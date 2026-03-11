La revista Time Out ubicó a Nueva York entre las cinco mejores ciudades del mundo

La revista Time Out posiciona a Nueva York en el quinto puesto entre las mejores ciudades del mundo por su dinamismo y diversidad cultural. (REUTERS/Bing Guan)

Una vez más, la revista internacional de tendencias Time Out seleccionó distintas ciudades entre las mejores del mundo. Ahora, Nueva York quedó posicionada en el puesto número cinco del ranking.

En la edición más reciente, Time Out ubicó a Melbourne, Shanghái, Edimburgo y Londres en los primeros lugares del ranking, señalando el dinamismo y la diversidad que caracteriza a cada una de estas ciudades.

La Gran Manzana destaca por su inigualable escena artística y cultural, respaldada por un 93% de aprobación de los residentes según Time Out. (REUTERS/Bing Guan)

La revista especializada describió a la Gran Manzana como “un gigante cultural con una arrogancia inagotable, una mezcla embriagadora de lo antiguo y sagrado y lo nuevo, una ciudad que no te mastica ni te escupe, sino que te consume hasta que ningún otro lugar podrá satisfacerte igual”.

Time Out indicó que “nunca ha sido más fácil moverse por los 5 distritos, gracias a la transición de alta tecnología de las MetroCards físicas a las tarifas OMNY con contacto, a que Amtrak lanza sus trenes más rápidos desde Penn Station y a que el Aeropuerto JFK estrena su enorme nueva terminal internacional en fases a partir de este año”.

La publicación también destacó que la ciudad tiene “ese entusiasmo imparable que se debe a su escena artística y cultural, que recibió un 93 % de aprobación, además de sus restaurantes de primera clase, valorados muy positivamente por el 91 % de los neoyorquinos”.

Adultos mayores caminan y socializan en un vibrante parque de Nueva York, con el horizonte urbano visible de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué vale la pena visitar Nueva York

Según el arquitecto Paul Goldberger, consultado en el sitio edgenyc.com, “la sensación de estar suspendido sobre la ciudad redefine la relación con el espacio urbano”.

Para quienes buscan vistas panorámicas, el Empire State Building y Edge NYC en Hudson Yards se destacan por sus miradores. Edge NYC, con su plataforma al aire libre a 100 pisos de altura, es el observatorio más alto del hemisferio occidental y ofrece una perspectiva única sobre Manhattan, el río Hudson y la Estatua de la Libertad.

Time Out resaltó además que la ciudad ofrece propuestas temporales, como la retrospectiva de Marcel Duchamp en el MoMA prevista para abril de 2026 y festivales en espacios públicos como el High Line o el distrito de Chelsea, donde se combinan arte contemporáneo, gastronomía y diseño.

Según datos de la oficina oficial de promoción turística de la ciudad, NYC Tourism + Conventions, los 5 distritos ofrecen alternativas diversas: desde la cocina internacional de Queens, el legado musical y deportivo del Bronx, hasta la oferta cultural y de naturaleza en Brooklyn y Staten Island.

En 2025, Nueva York alcanzó 64,7 millones de turistas, una cifra que evidencia la recuperación del sector turístico tras la pandemia e impacto internacional. (REUTERS/Adam Gray)

Proyecciones de turismo en Nueva York

Según las últimas proyecciones oficiales de NYC Tourism + Conventions, en lo que va de 2026 Nueva York espera recibir alrededor de 66.000.000 de visitantes, una cifra que se mantiene levemente por debajo del récord histórico alcanzado en 2019, pero que supera los registros de los últimos años posteriores a la pandemia.

De ese total, se estimó que 12,7 millones serán turistas internacionales, mientras que el turismo doméstico continúa recuperando los niveles previos a la crisis sanitaria. La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con partidos en la ciudad y su área metropolitana, se prevé como un factor clave para impulsar aún más la llegada de visitantes durante el año.

En 2025, la ciudad había recibido 64.700.000 de turistas, lo que evidencia una recuperación sostenida, aunque todavía con desafíos en el segmento internacional debido a factores como costos, tensiones comerciales y cambios en la percepción global del destino.