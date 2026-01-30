Un nuevo cobro en los aeropuertos de EEUU afectará a quienes no lleven este documento

La TSA implementará desde febrero de 2026 una tarifa de 45 dólares para viajeros sin REAL ID en aeropuertos de Estados Unidos. (REUTERS/Alyssa Pointer)

El 1 de febrero de 2026, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementará una nueva tarifa de 45 dólares para quienes no presenten una identificación REAL ID o documento equivalente en los controles de seguridad de los aeropuertos estadounidenses. La medida, anunciada oficialmente por la autoridad federal, afectará a todos los viajeros que embarquen en vuelos dentro de Estados Unidos sin las credenciales requeridas, como parte del proceso de cumplimiento de la Ley REAL ID.

De acuerdo con la TSA, esta tarifa corresponde al proceso denominado “ConfirmID Fee”, que se aplicará a quienes no presenten una documentación aprobada en los controles aeroportuarios. Según la agencia, la verificación alternativa de identidad podrá realizarse en línea o presencialmente y tendrá una validez temporal de diez días, permitiendo el acceso a la zona de embarque solo tras completar el procedimiento y el pago del monto exigido. Así lo comunicó la TSA en su sitio web institucional.

La Ley REAL ID fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, luego de las recomendaciones de la Comisión del 11 de Septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció requisitos federales para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación, con el objetivo de elevar la seguridad en la aviación y en las instalaciones federales. Tras varios aplazamientos, la aplicación plena de la normativa comenzó en mayo de 2025, según lo dispuesto por las autoridades federales.

¿Qué es REAL ID y por qué se exige?

La REAL ID es una identificación emitida por los estados, el Distrito de Columbia y territorios estadounidenses que cumple con los estándares federales de seguridad establecidos por el DHS. Esta credencial es obligatoria para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales restringidas. La TSA advirtió que, desde la entrada en vigor de la ley, solo aceptará documentos que cumplan con estos estándares para permitir el paso por los controles de seguridad.

Según la información publicada por la TSA, la REAL ID se distingue por una estrella dorada en la esquina superior derecha de la credencial. El documento se obtiene en las oficinas estatales de vehículos motorizados (DMV), presentando prueba de identidad, residencia legal, número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio. La agencia informó que los requisitos específicos pueden variar según el estado, pero todos deben cumplir con el marco federal.

¿A quiénes afecta la tarifa de 45 dólares?

A partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros que no presenten una REAL ID o documento alternativo aprobado deberán pagar una tarifa de 45 dólares para acceder al proceso alternativo de verificación de identidad en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos. Esta medida impactará a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y visitantes que viajen en vuelos domésticos y no cuenten con la identificación compatible exigida.

De acuerdo con la comunicación oficial de la TSA, quienes se encuentren en esta situación deberán completar un procedimiento de validación, que podrá realizarse en línea a través del portal de la agencia o presencialmente en el aeropuerto. El proceso incluye la verificación biométrica o biográfica y la emisión de un comprobante denominado “ConfirmID receipt”, con una vigencia máxima de diez días. La agencia advirtió que, aunque se complete el procedimiento y se abone la tarifa, la autorización para acceder a la zona de embarque dependerá del resultado de la validación.

¿Qué documentos alternativos acepta la TSA?

La TSA detalló que, además de la REAL ID, se aceptan los siguientes documentos para pasar los controles de seguridad en vuelos dentro de Estados Unidos:

Pasaporte de Estados Unidos vigente.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas del programa Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

Identificaciones emitidas por el Departamento de Defensa.

Tarjeta de residente permanente (“green card”) o de cruce fronterizo.

Documentos emitidos por una nación tribal reconocida federalmente.

La agencia también informó que se están evaluando identificaciones digitales, como las versiones digitales de Apple, Clear o Google, dentro de programas piloto destinados a fortalecer la seguridad y agilizar el proceso de control.

¿Cómo se realiza el proceso alternativo de verificación y cuánto tiempo demora?

Según la TSA, los viajeros que no presenten una identificación válida deberán ingresar a la página oficial de la agencia y seguir los pasos para la verificación de identidad antes de abonar la tarifa de 45 dólares. El procedimiento incluye la carga de datos biométricos o biográficos, la validación de la información y la recepción del comprobante digital que autoriza el paso por el control de seguridad.

El tiempo estimado para completar este proceso oscila entre diez y treinta minutos, dependiendo de la disponibilidad de los sistemas y la verificación de los datos aportados. El comprobante “ConfirmID receipt” tendrá una validez de diez días y deberá renovarse para cada viaje posterior si el pasajero no obtiene una identificación compatible.

La TSA aclaró que no se garantiza el acceso a la zona de embarque si no se puede verificar la identidad del pasajero, aun cuando se haya completado el proceso y pagado la tarifa. “Seguimos necesitando verificar quién es la persona que viaja. Si por cualquier motivo no logramos confirmar la identidad, no se permitirá el acceso al área de embarque”, declaró Steve Lorincz, subadministrador ejecutivo asistente de operaciones de seguridad de la TSA, según recogió ABC News.

¿Qué sucede si el documento dice “federal limits apply”?

Las licencias o identificaciones que presenten la leyenda “federal limits apply” no serán aceptadas para abordar vuelos domésticos ni para el ingreso a instalaciones federales restringidas en Estados Unidos. De acuerdo con la TSA, solo las identificaciones con la estrella dorada —u otros símbolos autorizados en algunos estados— cumplen con los requisitos de la Ley REAL ID y permiten el paso sin necesidad de procesos adicionales o pago de tarifas.

¿Puedo viajar con pasaporte en lugar de REAL ID?

El pasaporte estadounidense vigente es aceptado como documento alternativo para vuelos domésticos, según la TSA. Otros documentos emitidos por el Departamento de Estado, como la tarjeta de pasaporte, también permiten acceder a la zona de embarque sin necesidad de presentar una REAL ID. Esta flexibilidad permite a los viajeros utilizar documentos internacionales en función de su disponibilidad y preferencia.

¿Cómo obtener la REAL ID y qué requisitos se exigen?

Para solicitar una REAL ID, los interesados deben acudir a las oficinas estatales de vehículos motorizados (DMV) y presentar la siguiente documentación:

Prueba de identidad (certificado de nacimiento, pasaporte, etc.).

Número de Seguro Social (tarjeta, W-2, formulario SSA-1099 o equivalente).

Dos comprobantes de domicilio (facturas de servicios, contratos, etc.).

Prueba de residencia legal en Estados Unidos.

La TSA y el DHS publican en sus portales oficiales las instrucciones actualizadas para cada estado y territorio. Se recomienda consultar la información específica antes de iniciar el trámite, ya que los requisitos pueden variar en función de la jurisdicción.

¿Qué cambios introduce esta medida y qué se mantiene?

El cambio principal es la imposición de una tarifa de 45 dólares para quienes no presenten una identificación aceptada al momento de pasar por los controles de la TSA. Hasta ahora, los viajeros podían acceder a un procedimiento de verificación adicional sin costo, aunque con demoras. Desde febrero de 2026, el proceso alternativo estará sujeto al pago de la tarifa y a la validación exitosa de la identidad.

La exigencia de presentar una REAL ID o documento alternativo aprobado se mantiene para todos los vuelos domésticos en Estados Unidos y el acceso a instalaciones federales. La vigencia del comprobante de verificación temporal es de diez días, lo que obliga a los pasajeros a repetir el procedimiento si no regularizan su situación documental a tiempo.

¿Qué impacto tendrá la nueva tarifa para los viajeros?

La introducción de la tarifa de 45 dólares por parte de la TSA agrega un costo adicional y un paso administrativo para quienes viajen dentro de Estados Unidos sin una REAL ID o documento equivalente. Los pasajeros deberán prever este requisito y planificar la obtención de la identificación compatible para evitar demoras, cargos y posibles inconvenientes en los controles de seguridad aeroportuaria.

La medida, enmarcada en la implementación de la Ley REAL ID, busca estandarizar los controles de acceso y reforzar la seguridad en el transporte aéreo y las instalaciones federales del país. La TSA recomienda a los viajeros revisar con antelación la documentación exigida y considerar la obtención de una REAL ID o documento alternativo antes de planificar su viaje.