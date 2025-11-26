Estados Unidos

EN VIVO: murieron dos agentes de la Guardia Nacional en Washington tras ser baleados

El presidente Donald Trump, desde Florida, condenó el ataque

National Guard members walk near
National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard

Dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fallecieron tras ser baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca. El incidente se produjo en la esquina de las calles 17 y H, en el cuadrante noroeste de la ciudad, a dos cuadras del complejo presidencial, hacia donde también acudieron servicios de emergencia, fuerzas federales y policías locales.

Un sospechoso, que fue puesto bajo custodia, resultó herido por disparos y permanece hospitalizado, aunque sus heridas no se consideran potencialmente mortales.

El presidente Donald Trump, desde Florida, condenó el ataque en una declaración difundida por Truth Social, calificando al atacante como “animal” y asegurando que “pagará un precio muy alto”. El mandatario envió un mensaje de respaldo a los militares y policías, escribiendo: “Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son verdaderamente grandes personas”. Trump expresó que tanto él como todos los asociados a su oficina “están con ustedes”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

21:16 hsHoy

Vance dice que se desconoce el motivo del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional

El vicepresidente J. D. Vance declaró el miércoles que se desconoce el motivo del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D. C., y calificó el incidente como un “sombrío recordatorio” de los riesgos que enfrentan los miembros del servicio.

“Quizás hayan visto esto en sus teléfonos o redes sociales, pero aparentemente hubo un tiroteo frente a la Casa Blanca hace apenas un par de horas, y aún estamos averiguando todo. Seguimos sin saber el motivo. Hay mucho que aún no hemos resuelto”, declaró Vance al subir al escenario en Fort Campbell, Kentucky.

“Antes que nada, quiero que todas las personas de fe recen por esos dos miembros de la Guardia Nacional”, añadió Vance.

“Creo que es un triste recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América”.

21:15 hsHoy

El director del FBI dice que los agentes están investigando

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el FBI está “involucrado y colaborando con la investigación en Washington, D.C. tras el tiroteo de miembros de la Guardia Nacional esta tarde. Por favor, oren por ellos y les actualizaremos con más información a medida que podamos”.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, también comentó sobre X: “Agentes federales se encuentran en el lugar del terrible tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Oremos por nuestra Guardia Nacional de D.C.”

21:15 hsHoy

