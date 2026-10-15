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Crash Team Racing Nitro-Fueled salta a PC con gráficos a 4K, FPS desbloqueados y multijugador

En cuanto a los modos de juego, tanto el modo Aventura como el Arcade funcionan ya en las primeras versiones disponibles de la adaptación

Crash Team Racing Nitro-Fueled - PC - Windows - videojuegos - tecnología - 15 de octubre
Crash Team Racing Nitro-Fueled está disponible en Xbox, donde también forma parte del catálogo de Xbox Game Pass. (Captura playstation.com)
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Un proyecto independiente ha logrado que Crash Team Racing Nitro-Fueled funcione de forma nativa en Windows, algo que Activision nunca ofreció de manera oficial. El juego de Beenox, lanzado en consolas en 2019, puede ejecutarse ahora en PC con resolución 4K, tasas de hasta 240 fotogramas por segundo y opciones de multijugador que incluyen una variante online todavía en fase experimental.

La iniciativa parte del trabajo de la comunidad, que ha desarrollado una capa de compatibilidad capaz de interpretar el código original de la versión de PlayStation 4. El resultado ha generado entusiasmo entre los aficionados, aunque sus propios responsables advierten que se trata de un desarrollo en evolución, con funciones pendientes de completar y fallos técnicos que todavía se están investigando.

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Cómo la comunidad logró ejecutar Crash Team Racing Nitro-Fueled en Windows

El punto de partida del proyecto es una capa de compatibilidad que permite ejecutar directamente las instrucciones del juego en procesadores modernos de PC.

Crash Team Racing Nitro-Fueled - PC - Windows - videojuegos - tecnología - 15 de octubre
La adaptación ha incorporado en poco tiempo un conjunto de opciones que no existían en el lanzamiento original de consola. (X/@iExplosiveRage)

A diferencia de un emulador convencional, que necesita reproducir todo el hardware de PS4, este sistema traduce únicamente las funciones gráficas mediante Vulkan, lo que reduce la carga de procesamiento y permite aprovechar mejor el hardware actual.

Esa diferencia técnica explica por qué los resultados obtenidos hasta ahora resultan tan superiores a los de la consola original. Las primeras pruebas, realizadas con una RTX 3070 y un Intel Core i5-9500, mostraron entre 110 y 130 FPS en carreras a 1080p, una cifra muy por encima de lo que ofrecía la versión de PlayStation 4.

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En equipos con componentes más potentes, los responsables del proyecto han llegado a documentar hasta 240 FPS, una marca que ilustra el margen de mejora que ofrece ejecutar el juego de forma nativa en PC en lugar de depender de la emulación tradicional. Este salto de rendimiento es, en buena medida, lo que explica el interés que ha despertado la adaptación entre los jugadores de PC.

Crash Team Racing Nitro-Fueled - PC - Windows - videojuegos - tecnología - 15 de octubre
Así luce el juego Crash Team Racing Nitro-Fueled ejecutándose de forma nativa en Windows gracias al trabajo de un proyecto independiente de la comunidad. (X/@iExplosiveRage)

Conviene aclarar que no se trata de una versión oficial ni incluye archivos comerciales del videojuego: los desarrolladores trabajan con una versión concreta de PS4 y exigen a los usuarios disponer de los archivos de una copia propia y legítima para poder ejecutar el proyecto.

Funciones gráficas y de juego disponibles en la versión para PC

Más allá del rendimiento, la adaptación ha incorporado en poco tiempo un conjunto de opciones que no existían en el lanzamiento original de consola. Entre las más destacadas figura la posibilidad de aumentar la resolución interna hasta 4K mediante distintos ajustes gráficos, algo impensable en el hardware de 2019.

A esto se suma un límite de fotogramas por segundo configurable, que puede llegar hasta los 240 FPS según el equipo utilizado, además de la integración de tecnologías de escalado como AMD FSR y NVIDIA DLSS, aunque estas últimas todavía se encuentran en fase experimental dentro del proyecto.

Crash Team Racing Nitro-Fueled - PC - Windows - videojuegos - tecnología - 15 de octubre
La iniciativa parte del trabajo de la comunidad, que ha desarrollado una capa de compatibilidad capaz de interpretar el código original de la versión de PlayStation 4. (X/@iExplosiveRage)

En cuanto a los modos de juego, tanto el modo Aventura como el Arcade funcionan ya en las primeras versiones disponibles de la adaptación. El soporte de controles también está cubierto: el proyecto admite mandos de Xbox y teclado, y permite disfrutar del multijugador local a pantalla dividida tal como en la versión original.

El aspecto más llamativo, sin embargo, es la aparición de una variante centrada en recuperar las funciones online del juego, una de las características más valoradas de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Su funcionamiento todavía no está plenamente verificado, y sus responsables siguen trabajando para resolver errores gráficos y pequeños tirones que aparecen durante la carga inicial de los escenarios.

Crash Team Racing Nitro-Fueled - PC - Windows - videojuegos - tecnología - 15 de octubre
Un proyecto independiente ha logrado que Crash Team Racing Nitro-Fueled funcione de forma nativa en Windows. (X/@iExplosiveRage)

Alternativas oficiales para jugar a Crash Team Racing Nitro-Fueled

Mientras la comunidad continúa puliendo esta adaptación no oficial, existe una vía legítima para quienes prefieran evitar los riesgos técnicos de un desarrollo todavía en construcción. Crash Team Racing Nitro-Fueled está disponible en Xbox, donde también forma parte del catálogo de Xbox Game Pass.

Esa inclusión en el servicio de suscripción ha permitido que numerosos jugadores que no pudieron acceder al título durante su estreno en 2019 tengan ahora la posibilidad de descubrirlo sin necesidad de recurrir a proyectos experimentales ni a herramientas no oficiales.

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