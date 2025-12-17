Trump llamó a una lucha global contra el “terrorismo islámico radical” tras el ataque contra una celebración judía en Australia (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el martes a una lucha global contra el “terrorismo islámico radical”, días después de que 15 personas murieran en un tiroteo durante un festival judío de Janucá en Sídney, Australia, durante una celebración en la Casa Blanca.

“Todas las naciones deben mantenerse unidas contra las fuerzas del mal del terrorismo islámico radical, y nosotros estamos haciendo eso”, afirmó Trump durante una recepción por Janucá en la residencia presidencial.

El mandatario ofreció el evento para cientos de invitados de la comunidad judía estadounidense y aseguró que durante su Administración “ha hecho mucho por Israel”.

“Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío”, agregó el presidente, y luego sostuvo que “hay que tener mucho cuidado” porque, a su criterio, existe un Senado con legisladores “antisemitas”.

Trump destacó el ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares del régimen de Irán en junio pasado y el acuerdo firmado para un cese del fuego en Gaza, que fue negociado bajo la supervisión de su Gobierno.

El rabino Levi Shemtov encabezó el encendido de la menorá junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mientras el público entonó cantos judíos y Trump observó desde la audiencia. Entre los invitados hubo senadores republicanos, comentaristas, activistas y locutores conservadores judíos, además de empresarios cercanos al mandatario.

El ataúd se ve en la sinagoga Chabad de Bondi durante el funeral del rabino Eli Schlanger tras un tiroteo en una celebración judía de Hanukkah en la playa de Bondi (REUTERS)

En paralelo, Australia celebró este miércoles el primer funeral por las víctimas del tiroteo en Sídney, con una multitud reunida para despedir al rabino Eli Schlanger. El servicio se realizó en la sinagoga Chabad de Bondi, bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras familiares, líderes comunitarios y fieles acompañaron el traslado del cuerpo en un ataúd negro. Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el “rabino de Bondi”, fue la primera víctima del ataque en recibir un homenaje público.

“Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros”, expresó el líder de la comunidad judía, Alex Ryvchin, antes del inicio del funeral. El movimiento Chabad señaló que Schlanger prestaba servicios religiosos en prisiones y hospitales, y destacó su rol dentro de la comunidad jasídica local.

La sinagoga Chabad de Bondi prevé realizar por la tarde un segundo servicio funerario por el rabino Yaakov Levitan, de 39 años y padre de cuatro hijos, también fallecido en el atentado. Varias patrullas policiales vigilaron las calles aledañas ante la gran afluencia de personas que acudieron a presentar sus respetos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese (REUTERS)

El primer ministro Anthony Albanese expresó su respaldo a la comunidad judía en declaraciones a una radio local. “Mi corazón está con la comunidad hoy y todos los días”, afirmó. “Pero hoy será un día especialmente difícil, con los primeros funerales”, añadió.

Las autoridades australianas sostuvieron que el ataque tuvo como objetivo sembrar el pánico entre la comunidad judía del país. Albanese señaló que los atacantes, padre e hijo, se radicalizaron por una “ideología de odio”. “Parece que esto fue motivado por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico, declaró el martes a la cadena nacional ABC.

Tras las primeras investigaciones, surgieron interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para actuar antes del tiroteo. Naveed Akram, presuntamente albañil desempleado, llamó la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, aunque no fue considerado una amenaza inminente. La policía investiga si ambos mantuvieron contactos con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del ataque.

El dramático momento en que uno de los terroristas del tiroteo en Sídney cae abatido por la policía

El departamento de inmigración filipino confirmó que los Akram permanecieron casi todo el mes de noviembre en la isla meridional de Mindanao, una región con antecedentes de insurgencias islamistas. Según las autoridades, padre e hijo dispararon durante 10 minutos con rifles de cañón largo antes de que la policía abatiera a Sajid Akram, de 50 años.

Naveed Akram, de 24 años, resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial. Medios locales informaron que salió de un coma el martes.

(Con información de AFP)