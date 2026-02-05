“El MeToo llegó demasiado lejos”: qué se sabe sobre la relación entre Jeffrey Epstein y la hijastra de Woody Allen

El director Woody Allen y Soon-yi Previn posan. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Soon-Yi Previn, esposa del cineasta Woody Allen, envió una serie de correos electrónicos al financiero convicto Jeffrey Epstein en los que criticó el movimiento #MeToo, calificándolo de excesivo, y descalificó a una menor involucrada en un caso de sexting, según archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una ley de transparencia.

Los mensajes, intercambiados entre 2016 y 2018, muestran cómo Previn mantuvo contacto regular con Epstein incluso años después de su condena por prostitución de menores en Florida.

Las nuevas revelaciones forman parte de la última publicación de los denominados archivos Epstein, que el gobierno estadounidense ha divulgado a raíz de presiones legislativas para esclarecer la red de relaciones y crímenes del financiero.

Estos documentos surgen cuando el pasado de Previn recobra interés, especialmente por las acusaciones de quienes sostienen que Allen la acosó en su adolescencia, aunque la pareja sostiene que iniciaron su relación cuando ella era adulta.

Una foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia de EE. UU. vía The New York Times) — SOLO PARA USO EDITORIAL—

La historia familiar ha amplificado el escrutinio: Mia Farrow y Andre Previn adoptaron a Soon-Yi en Corea del Sur, y tiempo después, Farrow inició una relación con Allen, con quien tuvo a Ronan Farrow; Allen y Soon-Yi acabaron casándose muchos años más tarde.

Correspondencia privada y críticas al MeToo

Entre los documentos publicados, se encuentran varios mensajes dirigidos a Epstein o a su asistente, así como correos sobre temas de actualidad.

En septiembre de 2016, Previn envió a Epstein un artículo sobre el ex congresista Anthony Weiner, condenado por enviar mensajes sexuales a una menor. En sus intercambios opinó sobre la menor involucrada y afirmó: “Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres, y ella sin duda es una de ellas. Sabía exactamente lo que hacía y lo vulnerable que era [Weiner], y lo atrapó como pez en la carnada. ¿Cuál es su excusa para ser una persona despreciable y repugnante que se aprovecha de los [débiles]?”.

A partir de 2017, Previn se refirió al movimiento #MeToo en comunicaciones digitales tanto con Epstein como consigo misma. En un mensaje reenviado al financiero a comienzos de 2018, Previn escribió en el asunto: “Así como el movimiento Me Too ha ido demasiado lejos, también lo ha hecho el Botox”, revelando su escepticismo hacia las denuncias públicas de abuso en la industria cultural.

Tarana Burke, fundadora y líder del movimiento #MeToo marcha en la sección Hollywood de Los Angeles en una fotografía del 1 de noviembre 2017. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

La relación con Ronan Farrow también fue motivo de comentario. Tras el impacto mediático del reportaje de Farrow sobre Harvey Weinstein —que impulsó el #MeToo y ganó parte de un Pulitzer en 2018—, Previn se envió a sí misma un correo en el que observó, según los documentos: “Le da a Ronan Farrow demasiado prestigio. Más del que merece”.

En la correspondencia, aparecen además detalles sobre reuniones sociales entre el círculo de Allen, Previn y Epstein, incluso después de la condena de este último en 2008. Epstein llegó a ofrecerles kits de pruebas genéticas y mantuvo lazos con numerosas figuras públicas, como reflejan los millones de documentos revisados por el Departamento de Justicia.

Efectos políticos y debate social persistente

La publicación de estos archivos responde al aumento de presión social y política tras la muerte de Epstein en 2019 y al compromiso adoptado por la administración de Donald Trump durante su segunda presidencia.

Donald Trump firmó un proyecto de ley que ordenó una mayor divulgación de documentos Epstein.

Trump prometió hacer pública la lista de clientes de Epstein, pero el Departamento de Justicia declaró a comienzos de 2025 que tal registro no existía, suscitando polémica bipartidista. Como medida de compensación, Trump firmó un proyecto de ley que ordenó una mayor divulgación de documentos, dando pie a la entrega de estos archivos en sucesivas tandas desde noviembre pasado.

En septiembre de 2019, Ronan Farrow publicó en The New Yorker que el laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) mantuvo una relación más profunda de lo que había reconocido con Epstein, información que agravó la indignación pública por el entramado de corrupción y abuso financiero aún sin esclarecer.

Desde 2008, Epstein cumplió apenas 13 meses de cárcel por prostitución de menores antes de su detención definitiva en julio de 2019. El manejo de la investigación por parte del gobierno federal continúa despertando dudas y exigiendo respuestas, en un contexto donde los vínculos sociales y familiares de figuras como Previn y Allen mantienen su resonancia pública.

En 2017, Anthony Weiner fue sentenciado a un año y nueve meses de prisión por transferir material obsceno a una menor.