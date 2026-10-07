Estados Unidos

El Concejo Municipal de Nueva York debate nuevas reglas para transparentar los cobros de los bicitaxis

La audiencia prevista para este miércoles evaluará el uso obligatorio de taxímetros y una tarifa fija por minuto, con el objetivo de que los pasajeros conozcan el costo antes de iniciar el recorrido

El Concejo Municipal de Nueva York evalúa modificaciones a las normas de los pedicabs en áreas turísticas (Captura de video)
El Concejo Municipal de Nueva York evalúa modificaciones a las normas de los pedicabs en áreas turísticas (Captura de video)
Guardar

El Concejo Municipal de Nueva York realizará este miércoles una audiencia para evaluar nuevas reglas para los pedicabs, los vehículos de tres ruedas que trasladan pasajeros en zonas turísticas como Central Park. La discusión busca limitar los cobros excesivos y mejorar la información sobre las tarifas antes de que comience cada viaje.

La iniciativa surge después de una investigación del propio Concejo sobre el funcionamiento de este sector. CBS New York informó que las autoridades detectaron casos de conductores sin las licencias exigidas y de vehículos cuyos carteles con los precios estaban cubiertos u ocultos.

PUBLICIDAD

Los pedicabs son frecuentes en áreas de gran circulación turística de la ciudad, especialmente cerca de parques, teatros y puntos de interés. Sin embargo, los funcionarios sostienen que algunos pasajeros conocen el importe final del trayecto recién al descender, una práctica que motivó reclamos y pedidos de cambios regulatorios.

El Concejo analiza reemplazar los cronómetros por taxímetros

Los legisladores estudian la sustitución de los cronómetros por taxímetros con una tarifa fija por minuto (Captura de video)
Los legisladores estudian la sustitución de los cronómetros por taxímetros con una tarifa fija por minuto (Captura de video)

Entre las propuestas que llegarán a la audiencia figura la obligación de utilizar taxímetros para calcular el valor de cada viaje. El sistema sustituiría a los temporizadores empleados por algunos operadores, que contabilizan el tiempo sin que necesariamente exista una referencia clara del costo acumulado para el pasajero.

Además, los legisladores estudian la posibilidad de que la ciudad establezca una tarifa fija por minuto. Esa medida apuntaría a que los usuarios puedan anticipar cuánto pagarán y comparar precios antes de contratar el servicio.

PUBLICIDAD

La regulación vigente exige que los vehículos exhiban sus tarifas, aunque la investigación legislativa halló casos en los que esa información no era visible. La cobertura de CBS New York señaló que también se identificaron operadores que trabajaban sin cumplir con los requisitos de licencia.

La discusión se concentra en la transparencia de los precios y en el cumplimiento de las normas existentes. De aprobarse modificaciones, los conductores deberían adecuar sus vehículos y sus métodos de cobro a las condiciones que finalmente defina el Concejo Municipal.

Los conductores que cumplen las normas respaldan límites tarifarios

Los trabajadores habilitados señalaron que las irregularidades perjudican la confianza de los usuarios (Captura de video)
Los trabajadores habilitados señalaron que las irregularidades perjudican la confianza de los usuarios (Captura de video)

La New York Pedicab Alliance, organización que reúne a trabajadores del sector, respaldó la aplicación de precios justos y con topes. La entidad aseguró que quienes respetan las reglas resultan perjudicados cuando los pasajeros asocian a toda la actividad con prácticas de cobro abusivo.

Conductores con trayectoria en el rubro explicaron al medio que los comportamientos irregulares afectan la confianza del público. De acuerdo con sus planteos, muchos clientes se acercan a estos vehículos con desconfianza ante la posibilidad de recibir un cargo inesperado al término del recorrido.

El reclamo de los trabajadores coincide con parte de los objetivos de los legisladores: establecer criterios de cobro comprensibles y facilitar la fiscalización. La propuesta no plantea eliminar los pedicabs, sino fijar condiciones que permitan distinguir a los operadores habilitados de quienes incumplen las disposiciones.

Times Square Alliance pide que la regulación pase a otra agencia

La Times Square Alliance también intervino en el debate y planteó que algunos conductores enfrentan situaciones de explotación por parte de los dueños de las flotas. La organización propuso que la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York asuma el control regulatorio del sector.

Actualmente, la discusión legislativa contempla tanto la situación de los pasajeros como las condiciones laborales de los conductores. La eventual participación de la Comisión de Taxis y Limusinas podría modificar el esquema de supervisión de una actividad que concentra buena parte de sus recorridos en zonas turísticas.

La audiencia del Concejo Municipal está prevista para las 10.00 del miércoles. Allí se presentarán las propuestas para modificar las normas de los pedicabs en Nueva York y se escucharán las posiciones de los distintos actores vinculados con la actividad.

Temas Relacionados

Nueva YorkRegulaciónTransporte urbanoEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tormenta tropical Isaías avanza: puede convertirse en huracán y azotar la costa del Golfo de Estados Unidos esta semana

El sistema, que podría tocar tierra entre Luisiana y el Panhandle de Florida el viernes por la noche, sería el primer fenómeno atlántico en formarse tan tarde en más de un siglo

La tormenta tropical Isaías avanza: puede convertirse en huracán y azotar la costa del Golfo de Estados Unidos esta semana

Andrew Tate enfrenta nuevos cargos por pornografía extrema con un caballo y una anguila

Documentos judiciales del proceso de extradición en Estados Unidos revelan que la Fiscalía británica imputó al influencer por la presunta posesión de material sexual explícito con animales y archivos indecentes de una menor almacenados en sus dispositivos

Andrew Tate enfrenta nuevos cargos por pornografía extrema con un caballo y una anguila

Combatieron incendios mientras estaban presos: California ahora reconocerá su experiencia para trabajar como bomberos forestales

La norma AB 2483 reconocerá la formación de antiguos reclusos y les dará prioridad en concursos iniciales de Cal Fire a partir de 2028

Combatieron incendios mientras estaban presos: California ahora reconocerá su experiencia para trabajar como bomberos forestales

El Congreso de Estados Unidos señaló a Webull como riesgo para la seguridad nacional por sus vínculos con China

Un informe bipartidista advirtió que la plataforma mantiene dependencias corporativas, tecnológicas y laborales sujetas a Beijing, lo que podría exponer los fondos y la información de sus usuarios a requerimientos oficiales chinos

El Congreso de Estados Unidos señaló a Webull como riesgo para la seguridad nacional por sus vínculos con China

Revelan la carta que "El monstruo de Denver" escribió para sus víctimas; la familia del asesino habla tras ocho años de silencio

Los padres de Chris Watts accedieron a cuatro días de entrevistas exclusivas, visitaron el cementerio de Bethesda con una misiva escrita y siguen divididos entre la duda y el dolor

Revelan la carta que "El monstruo de Denver" escribió para sus víctimas; la familia del asesino habla tras ocho años de silencio

TECNO

El CEO de AWS advierte que EE. UU. perderá la carrera de la IA si frena los centros de datos

El CEO de AWS advierte que EE. UU. perderá la carrera de la IA si frena los centros de datos

El nuevo peligro de la IA: un agente puede engañar a otro para que robe información

Call of Duty: Modern Warfare 4: cómo jugar la campaña en acceso anticipado con Nvidia GeForce RTX

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

MUNDO

Estados Unidos reafirmó su compromiso con Israel en el aniversario del ataque terrorista de Hamas

Estados Unidos reafirmó su compromiso con Israel en el aniversario del ataque terrorista de Hamas

En el aniversario de la masacre del 7 de octubre, un operativo de Israel abatió a dos terroristas en la Franja de Gaza

El Consejo de Seguridad fracasó en su quinto intento para designar al próximo secretario General de la ONU

Marco Rubio afirmó que Irán no controla el estrecho de Ormuz y que el petróleo fluye casi al nivel previo a la guerra

La planta ornamental que se convirtió en una amenaza para la biodiversidad y alarga la temporada de alergias en un país europeo