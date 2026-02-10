Más de 40 estados de Estados Unidos registran señales de calentamiento a lo largo de siete décadas

Un nuevo informe confirma que 41 estados de Estados Unidos han experimentado señales claras de calentamiento en las últimas siete décadas. (AP Foto/LM Otero)

Un nuevo informe científico identificó que 41 estados de Estados Unidos han registrado señales de calentamiento en las últimas siete décadas, según un estudio publicado la semana pasada por investigadores de dos universidades de España. El hallazgo abarca a la mayoría de los estados continentales y presenta variaciones regionales, lo que podría modificar el enfoque sobre políticas de adaptación y mitigación climática en el país.

Según la investigación difundida por la revista especializada PLOS Climate, los especialistas analizaron decenas de miles de registros diarios de temperatura recolectados desde 1950 en los 48 estados continentales, excluyendo Alaska y Hawái. Este trabajo, liderado por Jesús Gonzalo (Universidad Carlos III de Madrid) y María Dolores Gadea Rivas (Universidad de Zaragoza), empleó métodos que van más allá de los promedios aritméticos. De acuerdo con cifras de la Environmental Protection Agency (EPA) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), esta tendencia de calentamiento regional es respaldada también por análisis oficiales y bases de datos estatales.

En el ámbito internacional, el informe de PLOS Climate subraya la importancia de este enfoque para otros países con gran diversidad climática. La EPA insiste en la necesidad de mantener y ampliar los sistemas de monitoreo, así como de realizar investigaciones adicionales sobre las causas del “warming hole”—una zona geográfica del sur central de Estados Unidos donde las temperaturas no han mostrado aumentos estadísticamente significativos en las últimas décadas, a pesar de la tendencia global al calentamiento—y sus posibles efectos sobre la salud, la agricultura y la economía regional, de acuerdo con reportes oficiales.

¿Qué reveló el nuevo estudio sobre el calentamiento regional en EEUU?

La investigación publicada en PLOS Climate señala que el 84% de los estados continentales de Estados Unidos han mostrado evidencias de aumento de temperatura desde mediados del siglo XX. El análisis se realizó sobre el rango completo de temperaturas (mínimas y máximas), lo cual permitió detectar patrones de calentamiento que el uso exclusivo de promedios podría ocultar. De acuerdo con el informe, los aumentos de temperatura no se distribuyen de manera uniforme: los estados del oeste, como California, Idaho y Oregón, presentan mayores incrementos en sus máximos históricos, mientras que estados del centro, como Iowa y Minnesota, evidencian subidas en sus mínimas.

Según el documento, “la variabilidad regional es significativa y sugiere que el impacto del cambio climático se vive de formas distintas en cada estado”. Esta afirmación fue respaldada por el propio Gonzalo, quien explicó que centrarse solo en los promedios puede “ocultar tendencias importantes en los extremos de las temperaturas”, según declaraciones recogidas por CBS News.

El estudio, publicado en PLOS Climate, analizó decenas de miles de registros diarios de temperatura desde 1950 en 48 estados continentales estadounidenses. (AP Foto/Jenny Kane)

¿Qué dice la evidencia oficial y cuáles son los datos clave?

La NOAA y la EPA han registrado en sus informes que prácticamente el 85% de las divisiones climáticas en los 48 estados continentales presentan tendencias positivas en temperatura desde 1950. La EPA, en su documentación técnica sobre datos climáticos nacionales, reporta que todas las regiones analizadas muestran valores de tendencia arriba de cero, sin divisiones en enfriamiento. De acuerdo con la base de datos “Climate at a Glance” de la NOAA, estados como California, Nevada y Washington han experimentado aumentos superiores a 1,5℃ (2,7℉) en el periodo analizado.

El fenómeno conocido como “warming hole” afecta principalmente a estados del sur central, como Texas, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Georgia, Kansas y Arkansas. En estas jurisdicciones, la tendencia de la temperatura no es estadísticamente significativa. Según la NOAA, este patrón podría estar vinculado a variables como aerosoles, cambios en el uso del suelo o alteraciones en el ciclo del agua.

¿Por qué importa la variabilidad regional y qué cuestiona el nuevo enfoque?

El estudio dirigido por Gonzalo y Gadea Rivas propone que el uso de promedios puede resultar insuficiente para comprender la magnitud del cambio climático a escala local. De acuerdo con el análisis, prestar atención al rango completo de temperaturas permite identificar “patrones ocultos” de calentamiento y diseñar estrategias de respuesta más efectivas. “El promedio no dice mucho. Si se presta atención solo al promedio, se puede cometer un error”, declaró Gonzalo en entrevista con CBS News.

La EPA y la NOAA coinciden en que la identificación de tendencias regionales es crucial para el diseño de políticas públicas y sistemas de alerta temprana. En sus informes institucionales, ambas agencias destacan la necesidad de analizar datos desagregados para comprender el impacto real en agricultura, infraestructura y salud pública.

Investigadores españoles revelaron que el 84% de los estados continentales de Estados Unidos mostró aumento de temperatura considerando tanto mínimas como máximas. (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

¿Cómo varían los efectos del calentamiento según la región?

De acuerdo con los resultados de la investigación y los informes de la NOAA, el impacto del calentamiento en Estados Unidos se puede resumir en tres grandes tendencias regionales:

Estados del oeste: Aumentos más notables en las temperaturas máximas históricas, especialmente en zonas como California y Nevada. Estados del centro-norte y las Dakotas: Subidas más pronunciadas en las temperaturas mínimas, lo que modifica la duración y severidad de las temporadas frías. Estados del noreste y noroeste: Incrementos equilibrados tanto en mínimas como en máximas.

Los estados del sur central, afectados por el “warming hole”, mantienen valores estables o sin cambios estadísticamente relevantes, de acuerdo con la NOAA y el US Global Change Research Program.

¿Qué medidas sugieren las instituciones y qué se espera a futuro?

La identificación de tendencias regionales de calentamiento lleva a las agencias federales y estatales a recomendar la adaptación de las políticas públicas a las características específicas de cada territorio. De acuerdo con la NOAA, la comprensión de la heterogeneidad climática es fundamental para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación que respondan a las realidades locales. La agencia señala en su resumen de políticas climáticas estatales que los gobiernos y organismos deben considerar tanto el rango completo de temperaturas como los promedios.

El seguimiento a las tendencias de calentamiento regional permitirá a autoridades, empresas y comunidades anticipar riesgos y ajustar infraestructuras, cultivos y sistemas energéticos. Las bases de datos oficiales de la NOAA y la EPA seguirán actualizándose con información estatal y nacional, mientras que la investigación científica continuará explorando los mecanismos detrás de las diferencias regionales.