Tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos EN VIVO: Nueva York retomará las clases presenciales este martes

La gente camina por una calle local cubierta de nieve durante una tormenta invernal en Hoboken, Nueva Jersey, EEUU, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una poderosa tormenta invernal afectó el noreste de Estados Unidos el lunes, cubriendo de blanco desde Maryland hasta Maine y forzando a millones de personas a permanecer en sus casas debido a los fuertes vientos y las advertencias por ventisca.

El fenómeno, descrito por especialistas como el más fuerte en los últimos diez años, dejó más de 60 centímetros de nieve en zonas metropolitanas, superando marcas históricas y deteniendo la actividad cotidiana.

Las autoridades decretaron emergencias y ordenaron el cierre de escuelas y negocios. En varios estados y ciudades, el sistema eléctrico sufrió numerosos cortes. No obstante, los estudiantes de Nueva York retomarán las clases presenciales este mismo martes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos calificó el evento como un “ciclón bomba” típico del noreste, que se produce cuando la presión atmosférica baja abruptamente en 24 horas, favorecido por la interacción entre aire ártico y corrientes más cálidas. La tormenta produjo una nevada pesada y húmeda, resultado de una combinación exacta de temperatura y humedad.

En Nueva York, las autoridades prohibieron la circulación no esencial y redujeron la velocidad máxima en autopistas a 56 km/h ante la intensidad del temporal (REUTERS/Shannon Stapleton)

