg había informado días antes que empleados fueron instruidos para dejar de escribir código a mano en un proyecto no anunciado con personajes de Star Wars y Marvel, y usar en cambio modelos de IA como Claude, de Anthropic.

Lo que todavía falta en la versión de prueba

Epic Games admitió que la versión preliminar está “ligera en funciones”: todavía faltan paneles sociales completos y opciones de gestión de cuenta que sí tiene el programa anterior. Por eso recomendó a los jugadores de Fortnite y Rocket League mantener el lanzador clásico mientras el nuevo todavía no alcanza paridad de funciones.

El nuevo lanzador compite contra Steam, que concentra entre el 74% y el 75% del mercado de tiendas de juegos para PC (Europa Press)

Steam mantiene, según estimaciones de la industria citadas por el sitio especializado Neowin, entre 74% y 75% del mercado de tiendas de juegos para computadora. Epic Games compite contra esa posición dominante desde que abrió su propia tienda hace casi ocho años.

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La compañía dijo que seguirá recogiendo comentarios de los usuarios de la versión de prueba antes de avanzar hacia un lanzamiento estable del nuevo lanzador.