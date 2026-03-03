Los jubilados de Estados Unidos buscan regiones con mejor balance entre costo y calidad de vida

El costo de vida y la atención sanitaria en Estados Unidos serán determinantes para planificar la jubilación en 2026, según informes de Seniorly y The Motley Fool (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el vasto territorio de Estados Unidos, la decisión sobre dónde establecerse tras la jubilación se ha vuelto crucial para quienes dependen de ingresos fijos, especialmente en 2026, cuando el aumento en los costos de vida y atención sanitaria impone nuevos desafíos.

Un reciente informe de Seniorly, plataforma estadounidense especializada en asesoramiento para la tercera edad, subraya que factores económicos como la vivienda, la alimentación y la carga impositiva resultan determinantes al elegir el mejor destino para el retiro. Paralelamente, un análisis integral realizado por el portal financiero The Motley Fool revela cómo la diversidad regional genera profundas diferencias en la calidad y asequibilidad de la vida para los jubilados.

Ambos informes coinciden en que la planificación financiera previa a la jubilación requiere una evaluación exhaustiva de variables locales y estatales, que pueden implicar ahorros o gastos adicionales del orden de miles de dólares anuales, dependiendo de la ubicación seleccionada.

Entre los factores evaluados, el informe de Seniorly ponderó el costo de vida estatal, la estructura de impuestos sobre la renta y el tratamiento fiscal de los pagos de Seguro Social, estableciendo un ranking de los 50 estados y el Distrito de Columbia según su grado de asequibilidad para quienes abandonan el mercado laboral.

El estudio, realizado a comienzos de 2025, resalta diferencias que pueden modificar de manera sustancial la capacidad de los adultos mayores para preservar su poder adquisitivo.

Tennessee, Kansas y Dakota del Sur: líderes en asequibilidad para jubilados

Missouri, Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Iowa, Nebraska y Kentucky completan el top 10 de estados recomendados por su vivienda accesible y gastos corrientes bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los indicadores recopilados por Seniorly, Tennessee, Kansas y Dakota del Sur sobresalen como las alternativas más favorables para quienes buscan optimizar recursos tras dejar de trabajar.

Estas jurisdicciones destacan por combinar un bajo costo de vida, sistemas tributarios poco gravosos para los ingresos de jubilados y un tratamiento fiscal ventajoso sobre los beneficios del Seguro Social.

La encuesta nacional realizada por The Motley Fool, que abarcó a 2.000 jubilados estadounidenses, confirmó la supremacía de estos estados mediante el cruce de datos del Consejo de Investigación Económica y Comunitaria (C2ER), el índice de Valor de Viviendas Zillow (ZHVI) y los indicadores de salud de la United Health Foundation.

Según el reporte, Tennessee lidera la escala de costos de vida, permitiendo que los jubilados cubran sus necesidades básicas sin comprometer su estabilidad económica.

El análisis pormenorizado revela que la variación en los gastos asociados a vivienda, servicios públicos, alimentos, transporte y atención médica es determinante. The Motley Fool advierte que una vivienda asequible puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los retirados, ya que en algunos estados los costos habitacionales pueden duplicar o triplicar el promedio nacional.

El top 10 de estados por costo de vivienda y gastos corrientes

Además de los tres líderes en asequibilidad, el informe identifica otros siete estados donde la vivienda resulta accesible para quienes perciben ingresos limitados. Missouri, Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Iowa, Nebraska y Kentucky completan el top 10, según el índice C2ER y la valoración inmobiliaria de Zillow. En estas jurisdicciones, los precios de mercado son favorables y los gastos corrientes —servicios, alimentos y transporte— se mantienen por debajo de la media nacional, lo que amplía el margen de maniobra financiera.

Al diseccionar los gastos de vivienda respecto de otros costos esenciales, The Motley Fool detectó que en estos estados el desembolso mensual en residencias suele ubicarse por debajo de la media nacional. Así, Missouri y Oklahoma destacan no solo por alquileres bajos, sino también por tarifas accesibles en servicios públicos, lo que refuerza la capacidad de ahorro de la población jubilada.

El informe resalta también la importancia de examinar las condiciones locales de los mercados inmobiliarios, ya que la volatilidad de los precios puede afectar la previsibilidad del gasto a mediano plazo.

El impacto desigual de la atención médica según el estado

El informe America’s Health Rankings Senior destaca a Vermont por su alta calidad en servicios médicos, pero advierte sobre el fuerte aumento de costos para adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más críticos para la población mayor es el acceso y costo de la atención sanitaria. De acuerdo con datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), citados en el informe de la plataforma de estadísticas alemana Statista, los niveles de gasto federal en salud por persona jubilada presentan diferencias notables entre estados.

Nueva York encabeza el ranking con un gasto promedio de más de USD 13.139 por afiliado, seguida por California (USD 12.586) y Nueva Jersey (USD 12.394) en el período más reciente.

Este gasto está impulsado principalmente por el envejecimiento demográfico y el aumento sostenido de los precios en la prestación de servicios médicos.

El reporte nacional de gastos en salud emitido por los CMS indica que, en 2024, Estados Unidos alcanzó un desembolso total de USD 4,9 billones, lo que equivale a USD 14.570 por persona y representa un 17,6% del producto interior bruto nacional. En este contexto, el gasto específico de Medicare superó el billón de dólares en 2023, constituyendo un 21% del total en salud y experimentando un crecimiento del 8,1% interanual.

Sin embargo, la magnitud del gasto no siempre se traduce en mejor acceso o calidad. Datos de la United Health Foundation, citados en el informe America’s Health Rankings Senior, evidencian que estados como Vermont, aunque figuran entre los diez mejores en calidad de servicios para jubilados, han registrado un fuerte encarecimiento de la atención sanitaria, con especial impacto entre los adultos mayores en situación de pobreza.

Calidad en salud y asequibilidad general: brechas persistentes

El informe America’s Health Rankings Senior de la United Health Foundation, publicado en 2024, ofrece una evaluación compuesta sobre calidad, disponibilidad, costo y resultados en salud para la población mayor. Se concluye que un estado puede exhibir hospitales de excelencia y altos niveles de inversión médica, pero presentar costos tan elevados que limiten el acceso efectivo para la mayoría de los jubilados.

Así, los estados más atractivos desde el punto de vista económico no coinciden necesariamente con aquellos que garantizan la mejor cobertura o calidad de atención médica.

El reporte advierte que la atención médica representa una carga significativa en el presupuesto de los retirados, y el impacto se amplifica en jurisdicciones donde la presión inmobiliaria y el costo de los servicios son elevados. “El costo y la calidad de la atención médica son factores importantes que los jubilados que consideran opciones de reubicación deben analizar cuidadosamente”, subraya el estudio de The Motley Fool.

Variables clave para planificar la jubilación en 2026

La evidencia reunida por Seniorly, The Motley Fool, la United Health Foundation y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid coincide en que el éxito financiero durante la jubilación depende de una evaluación rigurosa de variables como el costo de vida general, los impuestos estatales —sobre ingresos y propiedades—, el precio de la vivienda y la atención médica, así como el acceso a servicios de apoyo para adultos mayores.

Para maximizar la seguridad financiera, los jubilados deben priorizar aquellos estados donde la canasta básica, los servicios públicos y los gastos habitacionales permanezcan en rangos accesibles, sin descuidar la calidad y cobertura de la atención sanitaria.

Si bien ningún estado logra el equilibrio perfecto entre bajo costo y máxima calidad, la información consolidada muestra que existen al menos diez jurisdicciones donde la jubilación puede afrontarse sin riesgos financieros desproporcionados, siempre que se planifique con información precisa y actualizada.

La clave está en comparar las condiciones locales y anticipar los posibles aumentos en los costos esenciales, para garantizar una transición estable hacia el retiro y una calidad de vida digna para la población mayor en Estados Unidos.