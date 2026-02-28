Una niña de 10 años cursa primaria y universidad al mismo tiempo en California

Honey Cooper, estudiante de 10 años en California, combina primaria y universidad gracias a la doble matriculación educativa (Captura de video)

En el panorama educativo de California, una figura destaca con fuerza: Honey Cooper, una niña de solo diez años que ya ostenta el título de estudiante universitaria. Desde su asiento en la escuela primaria Kimbark, Honey ha logrado un hito poco común: la doble matriculación, que le permite cursar estudios universitarios al mismo tiempo que avanza en la primaria. Su caso ha captado la atención tanto de docentes como de medios regionales, convirtiéndose en referente de talento precoz y constancia.

¿Cómo logró Honey Cooper convertirse en estudiante universitaria mientras cursa la primaria?

Según informaron medios locales como KTLA 5 y ABC 7, la trayectoria académica de Honey Cooper es inusual. Actualmente, compagina su rutina como alumna de cuarto grado en la escuela Kimbark con clases en San Bernardino Valley College, donde se ha inscrito en un curso universitario de arte con otros 12 estudiantes. Esta doble matriculación no es una mera formalidad: Honey sobresale en áreas clave, con un dominio matemático propio de séptimo grado y habilidades lectoras que, según su madre, igualan o superan el nivel de un estudiante de último año de secundaria.

La incorporación de Honey a la dinámica universitaria no solo responde a sus aptitudes, sino también a su curiosidad y deseo de aprender. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo a actividades propias de su edad, ella se sumerge en proyectos académicos avanzados, sin que esto le reste compromiso con sus estudios en la primaria. Esta experiencia la distingue entre sus pares y la sitúa como un ejemplo de las posibilidades que ofrece la educación personalizada y la detección temprana del talento.

¿Qué observa la familia de Honey Cooper sobre su desarrollo y el ambiente en casa?

El entorno familiar limita el uso de dispositivos electrónicos y promueve actividades fuera de la pantalla para potenciar el desarrollo de Honey Cooper (Captura de video)

El entorno familiar ha jugado un papel relevante en el desarrollo intelectual de Honey Cooper. Según narra su madre, Mia Cooper, las señales de que Honey era una niña adelantada surgieron desde los 18 meses, cuando comenzó a mostrar comportamientos distintos al resto de los niños de su edad. Aunque no balbuceaba demasiado en su primera infancia, pronto aprendió a leer por sí sola, lo que aceleró su avance académico.

La familia Cooper sostiene una rutina doméstica que difiere de la de otros hogares con niños de la misma edad. En su casa, el acceso a pantallas es muy limitado: “En casa no permitimos que los niños usen el teléfono”, explica Mia Cooper. Esta decisión, afirma, podría marcar una diferencia clave respecto a otros estudiantes de cuarto grado. Además, en la familia se prioriza el tiempo de calidad fuera del entorno digital, lo que permite a Honey reforzar habilidades sociales y mantener un equilibrio entre el estudio y la interacción con sus amigos.

Desde la óptica materna, el éxito de Honey no se debe a una estrategia educativa rígida, sino a una combinación de estímulo temprano, curiosidad natural y apoyo afectivo. La familia subraya la importancia de no presionar a la niña más allá de sus intereses, permitiendo que su desarrollo siga un curso propio y saludable.

¿Cómo reacciona la comunidad educativa ante el caso de Honey Cooper?

La excepcionalidad de Honey Cooper no ha pasado inadvertida en la escuela primaria Kimbark. Docentes como Brittany Zuniga han destacado su brillantez, pasión y dedicación, describiéndola como una estudiante que “deja boquiabiertos” a quienes elevan el nivel de exigencia. Esta percepción refuerza la idea de que, cuando se desafía a los alumnos con propuestas a su medida, pueden alcanzar metas poco frecuentes para su edad.

La experiencia de Honey también ha generado reflexiones en la comunidad educativa sobre el potencial de los niños cuando se los acompaña y se les ofrece un entorno estimulante. El caso invita a los docentes a repensar estrategias de enseñanza y a identificar talentos emergentes más allá de los modelos tradicionales, abriendo la puerta a recorridos académicos personalizados.

¿Cuáles son las aspiraciones personales de Honey y cómo equilibra su vida universitaria y escolar?

La niña prodigio cursa cuarto grado en la escuela Kimbark y asiste a clases universitarias en San Bernardino Valley College junto a 12 alumnos mayores (Captura de video)

A pesar de su corta edad, Honey Cooper ya piensa en el futuro. En declaraciones a la prensa, expresó su deseo de convertirse en “cirujana, artista o diseñadora de moda”, mostrando una amplitud de intereses que trasciende las disciplinas convencionales. La doble matriculación no le resulta sencilla, pero ha desarrollado estrategias para mantener el equilibrio entre sus responsabilidades universitarias y las actividades propias de la primaria.

“Es realmente mucho, pero si logras un buen equilibrio, todo puede ir sobre ruedas”, asegura Honey. Esta filosofía la ayuda a gestionar las demandas de ambos entornos, manteniendo su rendimiento académico y disfrutando de la vida social con sus amigos. El apoyo familiar y el respaldo de la escuela son factores clave para que Honey pueda explorar sus pasiones sin descuidar su bienestar emocional ni su desarrollo integral.