EN VIVO: murieron dos agentes de la Guardia Nacional en Washington tras ser baleados

Dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fallecieron tras ser baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca. El incidente se produjo en la esquina de las calles 17 y H, en el cuadrante noroeste de la ciudad, a dos cuadras del complejo presidencial, hacia donde también acudieron servicios de emergencia, fuerzas federales y policías locales.

Un sospechoso, que fue puesto bajo custodia, resultó herido por disparos y permanece hospitalizado, aunque sus heridas no se consideran potencialmente mortales.

El presidente Donald Trump, desde Florida, condenó el ataque en una declaración difundida por Truth Social, calificando al atacante como “animal” y asegurando que “pagará un precio muy alto”. El mandatario envió un mensaje de respaldo a los militares y policías, escribiendo: “Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son verdaderamente grandes personas”. Trump expresó que tanto él como todos los asociados a su oficina “están con ustedes”.

