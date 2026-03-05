Estados Unidos

Donald Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata

Guardar
Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein
Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), designando al senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, como su reemplazo. Trump comunicó la decisión en su red social Truth Social, precisando que Mullin asumirá el cargo el 31 de marzo de 2026. Noem pasará a desempeñarse como enviada especial para la iniciativa “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, un nuevo programa de seguridad que será presentado próximamente.

La salida de Noem se produce en medio de una creciente controversia por su gestión al frente del DHS y críticas transversales en el Congreso, tanto de demócratas como de republicanos. El detonante principal fue la respuesta del Departamento tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes migratorios en Minneapolis durante una operación de control migratorio. Estos hechos generaron protestas, demandas judiciales y llamados a la renuncia de Noem, quien calificó a las víctimas como “terroristas domésticos”, una afirmación rechazada por sectores de ambos partidos.

Durante una comparecencia ante el Senado esta semana, Noem enfrentó cuestionamientos sobre el uso de 220 millones de dólares en una campaña publicitaria nacional que la tuvo como figura central.

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, expresó dudas sobre la justificación de ese gasto y señaló la contratación de colaboradores con lazos previos a la carrera política de Noem en Dakota del Sur. Kennedy afirmó que el presidente le transmitió que no estaba al tanto de la existencia de la campaña, versión que Trump también reiteró en declaraciones a Reuters. Noem aseguró que el gasto contó con la aprobación presidencial y que se siguieron los procedimientos legales.

Donald Trump junto a Kristi
Donald Trump junto a Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein

A estos cuestionamientos se sumaron denuncias sobre el ambiente laboral bajo la administración de Noem. Un informe del inspector general del DHS enumeró al menos diez casos en que la conducción del departamento habría obstaculizado investigaciones internas. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, acusó a Noem de crear una cultura de desconfianza y de etiquetar erróneamente a ciudadanos como “terroristas domésticos”.

Además, la gestión de Noem fue criticada por la adquisición de un avión de lujo valorado en 70 millones de dólares y por la supuesta utilización de recursos del DHS con fines personales. Informes de prensa sugirieron que mantenía una relación personal con Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump y asesor senior del departamento, lo que alimentó tensiones internas y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. Noem calificó estos señalamientos como “basura sensacionalista” durante su comparecencia en el Congreso.

La destitución de Noem representa el primer cambio de gabinete en el segundo mandato de Trump y ocurre en un contexto de presión legislativa, con el Congreso permitiendo que expirara la financiación del DHS tras los incidentes en Minneapolis. Mullin, quien deberá ser ratificado por el Senado, podrá ejercer interinamente mientras se tramita su nominación formal. Con este relevo, la administración busca retomar el control de la agenda de seguridad interna, en medio de debates por las políticas migratorias y de respuesta ante desastres.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosICEKristi Noem

Últimas Noticias

Cuánto sale tramitar la licencia de conducir en Nueva York

El costo para tramitar la licencia de conducir en el estado de Nueva York depende de múltiples factores

Cuánto sale tramitar la licencia

El Pentágono aseguró que los ataques a las embarcaciones narco en el Caribe y el Pacífico redujeron el tráfico en más de un 50%

Pete Hegseth dijo que la campaña militar ha forzado a los cárteles a cambiar sus rutas

El Pentágono aseguró que los

Las seis ciudades más peligrosas de Estados Unidos mantienen tasas de delitos violentos muy superiores al promedio nacional

El contraste con otras regiones del país es resultado de factores históricos, desde desinversión y concentración de pobreza hasta el impacto de desastres naturales y el acceso a armas

Las seis ciudades más peligrosas

Millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante un brote de tormentas severas en EEUU

El pronóstico meteorológico advierte que un sistema atmosférico activo podría generar superceldas con ráfagas destructivas y precipitaciones intensas durante los próximos días

Millones de personas bajo amenaza

El Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York recupera más de USD 13,6 millones en autos robados en 2025

La histórica devolución de unidades y piezas por la agencia estatal revela el crecimiento de los ilícitos vinculados al sector automotor y el impacto directo en las tarifas de seguros para quienes circulan por la ciudad

El Departamento de Vehículos de

TECNO

AWS reporta daños en centros

AWS reporta daños en centros de datos de Oriente Medio y avanza en su recuperación

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

Qué es WhatsApp Plus y por qué instalarlo puede poner en riesgo tu cuenta

Qué es mejor para ver una película en streaming en un televisor: WiFi o cable Ethernet

ENTRETENIMIENTO

De la mano de Billie

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

Majo Aguilar estará presente en el amistoso internacional femenil entre México vs Brasil

MUNDO

El impacto de un misil

El impacto de un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de Baréin

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas

Tras permanecer tres décadas en un museo, se subastará de un Triceratops de 66 millones de años