Estados Unidos

Donald Trump dará un discurso centrado en su gestión y los logros de los últimos 11 meses al frente de Estados Unidos

La alocución, prevista para la noche del miércoles desde la Casa Blanca, abordará los avances de la administración del presidente estadounidense y los retos económicos que enfrenta el país

El presidente Donald Trump habla
El presidente Donald Trump habla en el Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pensilvania (Associated Press/Matt Rourke)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este miércoles por la noche un discurso en directo a todo el país desde la Casa Blanca, en el que dará un balance de su primer año tras regresar al poder.

“Mis compatriotas: daré un discurso a la Nación mañana por la noche, en vivo desde la Casa Blanca, a las 9:00 p. m. EST (02:00 GMT). Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, anunció Trump este martes en la red soial Truth Social.

La portavoz Karoline Leavitt adelantó que el mandatario centrará su intervención en los logros alcanzados desde enero y en los desafíos que planea enfrentar de cara a los próximos tres años.

“Hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos tres años”, indicó.

Uno de los temas centrales será el aumento sostenido del costo de vida, un asunto que generó crecientes críticas incluso entre sus propios simpatizantes, y que la Reserva Federal atribuye principalmente a los aranceles decretados por el propio mandatario estadounidense.

El presidente Donald Trump habla
El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras parte del jardín sur de la Casa Blanca (Associated Press/Jose Luis Magana)

La inflación se mantiene en torno al 3%, y este factor pasó a ser uno de los principales ejes de campaña, de cara a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo año.

La semana pasada desde un mitin en Pensilvania, Trump defendió su gestión económica y tiene programado otro acto este viernes en Carolina del Norte.

El vicepresidente JD Vance se adelantó al discurso del mandatario republicano y desde Pensilvania pidió por más paciencia del pueblo estadounidense: “Aunque hemos logrado avances increíbles, entendemos que queda mucho por hacer, y lo que le pido al pueblo estadounidense es un poco de paciencia. Les aseguro que no hay persona más impaciente por resolver la crisis de asequibilidad que Donald J. Trump”.

“Cuando hablamos de los 100 mil millones de dólares de inversión en lugares como Pensilvania, eso significa un crecimiento real de los salarios para las familias en el Estado Clave. Significa más de 60,000 nuevos empleos; eso es lo que el presidente Trump está logrando. Estamos creando oportunidades reales aquí en Estados Unidos”, agregó.

El vicepresidente JD Vance aseguró
El vicepresidente JD Vance aseguró que Trump busca terminar con la crisis del costo de vida (Doug Mills/REUTERS)

El lunes 8 de diciembre, Trump anunció un plan de asistencia por 12.000 millones de dólares para apoyar a los agricultores estadounidenses que se han visto perjudicados por las disputas comerciales y los aranceles impuestos durante su administración.

En una mesa redonda celebrada en la Casa Blanca con líderes del sector agrícola, Trump describió el paquete como “muy vital para proteger y defender a los agricultores estadounidenses”.

El republicano explicó que los fondos se enfocarán principalmente en pagos directos a los productores de cultivos, financiados con los ingresos generados a partir de los aranceles aplicados a bienes estratégicos importados.

Trump señaló que los agricultores enfrentaron una fuerte presión económica desde enero debido a la caída de exportaciones y el aumento de los costos, factores que amenazaron la viabilidad de un sector clave para su base electoral. “Amamos a nuestros agricultores, y como saben, a los agricultores les caigo bien”, resaltó el presidente, asegurando que su administración tomará medidas para proteger este sector estratégico.

(Con información de EFE)

