Más de 20 estados demandan a Trump para frenar las restricciones al voto por correo

Estados liderados por el Partido Demócrata iniciaron una batalla legal para bloquear la orden ejecutiva de Donald Trump sobre el voto por correo. (REUTERS/Rachel Wisniewski/File Photo/File Photo)

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Más de 20 estados liderados por el Partido Demócrata iniciaron una nueva batalla legal para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La medida presidencial busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que genera un clima de alta tensión política a pocos días del inicio del proceso electoral.

Esta disputa judicial enfrenta a los fiscales generales demócratas contra la administración federal. El conflicto se centra en la validez y los tiempos de implementación de nuevas normativas electorales que, según los estados demandantes, amenazan el derecho al voto de millones de ciudadanos estadounidenses. La resolución de este litigio podría definir las reglas de juego para los próximos comicios.

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El alcance de la normativa federal

La administración Trump publicó el viernes pasado un reglamento que modifica los procesos de distribución de papeletas a través del Servicio Postal de Estados Unidos. La norma exige que los estados obtengan la aprobación federal para el diseño de los sobres de votación. Además, obliga a las autoridades locales a entregar al Servicio Postal un listado detallado de los ciudadanos elegibles para recibir el material.

La normativa federal modifica la distribución de papeletas por el Servicio Postal de Estados Unidos y exige aprobación federal para los sobres de votación. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Según informó Associated Press, los estados demandantes sostienen que estas exigencias resultan imposibles de cumplir en el plazo actual. Las primeras papeletas deben enviarse la próxima semana. Los funcionarios electorales argumentan que la imposición de estos requisitos de último minuto obstaculiza el ejercicio del voto y excede las competencias atribuidas al organismo postal.

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Los 23 estados que se unen contra la medida de Trump

Arizona

California

Carolina del Norte

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawai

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Míchigan

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Vermont

Virginia

Washington

Wisconsin

Otras jurisdicciones y entidades participantes:

Distrito de Columbia (D.C.)

Pensilvania

Actores clave en la disputa judicial

La coalición demandante está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a otros 24 fiscales generales demócratas. La funcionaria declaró a Associated Press que el Servicio Postal carece de autoridad para decidir quién puede votar por correo. Grupos civiles, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, también participan en las acciones legales para frenar la orden ejecutiva.

El gobierno federal, por su parte, defiende la medida como un mecanismo de seguridad. La Casa Blanca describió el plan como “medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas”. El Servicio Postal de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre el litigio al encontrarse el caso bajo revisión judicial.

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Cronología y escenarios del conflicto

La demanda fue presentada el miércoles 26 de agosto de 2026. Esta acción ocurre tras un fallo de la Corte Suprema, que rechazó una impugnación previa por considerarla prematura. No obstante, el alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva, lo que mantiene abierta la puerta a nuevas disputas en los tribunales inferiores.

La Corte Suprema rechazó una impugnación previa por prematura, pero no resolvió la legalidad de la orden ejecutiva sobre las normas electorales. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Existen procesos paralelos en Washington y Boston. En esta última ciudad, la jueza federal Indira Talwani dictó una orden que prohíbe al Servicio Postal aplicar las restricciones. La administración Trump intenta revertir esta decisión, argumentando que el reciente fallo de la Corte Suprema debe invalidar las restricciones judiciales previas.

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Trasfondo político del voto por correo

El presidente Trump ha manifestado una postura crítica contra el voto por correo desde el año 2020. El mandatario vincula este sistema con su derrota electoral en aquel entonces, aunque carece de pruebas para sustentar tales afirmaciones. Organizaciones de derechos civiles señalan que estas restricciones afectan desproporcionadamente a los votantes demócratas, quienes utilizan esta modalidad con mayor frecuencia.

El esfuerzo por aumentar el control republicano sobre las normas electorales ha sido una constante desde el regreso de Trump al poder. El presidente ha expresado su intención de que los republicanos “tomen el control” del recuento de votos en zonas de tendencia demócrata. Esta estrategia incluye la exigencia de documentos de ciudadanía para sufragar y otros proyectos legislativos que permanecen estancados en el Senado.

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Próximos pasos legales

Los tribunales federales deben resolver ahora la validez de la nueva demanda y determinar si se mantienen las medidas cautelares que bloquean la norma. Una sentencia definitiva podría ocurrir en los días previos al envío masivo de las papeletas.

Expertos legales consultados por Associated Press indican que la incertidumbre persistirá hasta que exista un fallo firme sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.

Recursos para los ciudadanos

Los votantes interesados en verificar el estado de las normas electorales en sus respectivas jurisdicciones pueden consultar los portales oficiales de las secretarías de Estado. Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos cuenta con plataformas digitales para el seguimiento de la correspondencia oficial. Ante cualquier irregularidad o impedimento para sufragar, los ciudadanos deben acudir a las oficinas electorales locales para reportar el caso y recibir orientación sobre los procedimientos habilitados.

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