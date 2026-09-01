Nueva York anuncia reformas en torres de refrigeración tras el brote de la enfermedad del legionario

La administración de Zohran Mamdani anunció un plan para reforzar los controles contra la enfermedad del legionario en Nueva York tras el brote del Upper East Side. (ABC7)

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La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció este martes un plan para fortalecer los controles contra la enfermedad del legionario en Nueva York, un día antes de que el Concejo Municipal celebre una audiencia de supervisión sobre el manejo del brote que afectó al Upper East Side de Manhattan durante el verano de 2026.

El Departamento de Salud (DoS) y el Departamento de Edificios (DoE) coordinarán nuevas herramientas de registro, inspección y sanción de torres de refrigeración —los sistemas de enfriamiento de agua que pueden albergar la bacteria causante de la enfermedad—. El brote dejó 94 personas enfermas y 11 fallecidas, aunque las autoridades aún no determinaron qué instalación, si alguna, estuvo vinculada con el origen del foco, según informó la oficina del alcalde.

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Qué es la enfermedad del legionario y por qué las torres de refrigeración son clave

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella pneumophila. No se transmite de persona a persona: para infectarse, una persona debe inhalar pequeñas gotas de agua contaminada suspendidas en el aire, como el vapor que algunos sistemas de climatización liberan al ambiente.

El brote de enfermedad del legionario en el Upper East Side dejó 94 casos y 11 muertes durante el verano de 2026. (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)

Las torres de refrigeración permiten a los grandes edificios disipar el calor del aire acondicionado y, si no reciben el mantenimiento adecuado, pueden convertirse en un entorno propicio para la bacteria. La normativa de Nueva York exige a los propietarios pruebas mensuales de detección de Legionella y el registro obligatorio de cada instalación ante el DoS.

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La ciudad unificará registros para detectar torres que operan sin control

Una de las medidas centrales del plan consiste en coordinar los sistemas de datos del DoS y el DoE para cruzar registros y localizar torres que funcionen sin estar inscriptas en los padrones municipales. Las nuevas estructuras deberán completar su registro antes de comenzar a operar.

La fuente del contagio por Legionella en Manhattan sigue sin confirmarse y los resultados genéticos se esperan para el otoño. (REUTERS/Adam Gray)

La detección de instalaciones no registradas no es un problema nuevo: durante la investigación del brote del Upper East Side y en el episodio anterior de Harlem, en 2025, las autoridades encontraron torres fuera de los registros oficiales, según señaló la oficina del alcalde Mamdani. Ese brote de Harlem dejó 118 personas enfermas y siete muertes.

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Un mapa público mostrará las torres registradas y su historial de cumplimiento

El DoS ampliará su herramienta digital de consulta de torres de refrigeración. Actualmente, los vecinos pueden buscar información por dirección; para la primavera de 2027, la ciudad prevé lanzar un mapa interactivo con todas las torres registradas en los cinco condados, con su historial de inspecciones y el estado de cumplimiento de las exigencias de análisis para detectar Legionella, de acuerdo con lo informado por ABC 7 Nueva York.

La iniciativa apunta a que cualquier ciudadano pueda verificar si las torres de su entorno están al día con los controles obligatorios.

Audiencias en 15 días y más de 460 infracciones desde mayo

La aceleración de los plazos legales es otro de los pilares del plan. Cuando un propietario apele una infracción, la audiencia administrativa quedará programada dentro de los 15 días siguientes, el plazo más breve que la normativa permite. Las cifras de inspección ilustran la magnitud del problema: desde el 8 de mayo, 460 de las 800 inspecciones de campo detectaron al menos una infracción, con multas acumuladas por 80.500 dólares, según News 12 Brooklyn.

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La ciudad publicará para la primavera de 2027 un mapa interactivo con las torres registradas y su historial de cumplimiento. (REUTERS/Kylie Cooper)

En paralelo, la ciudad evaluará métodos de laboratorio más veloces para confirmar la presencia de Legionella y creará un panel científico que revisará tecnologías alternativas de refrigeración, con el objetivo de reducir la dependencia de las torres convencionales.

El Concejo Municipal revisará la respuesta de la ciudad ante el brote

El anuncio de Mamdani precedió en un día a la audiencia de supervisión del Concejo Municipal, donde los legisladores interrogarán a funcionarios del DoS y del DoE sobre las decisiones tomadas durante el verano. La convocatoria refleja la presión política que generó el brote, en especial por el número de muertes y por la falta de una fuente de contagio identificada, de acuerdo con lo reportado por Fox 5 Nueva York.

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La alcaldía sostuvo que la respuesta al brote fue rápida y que las nuevas medidas buscan “mejorar el control antes de la próxima temporada de calor, acelerar las sanciones contra propietarios incumplidores y ampliar la información disponible para el público”. La investigación sobre el origen del foco continúa abierta, con los primeros resultados genéticos previstos para el otoño y las primeras medidas del plan en marcha antes de que termine 2026.