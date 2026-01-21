Estados Unidos

JD Vance y su esposa anunciaron que están esperando su cuarto hijo: “Estamos muy emocionados”

Un anuncio compartido destacó que tanto la madre como el futuro bebé se encuentran en buen estado. Los usuarios en las redes sociales llenaron a la pareja de mensajes de felicitaciones

Guardar
El vicepresidente de EEUU, J.
El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, y la segunda dama, Usha Vance, asisten a la celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Pendleton (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la segunda dama, Usha Vance, anunciaron que esperan la llegada de su cuarto hijo, un varón que nacerá en julio. Actualmente, la familia tiene tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel.

En un comunicado conjunto a través de la red social Instagram, los padres que están en una nueva espera expresaron: “Nos alegra mucho compartir noticias emocionantes. ¡Nuestra familia está creciendo!”.

La foto que acompañó a la publicación presentó la firma del vicepresidente estadounidense y su pareja con un mensaje especial a todos sus seguidores: “Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño”.

Tanto ella como el bebé se encuentran bien, y todos esperamos con ilusión darle la bienvenida a finales de julio”, indicaron en el comunicado difundido. La cuenta de la Casa Blanca en la red social sumó un comentario en la plataforma en celebración de la noticia: “¡Felicidades!”.

La pareja agradeció en el mensaje a “los médicos militares que cuidan de manera excelente” a la familia vicepresidencial. Los Vance contrajeron matrimonio el 14 de junio de 2014 en Kentucky. En anteriores publicaciones, Usha Vance compartió una imagen con JD Vance y su mesa navideña, junto a otro mensaje de festejo: “¡Feliz Navidad a todos! Les deseo un día lleno de paz, amor y alegría”

Foto de archivo del videpresidente
Foto de archivo del videpresidente de EEUU, JD Vance (d), su esposa Usha Vance (c) y sus hijos (EFE/Allison Dinner)

El embarazo de la segunda dama se suma al de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien informó que espera su segundo hijo, una niña, para mayo.

La asunción política de JD y Usha Vance

El vicepresidente estadounidense asumió el 20 de enero de 2025 su cargo, consolidando su lugar como referente del Partido Republicano y marcando un capítulo en su carrera política. El ex senador por Ohio, de 41 años, es veterano militar, inversor de capital de riesgo y autor del libro de memorias “Hillbilly Elegy”.

Vance nació en Middletown, Ohio, y llegó al Senado en 2022 con el respaldo de Donald Trump en las primarias republicanas. Su relación con el actual presidente estuvo marcada por una transformación: en 2016 fue una de las voces más críticas del movimiento “Never”, según CNN, pero luego se alineó con la agenda de Trump y se convirtió en uno de sus aliados más visibles.

El perfil de Vance se distingue por su vínculo con Silicon Valley, tradicionalmente asociado al Partido Demócrata, lo que reforzó su imagen dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA).

JD y Usha Vance visitaron
JD y Usha Vance visitaron al papa León XIV a tan solo cinco meses de alcanzar el poder en el Ejecutivo estadounidense (REUTERS)

En el plano personal, Usha Vance ha acompañado cada paso de la carrera de su esposo. Nacida en San Diego, California, es hija de inmigrantes indios y creció en un entorno de clase trabajadora. Su padre es ingeniero mecánico y su madre, bióloga molecular. Usha estudió Historia en Yale, obtuvo una maestría en Cambridge y regresó a Yale para cursar Derecho.

Fue en Yale Law School, en 2010, donde se conocieron. Ambos participaron en un grupo de discusión sobre el “declive social en la América blanca”, tema que luego formó parte de las memorias de Vance. El libro “Hillbilly Elegy” se publicó en 2016 y tuvo impacto en el debate político estadounidense.

En Andhra Pradesh, India, los familiares de Usha Vance expresaron orgullo por su rol como segunda dama de los Estados Unidos. Según declaró su tía abuela al medio británico BBC, el logro de Usha se percibe como resultado natural de una trayectoria familiar marcada por la excelencia académica.

La familia destacó la tradición de esfuerzo y educación que caracteriza a varias generaciones, en el marco de la reciente asunción de J.D. Vance como vicepresidente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosJD VanceEEUUvicepresidenteUsha VanceKaroline LeavittÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos incautó un séptimo buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

De acuerdo con el Comando Sur, la embarcación “Sagitta” operaba en desafío a las restricciones impuestas por Washington a navíos vinculados al comercio ilegal de crudo venezolano

Estados Unidos incautó un séptimo

Wall Street cerró con fuertes pérdidas

Las acciones europeas registraron una caída significativa, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas

Wall Street cerró con fuertes

Un estado del sur de EEUU enfrenta riesgo de cortes de energía por una tormenta invernal

La llegada de aire ártico entre viernes y lunes podría provocar nevadas, hielo y una fuerte suba en la demanda eléctrica, mientras las autoridades activan planes de contingencia

Un estado del sur de

Millones de trabajadores en Estados Unidos reciben aumentos salariales tras ajustes al salario mínimo en 19 estados

El ajuste fue impulsado por normativas locales ante la falta de cambios en la legislación nacional y busca reforzar el poder adquisitivo de amplios segmentos de la fuerza laboral

Millones de trabajadores en Estados

Cómo protegerse del frío extremo: qué saber sobre la congelación y la hipotermia

Las autoridades sanitarias y meteorológicas advirtieron sobre temperaturas bajo cero que elevan el riesgo de lesiones graves, especialmente entre niños, adultos mayores y personas expuestas al aire libre

Cómo protegerse del frío extremo:
DEPORTES
Rechazos, depresión y una promesa

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

Colapinto ya salió a pista: los detalles exclusivos de los primeros test y el particular lugar donde se presentará su nuevo auto de F1

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

TELESHOW
Tras su polémico accidente, Marta

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

INFOBAE AMÉRICA

Japón reiniciará este miércoles la

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011

Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

Tras una advertencia de Estados Unidos, Daniel Ortega liberó a 60 personas que habían sido detenidas por celebrar la captura de Maduro