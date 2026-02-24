Estados Unidos

Tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos EN VIVO: Nueva York retomará las clases presenciales este martes

Las condiciones meteorológicas extremas generaron medidas de precaución en urbes como Filadelfia, donde la interrupción de la movilidad afectó tanto al transporte público como a los suministros domésticos

La gente camina por una
La gente camina por una calle local cubierta de nieve durante una tormenta invernal en Hoboken, Nueva Jersey, EEUU, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una poderosa tormenta invernal afectó el noreste de Estados Unidos el lunes, cubriendo de blanco desde Maryland hasta Maine y forzando a millones de personas a permanecer en sus casas debido a los fuertes vientos y las advertencias por ventisca.

El fenómeno, descrito por especialistas como el más fuerte en los últimos diez años, dejó más de 60 centímetros de nieve en zonas metropolitanas, superando marcas históricas y deteniendo la actividad cotidiana.

Las autoridades decretaron emergencias y ordenaron el cierre de escuelas y negocios. En varios estados y ciudades, el sistema eléctrico sufrió numerosos cortes. No obstante, los estudiantes de Nueva York retomarán las clases presenciales este mismo martes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos calificó el evento como un “ciclón bomba” típico del noreste, que se produce cuando la presión atmosférica baja abruptamente en 24 horas, favorecido por la interacción entre aire ártico y corrientes más cálidas. La tormenta produjo una nevada pesada y húmeda, resultado de una combinación exacta de temperatura y humedad.

En Nueva York, las autoridades
En Nueva York, las autoridades prohibieron la circulación no esencial y redujeron la velocidad máxima en autopistas a 56 km/h ante la intensidad del temporal (REUTERS/Shannon Stapleton)

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:39 hsHoy

La ventisca de 2026 deja casi 50 centímetros de nieve en Nueva York

Las infraestructuras urbanas experimentan uno de los mayores desafíos en décadas, con millones de afectados por la transformación súbita del entorno cotidiano y la incertidumbre sobre la recuperación

07:02 hsHoy

La tormenta invernal obliga a extender la alerta en el sur de California

El pronóstico meteorológico indica que diversas regiones experimentarán acumulaciones de nieve y ráfagas que impactarán el tráfico, además de provocar posibles interrupciones en el transporte y la seguridad de los automovilistas desde hoy hasta el viernes

Cars are buried under deep
Cars are buried under deep snow after a storm in the morning near Boreal Inn on Donner Summit, in Nevada County, Calif., Wednesday, Feb. 18, 2026. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

Una alerta de tormenta invernal emitida por el Servicio Meteorológico Nacional permanecerá activa hasta las 7 de la mañana del viernes en las montañas del sur de California, anticipando intensas nevadas que podrían generar condiciones peligrosas en las carreteras y causar retrasos generalizados en los traslados.

06:03 hsHoy

Controversia por la reapertura de escuelas en Nueva York tras la nevada

La decisión de retomar las clases presenciales en Nueva York el martes generó críticas, especialmente desde Staten Island, una de las zonas más golpeadas por la tormenta, según NBC Nueva York y The Associated Press.

El presidente del distrito, Vito Fossella, advirtió que muchas calles siguen intransitables y anunció que las escuelas en Staten Island permanecerán cerradas.

El sindicato de docentes instó a sus miembros a priorizar la seguridad y considerar sus propias circunstancias antes de dirigirse a sus lugares de trabajo. “Nadie debe arriesgar su seguridad al ir a trabajar”, recomendó la Federación Unida de Maestros en una carta difundida este lunes.

En contraste con la Ciudad de Nueva York, la mayoría de los distritos suburbanos optaron por suspender las clases por segundo día consecutivo, según los reportes de NBC Nueva York y The Associated Press.

Boston, Massachusetts, uno de los
Boston, Massachusetts, uno de los lugares más afectados por la tormenta de nieve. REUTERS/Brian Snyder
05:19 hsHoy

Long Island Rail Road retoma operaciones parciales tras la tormenta

El servicio ferroviario de Long Island reanudará operaciones en seis ramales a partir de las 4:00 a.m del martes, incluyendo Ronkonkoma, Huntington, Babylon, Oyster Bay, Montauk y Port Washington.

El tramo Montauk funcionará solo entre Speonk y zonas cercanas al oeste, mientras que Oyster Bay tendrá horarios diferenciados según la hora del día.

Metro-North Railroad aplicará su calendario de sábados en las líneas Hudson, Harlem y New Haven, proporcionando cerca de dos tercios de su capacidad habitual. En el metro de Nueva York, algunos trenes exprés circularán de forma local y el servicio en Rockaways será limitado.

Las autoridades ferroviarias mantienen tareas para normalizar completamente el transporte, en especial en Staten Island, donde los trabajos de recuperación continúan.

04:31 hsHoy

Nueva York refuerza la limpieza tras la tormenta de nieve

El alcalde Zohran Mamdani afirmó en X que los equipos estaban “listos, cargados y arando”, mientras la ciudad desplegaba personal temporal para retirar nieve de aceras, paradas de autobús y bocas de incendio. El operativo incluyó la contratación de trabajadores adicionales por la emergencia.

Durante la mañana del lunes, una prohibición total de circular mantuvo cerrados puentes, autopistas y calles, facilitando el trabajo de las quitanieves en toda la ciudad.

Esta restricción se levantó pasado el mediodía, permitiendo el restablecimiento gradual del tránsito. Las autoridades siguen enfocadas en restablecer la movilidad y garantizar la seguridad, con cuadrillas que mantienen la remoción de nieve en los sectores más afectados.

04:10 hsHoy

Cape Cod, el más afectado por los cortes de energía en Massachusetts

El condado de Barnstable, donde se encuentra Cape Cod, enfrenta graves interrupciones eléctricas tras la tormenta, con más de 156.000 usuarios sin servicio según PowerOutage.us. La situación afecta a barrios completos debido a la caída de árboles y cables.

Los fuertes vientos y la acumulación de nieve han dificultado las tareas de reparación, según medios locales. Las compañías eléctricas locales informan que la nieve y la baja visibilidad retrasan el restablecimiento del suministro.

Para agilizar la recuperación, las empresas planean incorporar cuadrillas de estados vecinos. El restablecimiento total de la electricidad depende de la mejora de las condiciones climáticas y del acceso a las zonas afectadas.

04:05 hsHoy

Cuándo dejaría de nevar en el noreste de EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la nieve continuará durante todo el lunes, acumulando hasta dos pies en zonas cercanas a la costa noreste para el martes.

La tormenta luego se moverá hacia las Provincias Marítimas de Canadá, brindando alivio a Nueva Inglaterra y Nueva Jersey, aunque Maine enfrentará condiciones más severas por la noche.

El martes, un nuevo sistema frío desde los Grandes Lagos traerá más nevadas a regiones del noreste, incluyendo áreas de Michigan. Las autoridades advierten que el fenómeno podría afectar la normalidad en varias zonas.

Se insta a la población de las áreas impactadas a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada sobre la evolución del clima.

