Escándalo en el programa juvenil de Nueva York: USD 17 millones desaparecen mientras las autoridades evitan dar explicaciones

La mano de una persona inserta una tarjeta en Al menos 1.000 tarjetas de débito prepagas permitieron retiros irregulares muy por encima del tope semanal de USD 400 por beneficiario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de 17 millones de dólares retirados de forma irregular mediante tarjetas de débito asignadas al Programa de Empleo Juvenil de Verano de Nueva York permanece sin esclarecerse, a ocho meses de haberse detectado el fraude que impactó uno de los principales esquemas de apoyo para jóvenes en la ciudad.

Mientras funcionarios municipales mantienen reserva sobre la trazabilidad de los fondos y la identificación de los responsables, persisten interrogantes sobre la eficacia de los controles existentes y sobre quién asumirá la pérdida financiera, según documentó el diario The New York Times.

El Programa de Empleo Juvenil de Verano de Nueva York, que moviliza cada año cerca de USD 240 millones y beneficia a más de 100 mil jóvenes, se encuentra bajo escrutinio tras la sustracción de una suma que representa aproximadamente el 7% de su presupuesto anual.

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, al menos 1.000 tarjetas vinculadas a participantes del programa se utilizaron para realizar retiros muy por encima del límite semanal de USD 400 por beneficiario.

La investigación del medio estadounidense detalla que algunos retiros individuales llegaron a superar los USD 10.000 por tarjeta, en un esquema que se ejecutó en cuestión de minutos y dejó vacíos varios cajeros automáticos en distintos puntos de Nueva York.

El fraude masivo evidenció deficiencias estructurales en el sistema de pagos electrónicos del programa, así como una reacción tardía frente a alertas previas sobre posibles vulnerabilidades.

Según documentos del Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York citados por The New York Times, ya existían advertencias sobre falencias en la seguridad de las tarjetas prepagas antes del verano pasado. No se ha informado si estas advertencias motivaron cambios efectivos en los protocolos de control y supervisión.

La operación fraudulenta comenzó con la difusión de información sobre una vulnerabilidad específica del sistema en redes sociales, lo que facilitó su explotación coordinada.

Según la reconstrucción del diario estadounidense, algunos beneficiarios vendieron sus tarjetas a terceros, quienes aprovecharon la ausencia de controles automáticos para realizar extracciones simultáneas y reiteradas.

En cuestión de horas, los retiros excedieron ampliamente lo previsto por las reglas del programa, agotando el saldo de las tarjetas en distintas localidades de la ciudad.

Fallas de control y alcance del fraude en el esquema juvenil

Las alertas previas sobre vulnerabilidades en las tarjetas prepagas no generaron respuestas eficaces ni cambios en los protocolos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del fraude, que permitió el retiro de USD 17 millones en un corto periodo, puso en evidencia la insuficiencia de los mecanismos de monitoreo y la falta de límites diarios efectivos en las tarjetas de débito prepagas.

Fuentes consultadas por The New York Times señalan que la administración local no solo tardó en detectar los movimientos inusuales, sino que tampoco ha brindado información concreta sobre el destino final de los fondos sustraídos ni sobre la eventual recuperación de una parte del dinero.

El uso de tarjetas de débito prepagas fue introducido por la administración municipal para facilitar la acreditación de salarios a los jóvenes y simplificar el acceso a los fondos.

Sin embargo, la ausencia de sistemas de alerta automatizados que bloqueen operaciones sospechosas permitió que el fraude se desarrollara a gran escala antes de que las autoridades tomaran conocimiento pleno de lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte, la viralización de la vulnerabilidad en redes sociales fue determinante para amplificar el impacto del fraude. El acceso masivo de participantes a estos canales digitales aceleró la propagación de la información y la participación de más implicados, incrementando así la velocidad y el volumen de los retiros irregulares.

Sin información oficial sobre los responsables ni sobre la cobertura de la pérdida

Ocho meses después del hallazgo del fraude, persiste la falta de información oficial sobre los responsables y el destino de los USD 17 millones sustraídos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ocho meses del descubrimiento del esquema, las autoridades de Nueva York no han emitido un informe público que precise si los USD 17 millones correspondían exclusivamente a fondos municipales, a recursos privados asociados al programa o a una combinación de ambos.

Tampoco se ha especificado si algún organismo externo absorbió el impacto financiero o si la administración municipal debió cubrir la pérdida con fondos propios.

Hasta el momento, no se han identificado públicamente responsables directos, ya sean funcionarios, coordinadores o beneficiarios del programa. Ningún vocero de la ciudad ha confirmado si la investigación derivó en medidas disciplinarias, sanciones penales o reformas inmediatas en el sistema de pagos.

El Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York reconoció la existencia de advertencias tempranas, pero no ha detallado si esas señales incluían información suficiente para anticipar la magnitud del fraude ni si hubo omisiones deliberadas o simples fallas de control.

El diagnóstico difundido por The New York Times indica que el caso dejó expuesta la fragilidad de los mecanismos de control de uno de los principales programas sociales de la ciudad.

Varias organizaciones comunitarias que trabajan en la defensa de jóvenes de bajos recursos y especialistas en seguridad financiera de la Universidad de Columbia han manifestado preocupación ante la falta de explicaciones claras y la ausencia de transparencia respecto a los cambios implementados desde el incidente.

El impacto en la confianza sobre los programas sociales y las preguntas pendientes

El caso impacta la confianza en los programas para jóvenes y plantea la necesidad de fortalecer los controles en la administración de subsidios públicos en grandes ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso irregular de 1.000 tarjetas y la ausencia de controles automatizados para impedir retiros fuera de norma generaron un escenario de vulnerabilidad para un programa que constituye la principal puerta de acceso al empleo formal de miles de jóvenes cada año.

La pérdida de USD 17 millones afecta al equilibrio presupuestario del programa y representa un desafío para la credibilidad de la gestión.

Hasta la fecha, la administración municipal ha limitado su respuesta a informar la existencia de una investigación interna en curso, sin comunicar detalles sobre eventuales cambios en la asignación de tarjetas, la implementación de nuevos controles o la modificación de los procedimientos de supervisión.

Tampoco se han anunciado estrategias para reforzar la protección de los fondos públicos en futuras ediciones del programa.

Expertos en gestión de programas sociales del Instituto de Políticas Públicas advierten que la prolongada ausencia de explicaciones y la falta de responsables identificados pueden afectar la confianza ciudadana en la eficacia de los sistemas de ayuda en grandes ciudades como Nueva York.

La opacidad en torno al destino del dinero y la incertidumbre respecto a la cobertura de la pérdida financiera han generado inquietud entre los beneficiarios y en el entorno de organizaciones como la Coalición de Comunidades Urbanas, que monitorean el uso de recursos públicos.

El caso interpela la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración de programas sociales de gran escala.

Mientras no se esclarezcan los detalles sobre la ruta del dinero y la identidad de los responsables, persiste la preocupación por la capacidad de las autoridades para proteger los fondos destinados a la inclusión laboral juvenil en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.