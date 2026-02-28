Estados Unidos

Una niña de 10 años cursa primaria y universidad al mismo tiempo en California

Honey Cooper, estudiante de cuarto grado en la escuela Kimbark, ha sorprendido a la comunidad educativa al inscribirse en San Bernardino Valley College, logrando la doble matriculación y destacándose por sus habilidades académicas excepcionales

Guardar
Honey Cooper, estudiante de 10
Honey Cooper, estudiante de 10 años en California, combina primaria y universidad gracias a la doble matriculación educativa (Captura de video)

En el panorama educativo de California, una figura destaca con fuerza: Honey Cooper, una niña de solo diez años que ya ostenta el título de estudiante universitaria. Desde su asiento en la escuela primaria Kimbark, Honey ha logrado un hito poco común: la doble matriculación, que le permite cursar estudios universitarios al mismo tiempo que avanza en la primaria. Su caso ha captado la atención tanto de docentes como de medios regionales, convirtiéndose en referente de talento precoz y constancia.

¿Cómo logró Honey Cooper convertirse en estudiante universitaria mientras cursa la primaria?

Según informaron medios locales como KTLA 5 y ABC 7, la trayectoria académica de Honey Cooper es inusual. Actualmente, compagina su rutina como alumna de cuarto grado en la escuela Kimbark con clases en San Bernardino Valley College, donde se ha inscrito en un curso universitario de arte con otros 12 estudiantes. Esta doble matriculación no es una mera formalidad: Honey sobresale en áreas clave, con un dominio matemático propio de séptimo grado y habilidades lectoras que, según su madre, igualan o superan el nivel de un estudiante de último año de secundaria.

La incorporación de Honey a la dinámica universitaria no solo responde a sus aptitudes, sino también a su curiosidad y deseo de aprender. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo a actividades propias de su edad, ella se sumerge en proyectos académicos avanzados, sin que esto le reste compromiso con sus estudios en la primaria. Esta experiencia la distingue entre sus pares y la sitúa como un ejemplo de las posibilidades que ofrece la educación personalizada y la detección temprana del talento.

¿Qué observa la familia de Honey Cooper sobre su desarrollo y el ambiente en casa?

El entorno familiar limita el
El entorno familiar limita el uso de dispositivos electrónicos y promueve actividades fuera de la pantalla para potenciar el desarrollo de Honey Cooper (Captura de video)

El entorno familiar ha jugado un papel relevante en el desarrollo intelectual de Honey Cooper. Según narra su madre, Mia Cooper, las señales de que Honey era una niña adelantada surgieron desde los 18 meses, cuando comenzó a mostrar comportamientos distintos al resto de los niños de su edad. Aunque no balbuceaba demasiado en su primera infancia, pronto aprendió a leer por sí sola, lo que aceleró su avance académico.

La familia Cooper sostiene una rutina doméstica que difiere de la de otros hogares con niños de la misma edad. En su casa, el acceso a pantallas es muy limitado: “En casa no permitimos que los niños usen el teléfono”, explica Mia Cooper. Esta decisión, afirma, podría marcar una diferencia clave respecto a otros estudiantes de cuarto grado. Además, en la familia se prioriza el tiempo de calidad fuera del entorno digital, lo que permite a Honey reforzar habilidades sociales y mantener un equilibrio entre el estudio y la interacción con sus amigos.

Desde la óptica materna, el éxito de Honey no se debe a una estrategia educativa rígida, sino a una combinación de estímulo temprano, curiosidad natural y apoyo afectivo. La familia subraya la importancia de no presionar a la niña más allá de sus intereses, permitiendo que su desarrollo siga un curso propio y saludable.

¿Cómo reacciona la comunidad educativa ante el caso de Honey Cooper?

La excepcionalidad de Honey Cooper no ha pasado inadvertida en la escuela primaria Kimbark. Docentes como Brittany Zuniga han destacado su brillantez, pasión y dedicación, describiéndola como una estudiante que “deja boquiabiertos” a quienes elevan el nivel de exigencia. Esta percepción refuerza la idea de que, cuando se desafía a los alumnos con propuestas a su medida, pueden alcanzar metas poco frecuentes para su edad.

La experiencia de Honey también ha generado reflexiones en la comunidad educativa sobre el potencial de los niños cuando se los acompaña y se les ofrece un entorno estimulante. El caso invita a los docentes a repensar estrategias de enseñanza y a identificar talentos emergentes más allá de los modelos tradicionales, abriendo la puerta a recorridos académicos personalizados.

¿Cuáles son las aspiraciones personales de Honey y cómo equilibra su vida universitaria y escolar?

La niña prodigio cursa cuarto
La niña prodigio cursa cuarto grado en la escuela Kimbark y asiste a clases universitarias en San Bernardino Valley College junto a 12 alumnos mayores (Captura de video)

A pesar de su corta edad, Honey Cooper ya piensa en el futuro. En declaraciones a la prensa, expresó su deseo de convertirse en “cirujana, artista o diseñadora de moda”, mostrando una amplitud de intereses que trasciende las disciplinas convencionales. La doble matriculación no le resulta sencilla, pero ha desarrollado estrategias para mantener el equilibrio entre sus responsabilidades universitarias y las actividades propias de la primaria.

Es realmente mucho, pero si logras un buen equilibrio, todo puede ir sobre ruedas”, asegura Honey. Esta filosofía la ayuda a gestionar las demandas de ambos entornos, manteniendo su rendimiento académico y disfrutando de la vida social con sus amigos. El apoyo familiar y el respaldo de la escuela son factores clave para que Honey pueda explorar sus pasiones sin descuidar su bienestar emocional ni su desarrollo integral.

Temas Relacionados

Estados UnidosCaliforniaHoney CooperUniversidadEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre de Queens sepultó con nieve el auto de una vecina y encendió las tensiones

El episodio, grabado por otros residentes y viralizado en redes, mostró el impacto de la histórica tormenta de nieve en la convivencia urbana y evidenció el aumento de disputas entre vecinos durante la emergencia en Nueva York

Un hombre de Queens sepultó

Un eclipse lunar total hará que la Luna se vuelva roja: duración, horarios y cómo observarlo

La alineación entre la Tierra, el Sol y su satélite natural permitirá apreciar un cambio de tonalidad que no representa ningún riesgo para la salud visual

Un eclipse lunar total hará

Estos son los senderos para bicicletas más pintorescos de Nueva York

Las nuevas clasificaciones elaboradas por la empresa Holland Bikes priorizan los trayectos con paisajes visualmente atractivos, basando su selección en la valoración de ciclistas y la cantidad de fotografías tomadas en cada recorrido

Estos son los senderos para

El secuestro de Nancy Guthrie dispara la demanda de habitaciones seguras en Arizona

Tras el secuestro de Nancy Guthrie, residentes de Arizona han incrementado la instalación de habitaciones seguras y reforzado sus hogares, ante el temor creciente por la inseguridad y el aumento de casos de violencia en la región

El secuestro de Nancy Guthrie

Miami-Dade suma 66.000 personas sin techo y agrava la emergencia social

Un nuevo análisis revela que la crisis habitacional en Miami-Dade supera ampliamente las cifras oficiales: la falta de reconocimiento legal y vivienda accesible deja a miles fuera de los servicios y subsidios, mientras el mercado inmobiliario y los fondos privados agravan el problema

Miami-Dade suma 66.000 personas sin

TECNO

WhatsApp 2026: lista completa de

WhatsApp 2026: lista completa de todas las nuevas funciones que han llegado en este año

Protección avanzada en Android: qué es y cómo activarlo para conseguir la máxima seguridad en el celular

Epic Games regala dos juegos: cómo reclamar el título de puzles y de terror gratis

Los taxis voladores despegan: Uber permitirá reservar viajes aéreos desde su aplicación

Google hizo lo que ninguna empresa se animaba a decir en voz alta

ENTRETENIMIENTO

“Paul McCartney: Man on the

“Paul McCartney: Man on the Run”: el documental que revela el sufrimiento de su esposa Linda en Wings

Los Premios Óscar del siglo XXI: cambios sociales, retos y el reflejo de una industria en transformación

Hailee Steinfeld se prepara para la llegada de su primer hijo

Chris Hemsworth revela cómo sus hijos conviven con la fama entre orgullo, ironía y mucha naturalidad

Paul Bettany recuerda a Heath Ledger y revela cómo transformó el rodaje de “A Knight’s Tale”

MUNDO

Qué es y cómo opera

Qué es y cómo opera la Guardia Revolucionaria, el poder oculto que sostiene al régimen de Irán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán

Las claves que desmienten dudas sobre autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel

Qué aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente