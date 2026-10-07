El Concejo Municipal de Nueva York debate nuevas reglas para transparentar los cobros de los bicitaxis

El Concejo Municipal de Nueva York evalúa modificaciones a las normas de los pedicabs en áreas turísticas (Captura de video)

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El Concejo Municipal de Nueva York realizará este miércoles una audiencia para evaluar nuevas reglas para los pedicabs, los vehículos de tres ruedas que trasladan pasajeros en zonas turísticas como Central Park. La discusión busca limitar los cobros excesivos y mejorar la información sobre las tarifas antes de que comience cada viaje.

La iniciativa surge después de una investigación del propio Concejo sobre el funcionamiento de este sector. CBS New York informó que las autoridades detectaron casos de conductores sin las licencias exigidas y de vehículos cuyos carteles con los precios estaban cubiertos u ocultos.

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Los pedicabs son frecuentes en áreas de gran circulación turística de la ciudad, especialmente cerca de parques, teatros y puntos de interés. Sin embargo, los funcionarios sostienen que algunos pasajeros conocen el importe final del trayecto recién al descender, una práctica que motivó reclamos y pedidos de cambios regulatorios.

El Concejo analiza reemplazar los cronómetros por taxímetros

Los legisladores estudian la sustitución de los cronómetros por taxímetros con una tarifa fija por minuto (Captura de video)

Entre las propuestas que llegarán a la audiencia figura la obligación de utilizar taxímetros para calcular el valor de cada viaje. El sistema sustituiría a los temporizadores empleados por algunos operadores, que contabilizan el tiempo sin que necesariamente exista una referencia clara del costo acumulado para el pasajero.

Además, los legisladores estudian la posibilidad de que la ciudad establezca una tarifa fija por minuto. Esa medida apuntaría a que los usuarios puedan anticipar cuánto pagarán y comparar precios antes de contratar el servicio.

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La regulación vigente exige que los vehículos exhiban sus tarifas, aunque la investigación legislativa halló casos en los que esa información no era visible. La cobertura de CBS New York señaló que también se identificaron operadores que trabajaban sin cumplir con los requisitos de licencia.

La discusión se concentra en la transparencia de los precios y en el cumplimiento de las normas existentes. De aprobarse modificaciones, los conductores deberían adecuar sus vehículos y sus métodos de cobro a las condiciones que finalmente defina el Concejo Municipal.

Los conductores que cumplen las normas respaldan límites tarifarios

Los trabajadores habilitados señalaron que las irregularidades perjudican la confianza de los usuarios (Captura de video)

La New York Pedicab Alliance, organización que reúne a trabajadores del sector, respaldó la aplicación de precios justos y con topes. La entidad aseguró que quienes respetan las reglas resultan perjudicados cuando los pasajeros asocian a toda la actividad con prácticas de cobro abusivo.

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Conductores con trayectoria en el rubro explicaron al medio que los comportamientos irregulares afectan la confianza del público. De acuerdo con sus planteos, muchos clientes se acercan a estos vehículos con desconfianza ante la posibilidad de recibir un cargo inesperado al término del recorrido.

El reclamo de los trabajadores coincide con parte de los objetivos de los legisladores: establecer criterios de cobro comprensibles y facilitar la fiscalización. La propuesta no plantea eliminar los pedicabs, sino fijar condiciones que permitan distinguir a los operadores habilitados de quienes incumplen las disposiciones.

Times Square Alliance pide que la regulación pase a otra agencia

La Times Square Alliance también intervino en el debate y planteó que algunos conductores enfrentan situaciones de explotación por parte de los dueños de las flotas. La organización propuso que la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York asuma el control regulatorio del sector.

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Actualmente, la discusión legislativa contempla tanto la situación de los pasajeros como las condiciones laborales de los conductores. La eventual participación de la Comisión de Taxis y Limusinas podría modificar el esquema de supervisión de una actividad que concentra buena parte de sus recorridos en zonas turísticas.

La audiencia del Concejo Municipal está prevista para las 10.00 del miércoles. Allí se presentarán las propuestas para modificar las normas de los pedicabs en Nueva York y se escucharán las posiciones de los distintos actores vinculados con la actividad.