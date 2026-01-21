JD Vance y su esposa anunciaron que están esperando su cuarto hijo: “Estamos muy emocionados”

El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, y la segunda dama, Usha Vance, asisten a la celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Pendleton (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la segunda dama, Usha Vance, anunciaron que esperan la llegada de su cuarto hijo, un varón que nacerá en julio. Actualmente, la familia tiene tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel.

En un comunicado conjunto a través de la red social Instagram, los padres que están en una nueva espera expresaron: “Nos alegra mucho compartir noticias emocionantes. ¡Nuestra familia está creciendo!”.

La foto que acompañó a la publicación presentó la firma del vicepresidente estadounidense y su pareja con un mensaje especial a todos sus seguidores: “Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño”.

“Tanto ella como el bebé se encuentran bien, y todos esperamos con ilusión darle la bienvenida a finales de julio”, indicaron en el comunicado difundido. La cuenta de la Casa Blanca en la red social sumó un comentario en la plataforma en celebración de la noticia: “¡Felicidades!”.

La pareja agradeció en el mensaje a “los médicos militares que cuidan de manera excelente” a la familia vicepresidencial. Los Vance contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2014 en Kentucky. En anteriores publicaciones, Usha Vance compartió una imagen con JD Vance y su mesa navideña, junto a otro mensaje de festejo: “¡Feliz Navidad a todos! Les deseo un día lleno de paz, amor y alegría”

Foto de archivo del videpresidente de EEUU, JD Vance (d), su esposa Usha Vance (c) y sus hijos (EFE/Allison Dinner)

El embarazo de la segunda dama se suma al de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien informó que espera su segundo hijo, una niña, para mayo.

La asunción política de JD y Usha Vance

El vicepresidente estadounidense asumió el 20 de enero de 2025 su cargo, consolidando su lugar como referente del Partido Republicano y marcando un capítulo en su carrera política. El ex senador por Ohio, de 41 años, es veterano militar, inversor de capital de riesgo y autor del libro de memorias “Hillbilly Elegy”.

Vance nació en Middletown, Ohio, y llegó al Senado en 2022 con el respaldo de Donald Trump en las primarias republicanas. Su relación con el actual presidente estuvo marcada por una transformación: en 2016 fue una de las voces más críticas del movimiento “Never”, según CNN, pero luego se alineó con la agenda de Trump y se convirtió en uno de sus aliados más visibles.

El perfil de Vance se distingue por su vínculo con Silicon Valley, tradicionalmente asociado al Partido Demócrata, lo que reforzó su imagen dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA).

JD y Usha Vance visitaron al papa León XIV a tan solo cinco meses de alcanzar el poder en el Ejecutivo estadounidense (REUTERS)

En el plano personal, Usha Vance ha acompañado cada paso de la carrera de su esposo. Nacida en San Diego, California, es hija de inmigrantes indios y creció en un entorno de clase trabajadora. Su padre es ingeniero mecánico y su madre, bióloga molecular. Usha estudió Historia en Yale, obtuvo una maestría en Cambridge y regresó a Yale para cursar Derecho.

Fue en Yale Law School, en 2010, donde se conocieron. Ambos participaron en un grupo de discusión sobre el “declive social en la América blanca”, tema que luego formó parte de las memorias de Vance. El libro “Hillbilly Elegy” se publicó en 2016 y tuvo impacto en el debate político estadounidense.

En Andhra Pradesh, India, los familiares de Usha Vance expresaron orgullo por su rol como segunda dama de los Estados Unidos. Según declaró su tía abuela al medio británico BBC, el logro de Usha se percibe como resultado natural de una trayectoria familiar marcada por la excelencia académica.

La familia destacó la tradición de esfuerzo y educación que caracteriza a varias generaciones, en el marco de la reciente asunción de J.D. Vance como vicepresidente.

(Con información de EFE)