Hospitales de Texas tienen programas para reducir facturas médicas, aunque muchos los aplican después de cobrar

Un análisis reveló que el 44% de los hospitales sin fines de lucro de Texas puede facturar antes de evaluar la elegibilidad para asistencia financiera (REUTERS/Nuri Vallbona)

Guardar

Casi la mitad de los hospitales sin fines de lucro de Texas puede enviar una factura antes de comprobar si el paciente tiene derecho a atención gratuita o con descuento.

La práctica persiste pese a que casi todos cuentan con herramientas para hacer esa verificación de forma automática y, en la mayoría de los casos, tampoco garantiza la devolución íntegra de lo que el paciente pagó antes de recibir la ayuda.

PUBLICIDAD

Un análisis de Tradeoffs sobre las políticas de asistencia financiera de los 166 hospitales generales y pediátricos sin fines de lucro del estado encontró que el 44% puede facturar antes de evaluar la ayuda económica.

El problema no es la falta de mecanismos: casi todas esas instituciones pueden identificar de manera proactiva a pacientes elegibles y reducir o eliminar sus saldos.

Ese contraste explica el debate. Los hospitales ofrecen atención de caridad, pero suelen activarla tras facturar, iniciar un plan de pagos o acercarse al cobro. Para quienes la desconocen, el orden puede generar una deuda evitable.

Alrededor del 40% de las políticas de los centros médicos texanos establece no notificar al paciente cuando su deuda queda eliminada de manera automática (REUTERS/Allison Joyce)

La detección automática existe, pero no siempre se aplica antes de facturar

La elegibilidad presunta infiere, con datos de ingresos o participación en programas públicos, que una persona cumple requisitos para atención gratuita o rebajada sin solicitud extensa ni documentos financieros. Cada hospital decide en gran medida su alcance y uso.

PUBLICIDAD

El relevamiento determinó que el 44% de los hospitales puede enviar facturas antes de evaluar si el paciente reúne los requisitos para atención de caridad o descuentos.

Memorial Hermann es el único sistema con una política escrita que ordena revisar y reducir o cancelar el saldo antes de facturar.

Otro 41% prevé la evaluación antes de derivar una cuenta impaga a cobranzas o de adoptar acciones extraordinarias, como embargar salarios, imponer gravámenes sobre bienes o negar atención futura por falta de pago. Esto deja margen para que una factura sea enviada mucho antes de que se determine si el paciente podía recibir ayuda.

PUBLICIDAD

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida por sus siglas en inglés como ACA, incorporó límites a las prácticas agresivas de cobro de los hospitales sin fines de lucro.

Estas instituciones deben realizar esfuerzos razonables para establecer si un paciente reúne las condiciones para recibir asistencia financiera antes de ciertas medidas de cobro.

La elegibilidad presunta es una de las vías que pueden usar para cumplir con esa obligación, aunque la norma no fija un momento uniforme para aplicarla.

Solo diez de los 166 hospitales analizados aseguran el reembolso total a los pacientes que pagaron antes de recibir la atención de caridad (REUTERS/Nuri Vallbona)

A escala nacional, alrededor del 90% de los hospitales sin fines de lucro informó en 2022 que podía identificar automáticamente a pacientes elegibles, frente al 72% registrado seis años antes, de acuerdo con un análisis de datos federales de RTI International para Tradeoffs.

PUBLICIDAD

En Texas, Covenant Health, que opera cinco hospitales en Lubbock, fue el único sistema que dijo no usar esa opción, aunque su propia política la contempla. Su portavoz, Ainsley Nelson, atribuyó esa decisión a requisitos regulatorios y complejidades administrativas.

Los requisitos de una solicitud convencional pueden explicar por qué el mecanismo automático importa. Los pacientes pueden tener que entregar extractos bancarios, recibos de sueldo, información sobre préstamos de vehículos, cuentas de jubilación e incluso documentos de divorcio.

El economista de la Universidad de Stanford Neale Mahoney, especializado en deuda médica, comparó el proceso con una auditoría fiscal y sostuvo que el sistema actual está roto.

PUBLICIDAD

Facturar primero puede empujar a los pacientes a pagar una deuda que no debían

Aimee Carlock tuvo que reunir USD 5.500 antes de que Texas Health Resources programara una cirugía para tratar dolor intenso y sangrado uterino, en agosto de 2025.

La trabajadora independiente de limpieza doméstica, que entonces tenía 35 años, pidió dinero a una amiga y a sus padres porque no disponía de esa suma.

Después de la intervención descubrió que reunía los requisitos para recibir asistencia financiera y que la atención debía ser gratuita.

El sistema eliminó el saldo restante de su cuenta, pero no le devolvió los USD 5.500 pagados por adelantado. La política de Texas Health Resources contempla reintegros solo por importes que superen lo que el hospital suele cobrar a una persona con seguro, el mínimo exigido por las normas federales en determinados casos.

PUBLICIDAD

El caso ilustra la consecuencia de conceder el alivio cuando el pago ya se produjo. Carlock estuvo sin trabajar gran parte de 2026 por sus problemas de salud, solicitó préstamos para alimentos y servicios públicos y pidió asistencia alimentaria. “Solo estoy tratando de volver a ponerme de pie”, dijo a Tradeoffs. “Pero es muy difícil”.

El proceso convencional de solicitud de ayuda económica exige la presentación de documentos personales como extractos bancarios o recibos de sueldo (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Pagar antes de recibir ayuda: sin garantía de reintegro

La política de reembolsos no es una excepción aislada. Solo 10 de los 166 hospitales analizados garantizan un reintegro completo a quienes pagaron antes de que se les reconociera la asistencia financiera.

Cerca de dos tercios de las instituciones indican que no devolverán la totalidad del dinero en esas circunstancias. La obligación federal de reembolsar importes por encima de los cargos habituales para pacientes asegurados no cubre necesariamente a quienes reciben ayuda mediante elegibilidad presunta.

PUBLICIDAD

La investigación también detectó fallas en la comunicación. Alrededor del 40% de las políticas prevé que el paciente no sea informado cuando su deuda se elimina automáticamente; solo el 8% exige notificarlo y las restantes no precisan qué debe hacerse.

Las normas de CommonSpirit Health para sus hospitales del sudeste texano señalan que los pacientes no recibirán comunicación sobre esa decisión. La organización rechazó una entrevista.

Para Erin Fuse Brown, profesora de la Universidad Brown que estudia la deuda médica, la falta de aviso priva a las personas de saber que ya no tienen que reservar dinero para una cuenta pendiente.

PUBLICIDAD

Estudios citados por Tradeoffs señalan, además, que las personas con deudas médicas tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de posponer atención física y de salud mental.

La postergación en el otorgamiento de asistencia financiera aumenta las probabilidades de que las personas retrasen tratamientos médicos de rutina (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Consecuencias sanitarias y financieras de la demora en otorgar ayuda

La demora también afecta las finanzas. Una investigación citada por Tradeoffs concluyó que recibir asistencia en las semanas posteriores a la atención aumentó las probabilidades de diagnóstico y tratamiento de depresión y diabetes, y de asistir a controles posteriores. Otro estudio sobre deudas canceladas meses o años después no halló esos beneficios.

Ray Kluender, profesor asociado de la Universidad de Harvard y participante en ambas investigaciones, resumió la diferencia: “El momento en que un hospital proporciona asistencia financiera es extraordinariamente importante”.

Algunos sistemas sostienen que sus prácticas superan lo que está escrito. Portavoces de AdventHealth y Houston Methodist dijeron que evalúan a algunos pacientes antes de facturarles, aunque sus políticas no imponen ese requisito.

En cambio, Memorial Hermann afirma en sus normas que sus hospitales deben revisar la asistencia financiera antes de enviar una factura.

La experiencia de Becca Wahl muestra el efecto de conocer el programa. La instructora de yoga, sin seguro médico, recibió una cuenta de USD 38.000 tras ser atendida por una conmoción cerebral en el Memorial Hermann Katy Hospital, luego de desmayarse en un Walmart.

El hospital ajustó el monto a USD 11.000 y le ofreció un plan de pagos de USD 1.000 mensuales. Tras solicitar ayuda con apoyo de la organización Dollar For, el sistema eliminó la deuda una semana después.

Las instituciones hospitalarias sin fines de lucro acceden a exenciones de impuestos tras comprometerse a destinar fondos a la atención de la comunidad (REUTERS/Callaghan O'Hare)

Texas debate nuevas reglas mientras otros estados adelantan la evaluación

La deuda médica alcanza a unos 100 millones de adultos en Estados Unidos, según KFF Health News. Incluye deudas con hospitales y médicos, préstamos familiares, tarjetas y bancos para costear atención. Puede llevar a posponer la jubilación, aceptar empleos adicionales o reducir gastos en alimentos y atención médica.

Los hospitales sin fines de lucro reciben exenciones fiscales a cambio de beneficios comunitarios, como asistencia financiera.

Texas exige desde hace décadas que cumplan una de varias metas, entre ellas destinar al menos 4 % de sus ingresos anuales por pacientes a atención de caridad.

Estudios sobre ese sistema arrojaron resultados dispares: algunos hospitales ampliaron la ayuda; otros redujeron ese gasto u otros servicios comunitarios.

La Asociación de Hospitales de Texas defiende las evaluaciones automáticas, aunque advierte que pueden ser imprecisas.

Su vicepresidenta de políticas, Anna Stelter, dijo que los centros deben comprobar si el paciente puede acceder a Medicaid o subvenciones que cubran los gastos.

Añadió que otorgar ayuda antes de facturar puede trasladar a los hospitales parte del costo de los deducibles.

Para julio de 2027, California, Delaware, Illinois, Maryland, Carolina del Norte y Oregón exigirán elegibilidad presunta para determinados pacientes.

Oregón exigió desde julio de 2024 evaluaciones previas para personas sin seguro, inscritas en Medicaid o con deudas superiores a USD 500; en 2026, elevó el umbral a USD 1.500 por dudas sobre la precisión de las herramientas y su efecto financiero.

En el primer año completo de la norma, los hospitales de Oregón más que duplicaron en promedio la atención de caridad, según un análisis de datos de Medicare de cerca de dos tercios de los centros.

En OHSU Hospital de Portland, los pacientes con ayuda financiera pasaron de 12 % antes de la ley a 64 %.

El representante estatal Tom Oliverson, médico republicano, propuso en 2025 que los hospitales sin fines de lucro de Texas identificaran a pacientes elegibles y les otorgaran ayuda antes de facturar, bajo sanciones.

El proyecto no avanzó. Oliverson dijo que lo presentará otra vez en 2027, con una exención para hospitales que ya atienden a una mayor proporción de pacientes de bajos ingresos.