Estados Unidos

Alabama extiende hasta febrero de 2027 los plazos fiscales federales tras el paso del huracán Isaias

El organismo tributario federal otorgó una prórroga a residentes y negocios de 40 condados del estado sureño para presentar declaraciones y abonar tributos pendientes

El Servicio de Impuestos Internos otorgó una prórroga fiscal hasta el 4 de febrero de 2027 a residentes y empresas de 40 condados de Alabama afectados por el huracán Isaias (REUTERS/Marco Bello)
El Servicio de Impuestos Internos otorgó una prórroga fiscal hasta el 4 de febrero de 2027 a residentes y empresas de 40 condados de Alabama afectados por el huracán Isaias (REUTERS/Marco Bello)
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Residentes y empresas de 40 condados de Alabama afectados por el huracán Isaias cuentan ahora con una prórroga fiscal que les permite cumplir con sus obligaciones tributarias federales hasta el 4 de febrero de 2027, según informó el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La medida abarca tanto la presentación de declaraciones como el pago de impuestos que originalmente vencían entre el 7 de octubre de 2026 y esa nueva fecha límite.

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La declaración de desastre estatal activó el alivio fiscal federal

El alivio se puso en marcha tras la declaración de desastre emitida por el estado de Alabama a raíz del paso del huracán, que comenzó a impactar la región el 7 de octubre de 2026. A partir de ese momento, el IRS identificó de manera automática a los contribuyentes ubicados en la zona afectada y les aplicó la extensión de plazos sin necesidad de que realizaran ningún trámite adicional.

Los condados incluidos en la zona de desastre son Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Bullock, Butler, Chambers, Chilton, Clarke, Choctaw, Coffee, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, Elmore, Escambia, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Mobile, Monroe, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tallapoosa, Tuscaloosa, Washington y Wilcox.

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El beneficio alcanza a personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro

La prórroga cubre una amplia variedad de obligaciones fiscales. Entre ellas figuran las declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas, corporaciones, fideicomisos y patrimonios; las declaraciones de sociedades y corporaciones tipo S; los informes anuales de organizaciones exentas de impuestos; y ciertas declaraciones de impuestos sobre nómina y sobre consumos específicos.

También quedan aplazados los pagos estimados de impuestos sobre la renta cuyo vencimiento original caiga a partir del 7 de octubre de 2026. Los contribuyentes afectados no enfrentarán sanciones por la falta de pago de esas cuotas estimadas, siempre que las abonen antes de la nueva fecha límite.

Quiénes pueden acceder al beneficio además de los residentes

El IRS identificó de manera automática a los contribuyentes de la zona de desastre para aplicar la extensión de plazos sin trámites adicionales (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)
El IRS identificó de manera automática a los contribuyentes de la zona de desastre para aplicar la extensión de plazos sin trámites adicionales (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Los residentes de los 40 condados no son los únicos con acceso al beneficio. El IRS también contempla a las personas cuyos registros fiscales necesarios para cumplir con un plazo se encuentran dentro del área de desastre, a los trabajadores de socorro afiliados a organizaciones gubernamentales o filantrópicas reconocidas y a cualquier persona que haya resultado herida o fallecida durante el desastre mientras visitaba la zona.

Quienes residen o tienen negocios fuera de los condados designados, pero se vieron igualmente afectados, pueden solicitar el alivio fiscal al comunicarse con la línea gratuita de servicios especiales del IRS: 866-562-5227.

Particularidad de las extensiones de 2025

Los contribuyentes que contaban con una prórroga válida para presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2025 también disponen de tiempo adicional para enviar esa documentación.

Sin embargo, el organismo aclaró que los pagos correspondientes a las declaraciones de 2025 vencían el 15 de abril de 2026, antes del inicio del período de desastre, por lo que esos pagos no son elegibles para este alivio.

Anulación de sanciones sobre depósitos de nómina bajo ciertas condiciones

Una persona de perfil en camisa de mezclilla revisa documentos del IRS con un bolígrafo en una mesa de madera, junto a una laptop abierta.
Los contribuyentes con prórroga para presentar la declaración de 2025 obtuvieron tiempo adicional, pero los pagos de ese año no califican para la medida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las penalidades vinculadas a los depósitos de impuestos sobre nómina y consumos específicos con vencimiento entre el 7 y el 22 de octubre de 2026 serán anuladas, siempre que los depósitos se realicen antes del 22 de octubre de 2026.

Para las declaraciones trimestrales de impuestos sobre nómina y ciertos tributos sobre consumos específicos que normalmente vencían el 2 de noviembre de 2026, la nueva fecha es el 4 de febrero de 2027.

Sin impacto en los planes de pago vigentes

Los contribuyentes que ya mantienen un acuerdo de pagos a plazos con el IRS no perderán su plan si dejan de realizar aportes durante el período de prórroga.

El acuerdo seguirá vigente incluso si esperan hasta el 4 de febrero de 2027 para ponerse al día con las cuotas que vencían desde el 7 de octubre de 2026. No obstante, la agencia advirtió que los intereses y penalidades por pago tardío continuarán acumulándose durante ese lapso.

Mayor plazo para reclamar reembolsos según la ley federal

Los acuerdos de pagos a plazos con el IRS mantienen su vigencia durante el período de prórroga, aunque los intereses por mora continúan acumulados (REUTERS/Erin Scott/File Photo)
Los acuerdos de pagos a plazos con el IRS mantienen su vigencia durante el período de prórroga, aunque los intereses por mora continúan acumulados (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

En virtud de la “Ley de Extensión de Plazos por Desastres” (Disaster Related Extension of Deadlines Act), recientemente promulgada como Ley Pública 119-64, la prórroga de una fecha límite fiscal federal bajo la sección 7508A se considera una extensión a efectos del cálculo del límite para solicitar un reembolso.

Esto otorga a los contribuyentes afectados más tiempo para reclamar devoluciones o créditos fiscales.

Beneficios adicionales: pagos por desastre y retiros de cuentas de jubilación

Los pagos calificados por asistencia ante desastres quedan, en términos generales, excluidos del ingreso bruto. Eso significa que los afectados pueden descontar de su base imponible los montos recibidos de agencias gubernamentales destinados a gastos personales, familiares, de subsistencia, funerarios o de reparación de viviendas y sus contenidos.

Además, quienes participan en planes de jubilación o cuentas individuales de retiro (IRA) podrían acceder a distribuciones especiales por desastre que no estarían sujetas a la penalidad adicional del 10 % por retiro anticipado, con la posibilidad de declarar ese ingreso a lo largo de tres años fiscales.

El IRS indicó que podría ofrecer medidas de alivio adicionales en el futuro según evolucione la situación en la zona afectada.

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