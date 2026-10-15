Estados Unidos

Quiénes pueden recibir hasta USD 1.700 en becas para estudiar oficios en Texas y cómo solicitarlas

Cinco colegios comunitarios del estado ya aceptan las nuevas Workforce Pell, un programa federal que financia capacitaciones cortas en áreas como salud, manufactura y soldadura

Cinco colegios comunitarios de Texas recibieron la aprobación federal para ofrecer becas Workforce Pell con un promedio de USD 1.700 por estudiante (AP Foto/Eric Gay, Archivo)
Cinco colegios comunitarios de Texas recibieron la aprobación federal para ofrecer becas Workforce Pell con un promedio de USD 1.700 por estudiante (AP Foto/Eric Gay, Archivo)
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Cinco colegios comunitarios de Texas recibieron la aprobación del Departamento de Educación de Estados Unidos para ofrecer las nuevas becas Workforce Pell. El programa federal permite por primera vez que estudiantes de bajos ingresos usen becas para capacitaciones laborales cortas en oficios de alta demanda. Los beneficiarios pueden recibir un promedio de USD 1.700 que no deben devolver.

Los cursos aprobados abarcan áreas como salud, manufactura, energía y construcción, y pueden durar tan solo ocho semanas. Texas se convirtió en uno de los primeros cuatro estados —junto con Iowa, Indiana y Nebraska— donde funcionan estos programas con financiamiento federal, según informó The Texas Tribune.

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Nueve programas en cinco instituciones ya aceptan la ayuda federal

Las instituciones habilitadas y sus programas son:

  • Kilgore College (este de Texas): técnico de líneas eléctricas, técnico de flebotomía y técnico de farmacia.
  • Weatherford College (norte de Texas): climatización (HVAC), maquinado básico y maquinado avanzado (CNC).
  • Central Texas College: técnico de farmacia.
  • Texas Southmost College: soldadura estructural (SMAW).
  • San Jacinto College: técnico de flebotomía.

“Esto fue un verdadero cambio de paradigma en la educación superior”, afirmó Tod Allen Farmer, presidente del Weatherford College, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune. “Va a permitir que un grupo completamente nuevo de ciudadanos acceda a la educación superior, personas que nunca antes habían podido pagarla”, agregó.

El programa nació de la ley presupuestaria firmada por Trump en 2025

El programa Workforce Pell surgió tras la promulgación de la ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump (REUTERS/Leah Millis/File Photo)
El programa Workforce Pell surgió tras la promulgación de la ley presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

La Workforce Pell surgió de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (Working Families Tax Cuts Act), firmada por el presidente Donald Trump el año pasado. La norma amplió la elegibilidad de las tradicionales becas Pell Grant —reservadas durante décadas a programas de grado universitario— para cubrir también capacitaciones laborales de corta duración.

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El Departamento de Educación publicó la regulación final el 19 de mayo de 2026 y el programa entró en vigor el 1 de julio. Desde entonces, las autoridades federales aprueban instituciones de forma continua a medida que estas demuestran cumplir los requisitos.

Los programas deben graduar y emplear al menos al 70% de sus alumnos

Para obtener la certificación federal, cada programa debe operar en un campo de alta demanda laboral y salarios competitivos. Además, necesita acreditar que al menos el 70% de sus estudiantes completa la formación y que otro 70% consigue empleo dentro de los seis meses posteriores a la graduación.

En Texas, la Junta Coordinadora de Educación Superior (THECB, por sus siglas en inglés) actúa como filtro estatal: evalúa las solicitudes, verifica el cumplimiento de los criterios y eleva las candidaturas al gobierno federal para la aprobación definitiva. David Troutman, subcomisionado de la agencia, indicó ante legisladores estatales en agosto que el organismo postuló al menos 12 programas ante las autoridades federales.

Las becas Pell sostienen a uno de cada tres universitarios en Texas

Las becas Pell no requieren reembolso y suelen beneficiar a familias con ingresos anuales inferiores a USD 50.000. En Texas, al menos uno de cada tres estudiantes universitarios dependió de esta ayuda durante más de una década, según datos del Tribune. Hasta ahora, la beca solo cubría carreras de dos o cuatro años.

A diferencia del esquema tradicional, la modalidad Workforce Pell también podría alcanzar a personas que ya cuentan con un título de grado, según indicó el Weatherford College en su sitio web institucional.

Cómo solicitar la Workforce Pell en Texas

El gobernador Greg Abbott anunció la asignación de recursos federales a colegios comunitarios de Texas (REUTERS/Callaghan O'Hare)
El gobernador Greg Abbott anunció la asignación de recursos federales a colegios comunitarios de Texas (REUTERS/Callaghan O'Hare)

Los interesados deben completar el formulario federal de ayuda financiera estudiantil (FAFSA) y estar inscritos en uno de los programas aprobados. Si cumplen los requisitos de elegibilidad, recibirán la beca, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Educación.

El gobernador Greg Abbott también anunció que un consorcio de colegios comunitarios liderado por el Alamo Colleges District recibió una subvención de USD 10,4 millones del Departamento de Trabajo federal para fortalecer los programas elegibles durante los próximos cuatro años. Se espera que la iniciativa beneficie a 22.000 estudiantes.

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