Donald Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), designando al senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma, como su reemplazo. Trump comunicó la decisión en su red social Truth Social, precisando que Mullin asumirá el cargo el 31 de marzo de 2026. Noem pasará a desempeñarse como enviada especial para la iniciativa “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, un nuevo programa de seguridad que será presentado próximamente.

La salida de Noem se produce en medio de una creciente controversia por su gestión al frente del DHS y críticas transversales en el Congreso, tanto de demócratas como de republicanos. El detonante principal fue la respuesta del Departamento tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes migratorios en Minneapolis durante una operación de control migratorio. Estos hechos generaron protestas, demandas judiciales y llamados a la renuncia de Noem, quien calificó a las víctimas como “terroristas domésticos”, una afirmación rechazada por sectores de ambos partidos.

Durante una comparecencia ante el Senado esta semana, Noem enfrentó cuestionamientos sobre el uso de 220 millones de dólares en una campaña publicitaria nacional que la tuvo como figura central.

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, expresó dudas sobre la justificación de ese gasto y señaló la contratación de colaboradores con lazos previos a la carrera política de Noem en Dakota del Sur. Kennedy afirmó que el presidente le transmitió que no estaba al tanto de la existencia de la campaña, versión que Trump también reiteró en declaraciones a Reuters. Noem aseguró que el gasto contó con la aprobación presidencial y que se siguieron los procedimientos legales.

Donald Trump junto a Kristi Noem. REUTERS/Evelyn Hockstein

A estos cuestionamientos se sumaron denuncias sobre el ambiente laboral bajo la administración de Noem. Un informe del inspector general del DHS enumeró al menos diez casos en que la conducción del departamento habría obstaculizado investigaciones internas. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, acusó a Noem de crear una cultura de desconfianza y de etiquetar erróneamente a ciudadanos como “terroristas domésticos”.

Además, la gestión de Noem fue criticada por la adquisición de un avión de lujo valorado en 70 millones de dólares y por la supuesta utilización de recursos del DHS con fines personales. Informes de prensa sugirieron que mantenía una relación personal con Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump y asesor senior del departamento, lo que alimentó tensiones internas y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. Noem calificó estos señalamientos como “basura sensacionalista” durante su comparecencia en el Congreso.

La destitución de Noem representa el primer cambio de gabinete en el segundo mandato de Trump y ocurre en un contexto de presión legislativa, con el Congreso permitiendo que expirara la financiación del DHS tras los incidentes en Minneapolis. Mullin, quien deberá ser ratificado por el Senado, podrá ejercer interinamente mientras se tramita su nominación formal. Con este relevo, la administración busca retomar el control de la agenda de seguridad interna, en medio de debates por las políticas migratorias y de respuesta ante desastres.

(Con información de AP)