Tiroteo en escuela de Oregón deja a tres niños y un adulto muertos; el tirador fue abatido

La Policía de Bend acudió al lugar cerca de las 13.00 tras una denuncia por un disparo contra un vehículo (X: @Jeff_Eager).

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Tres niños y un adulto murieron en un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail de Bend, Oregón. El presunto atacante recibió un disparo y murió.

La responsable de comunicaciones de la Policía de Bend, Sheila Miller, informó en una conferencia de prensa que al menos dos personas heridas fueron llevadas al Centro Médico St. Charles y precisó que las víctimas incluyen a niños. No comunicó sus estados de salud.

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Al mismo tiempo, señaló que el número total de víctimas aún no está determinado. Tampoco aclaró si entre quienes murieron se encontraban las personas trasladadas al centro médico.

De acuerdo con Associated Press, los agentes acudieron cerca de las 13:00 por un aviso de un disparo contra un automóvil. Poco después, el tirador fue abatido. Miller desconocía si el disparo que mató al sospechoso fue efectuado por un transeúnte o por la policía.

En el lugar se observaron vehículos policiales, ambulancias y un camión de bomberos. El director del FBI, Kash Patel, aseguró en redes sociales que la agencia se encuentra en el lugar para colaborar con las fuerzas locales. “Pondremos a su disposición todos los recursos que necesiten”, escribió.

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La alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, y otros funcionarios ofrecerán una conferencia de prensa sobre el tiroteo a las 17:30, hora del Pacífico (20:30, hora del Este).

Los servicios de emergencias trasladaron a al menos dos personas heridas hacia un hospital cercano (Captura de video: CBS 2 Boise).

La Policía de Bend habilitó un punto de reencuentro para las familias

La Escuela Primaria Silver Rail fue puesta bajo confinamiento y la Policía de Bend organizó un punto de reencuentro para las familias de los estudiantes en la iglesia Journey Church, precisó NBC News.

Miller declaró ante la prensa: “En este momento estamos evacuando habitación por habitación a todas las personas que se encuentran en esa escuela. Esto es algo que jamás queremos que suceda en Bend. Es devastador”.

La Policía de Bend organizó un punto de reencuentro oficial para las familias de los estudiantes (Captura de video: KGW News).

La escuela atiende a estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado y tenía 459 alumnos matriculados el año pasado, según datos del Departamento de Educación de Oregón citados por Associated Press.

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