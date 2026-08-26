Estados Unidos

Estados Unidos desmanteló una red de hackers chinos que penetró la NASA, la Reserva Federal y el Senado

Las autoridades federales incautaron los dominios de dos plataformas de ciberespionaje vinculadas a una empresa china cuyos clientes incluían al ejército y a la inteligencia de Pekín

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron este miércoles la desarticulación de una operación de ciberespionaje patrocinada por el Estado chino que logró infiltrarse en algunas de las instituciones más sensibles del gobierno estadounidense, entre ellas la NASA, la Reserva Federal, el Senado y el propio Departamento de Justicia.

Según informó la agencia de noticias Reuters, las autoridades federales incautaron los dominios de dos plataformas de piratería informática, “QScan” y “QTRouter”, operadas por un grupo conocido como “QTFY” y vinculadas a la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

Los documentos judiciales, presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de California, revelan que entre las víctimas también figuran el Departamento de Energía, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), además de cuatro empresas no identificadas de Estados Unidos y Corea del Sur.

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Las dos plataformas funcionaban de forma complementaria. QScan rastreaba y comprometía de forma automática miles de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) en todo el mundo, que luego eran incorporados a la red QTRouter. Esta red actuaba como un sistema de ofuscación: las comunicaciones maliciosas aparecían como si provinieran de equipos fuera de China, lo que permitía ocultar el origen de los ataques. Al incautar los dominios codificados en el malware, las autoridades lograron inutilizar ambas plataformas por completo.

El edificio de la Reserva Federal en Washington (REUTERS/Ken Cedeno)
El edificio de la Reserva Federal en Washington (REUTERS/Ken Cedeno)

De acuerdo con los documentos judiciales, los servicios de QTFY estaban disponibles para clientes de pago, incluidos el Ministerio de Seguridad del Estado chino y el Ejército Popular de Liberación (EPL). La infraestructura del grupo se habría utilizado para comprometer redes críticas en Estados Unidos y en otros países desde al menos 2018.

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Los piratas informáticos maliciosos patrocinados por el Estado que atacan la infraestructura crítica de América serán detenidos y procesados”, afirmó el fiscal general Todd Blanche en el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que “estas herramientas fueron utilizadas por actores cibernéticos de la República Popular China para ocultar el origen de sus ataques”.

La operación fue investigada por la Oficina de Campo del FBI en San Diego, la División Cibernética del FBI y la Sección de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

La acción se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno federal contra el ciberespionaje chino: en 2025, el FBI eliminó el malware PlugX de más de 4.000 computadoras estadounidenses infectadas por el grupo Mustang Panda; en 2024, desactivó una botnet de cientos de miles de dispositivos IoT operada por Flax Typhoon; y en 2023, desarticuló otra red utilizada por Volt Typhoon para atacar infraestructuras críticas.

El Senado de Estados Unidos (Europa Press)
El Senado de Estados Unidos (Europa Press)

El analista Dakota Cary, especializado en China para la firma de ciberseguridad SentinelOne, señaló a Reuters que el fenómeno de los contratistas privados al servicio de agencias gubernamentales chinas lleva años en expansión. “En la última década, el número de empresas que ofrecen servicios ofensivos especializados se ha disparado”, advirtió.

La embajada china en Washington no respondió a las solicitudes de comentarios. Pekín niega de forma habitual cualquier participación en actividades de piratería informática. Reuters indicó que tampoco fue posible localizar datos de contacto de Nanjing Xinjiuwei para obtener su versión de los hechos.

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