Trump advirtió que Irán será golpeado “con mayor dureza” si el régimen responde a la ofensiva en Ormuz: “Quedará muy poco”

Donald Trump advirtió que Estados Unidos intensificará los ataques contra Irán si el régimen responde a la ofensiva en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Washington elevará la intensidad de sus ataques contra Irán si el régimen responde a la nueva ofensiva estadounidense en torno al estrecho de Ormuz.

“Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada nuevamente a un nivel mucho más duro y elevado”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense añadió que existe una operación de mayor escala preparada y advirtió que, cuando termine, “quedará muy poco de la República Islámica de Irán”.

Trump afirmó que los ataques estadounidenses en las proximidades de Ormuz fueron una respuesta a dos episodios atribuidos a las fuerzas iraníes: un intento de colocar minas navales en el estrecho y el lanzamiento de ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania.

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La ofensiva estadounidense comenzó a las 12:00 hora local, de acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que confirmó ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en distintos puntos de Irán. El comando explicó que la operación respondió a “recientes intentos de agresión” contra barcos comerciales que atraviesan Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

Trump afirmó que Washington tiene preparada una operación de mayor escala contra la República Islámica de Irán. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La agencia oficial iraní IRNA informó que cuatro proyectiles impactaron en zonas de los condados de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, al este del estrecho de Ormuz. Un funcionario provincial citado en el reporte confirmó los puntos alcanzados, aunque no precisó si hubo daños.

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La tensión aumentó aún más con las primeras advertencias sobre una eventual represalia iraní. Tasnim señaló, citando a una fuente militar de alto rango, que Teherán prepara una respuesta contra Estados Unidos que sería “varias veces mayor” que los ataques estadounidenses. De acuerdo con esa fuente, las fuerzas iraníes contemplan como objetivos las bases militares estadounidenses y otros intereses de Washington en distintos puntos de Medio Oriente.

En otro mensaje dirigido a Estados Unidos, un portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró, según Fars, que Washington “lamentará sus nuevos ataques”.

Las advertencias iraníes abren la posibilidad de una nueva fase de ataques directos contra posiciones estadounidenses en Medio Oriente, en momentos en que ambos países intercambian amenazas y acciones militares cada vez más intensas.

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El domingo, Estados Unidos atacó dos lanzadores de cohetes situados en la isla iraní de Larak. Washington sostuvo que esas plataformas estaban siendo preparadas para emplear minas navales contra el tráfico marítimo. La operación fue presentada como una medida para impedir una amenaza contra embarcaciones comerciales.

El CENTCOM confirmó que la ofensiva de Estados Unidos comenzó a las 12:00 y apuntó contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. (@CENTCOM)

Irán respondió con ataques contra posiciones estadounidenses en la región. El régimen iraní afirmó haber lanzado misiles contra bases estadounidenses en Jordania y drones contra instalaciones vinculadas a las fuerzas de Washington en Emiratos Árabes Unidos. Jordania informó que ocho misiles que ingresaron en su espacio aéreo fueron interceptados.

Mientras continúan las operaciones, Estados Unidos mantiene un dispositivo destinado a restringir el tráfico marítimo vinculado con Irán. El CENTCOM indicó que, hasta el 1 de septiembre, sus fuerzas habían desviado 84 buques comerciales, inutilizado tres y abordado otros dos como parte de las operaciones en el estrecho.

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Washington sostiene que sus acciones buscan preservar la navegación comercial y evitar que Irán vuelva a colocar minas en Ormuz. La semana pasada, las autoridades estadounidenses habían asegurado que las minas existentes habían sido retiradas o detonadas y advirtieron que cualquier embarcación que intentara instalar nuevas cargas sería destruida.

La advertencia de Trump introduce ahora una amenaza adicional: una eventual represalia iraní podría desencadenar una campaña militar estadounidense de mayor magnitud. El mandatario ya había anticipado que respondería con fuerza después de los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán entra en su sexto mes con restricciones al tránsito comercial y una confrontación abierta en el estrecho de Ormuz. (Agencia de Noticias Wana vía REUTERS)

El intercambio ocurre mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en su sexto mes y el estrecho permanece en el centro de la disputa. La actividad militar estadounidense, los ataques iraníes y las restricciones al tránsito comercial mantienen abierto un escenario de confrontación directa alrededor de una de las principales rutas marítimas para el comercio energético mundial.

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