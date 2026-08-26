Condenan a ex cartero en Georgia por un robo de correo valuado en más de un millón de dólares

La Justicia federal de Georgia condenó a Melissa McAfee, ex empleada del Servicio Postal de Estados Unidos, por un robo de correo valuado en más de un millón de dólares (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Guardar

Una ex empleada del Servicio Postal de Estados Unidos recibió una condena de prisión en Georgia tras admitir su participación en un esquema de robo de cheques y tarjetas de regalo valuado en más de un millón de dólares. El caso salió a la luz luego de una investigación federal sobre la desaparición de correspondencia en la zona de Smyrna, en el área metropolitana de Atlanta, tal y como informó CBS Atlanta.

La mujer fue identificada como Melissa McAfee, quien trabajó como cartero en esa localidad entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. De acuerdo con lo publicado por CBS Atlanta, la Justicia federal determinó que durante ese período sustrajo piezas de correo con un valor total superior a USD 1 millón, entre ellas cheques y tarjetas de regalo enviadas a distintos destinatarios.

PUBLICIDAD

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia, que avanzó tras varias denuncias de clientes por correspondencia faltante. CBS Atlanta detalló que la pesquisa se activó luego de una serie de reclamos presentados por usuarios del servicio postal, quienes advirtieron la pérdida de envíos que contenían elementos de valor.

Qué detectó la investigación federal

La investigación federal determinó que Melissa McAfee sustrajo cheques y tarjetas de regalo mientras trabajó como cartero entre agosto de 2022 y septiembre de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue llevada adelante por la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos, organismo que supervisa posibles delitos y faltas dentro del correo federal. Según consignó CBS Atlanta, los agentes reunieron registros de vigilancia que mostraron a McAfee retirando correspondencia durante su ruta de reparto.

PUBLICIDAD

Ese material fue incorporado como parte de la evidencia del caso. A partir de esos hallazgos, las autoridades ejecutaron un allanamiento en la vivienda de la ex empleada. Allí encontraron sobres vinculados a correo robado, 145 cheques sustraídos y 37 tarjetas de regalo, una cifra que reforzó la acusación en su contra, aseguró el medio local.

La magnitud del caso también fue subrayada por los investigadores al poner el foco en la confianza pública depositada en quienes distribuyen correspondencia. En ese sentido, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó, en declaraciones recogidas por CBS Atlanta, que “los carteros tienen la responsabilidad de manejar comunicaciones personales y valiosas de los ciudadanos, pero McAfee abusó de esa confianza al robar más de 200 cheques y tarjetas de regalo”.

PUBLICIDAD

La ex trabajadora dejó su cargo después de que agentes del servicio postal hablaran con ella sobre las pruebas reunidas, señaló la misma cobertura. Ese paso se produjo antes de la resolución judicial final, aunque la investigación ya había avanzado con elementos concretos sobre el faltante de piezas postales.

La declaración de culpabilidad y la sentencia

La condena en Georgia incluyó dos años de prisión, dos años de libertad supervisada y una orden de restitución económica por el robo de correo en Smyrna (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

McAfee se declaró culpable en mayo del cargo de posesión de correo robado, precisó CBS Atlanta. Ese reconocimiento allanó el camino para la sentencia conocida esta semana, cuando un tribunal federal le impuso dos años de prisión.

La condena también incluyó dos años de libertad supervisada una vez cumplida la pena de cárcel. A eso se sumó una orden de restitución económica, aunque la publicación no precisó en ese despacho el monto exacto que deberá devolver la ex cartero por los daños ocasionados.

PUBLICIDAD

La decisión judicial marca el cierre de una causa con fuerte impacto local, ya que el caso afectó a residentes de Smyrna que habían denunciado pérdidas reiteradas en sus envíos. Tal y como expuso CBS Atlanta, el expediente se apoyó tanto en denuncias de clientes como en evidencia física y registros obtenidos durante la pesquisa.

El alcance del caso en Smyrna

El episodio volvió a poner atención sobre los controles internos dentro del sistema de reparto postal en Estados Unidos. Si bien el caso se concentró en una ruta específica de Smyrna, el valor atribuido al material robado convirtió el expediente en un hecho de alto perfil para la fiscalía federal de Georgia.

PUBLICIDAD

La cobertura de CBS Atlanta remarcó que el monto total del correo sustraído superó el millón de dólares, una cifra que elevó la gravedad del expediente y sostuvo la acusación federal. La información publicada por ese medio no menciona, al menos en ese reporte, a otros imputados ni una red más amplia asociada al robo.

Con la sentencia ya dictada, el proceso judicial avanzó hacia su etapa de cumplimiento de pena y de restitución. La resolución deja establecido que Melissa McAfee deberá pasar dos años en prisión, continuar luego bajo supervisión y responder económicamente por un caso que, de acuerdo con la reconstrucción difundida por CBS Atlanta, se extendió durante más de dos años en una zona clave del correo del área de Atlanta.

PUBLICIDAD