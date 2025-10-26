Estados Unidos

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

El secretario de Guerra de Estados Unidos visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, en medio de llamados de Washington para aumentar el gasto en defensa y coordinar estrategias regionales

Guardar
El secretario de Guerra estadounidense,
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth (REUTERS/Mike Blake)

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, realizará esta semana una gira por cuatro países asiáticos con el objetivo de reforzar alianzas militares y reactivar la cooperación en seguridad frente a la influencia del régimen de China en la región del Indo-Pacífico.

El Pentágono anunció que Hegseth visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, en un contexto marcado por el despliegue de altos funcionarios de la Casa Blanca en cumbres y reuniones bilaterales paralelas, incluyendo un esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Seúl.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Guerra, el foco central será “la prioridad de EEUU en el Indo-Pacífico”, considerada la zona estratégica para la política de seguridad estadounidense.

Hegseth, quien ya había advertido en mayo que China “se prepara seriamente para alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico”, busca reafirmar el compromiso de Washington con sus socios y exhortar a un aumento del gasto en defensa en aliados como Japón y Filipinas, involucrados en disputas territoriales con Beijing.

Pete Hegseth visitará Japón, Malasia,
Pete Hegseth visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, en medio de llamados de Washington para aumentar el gasto en defensa y coordinar estrategias regionales (REUTERS)

El Pentágono dejó claro que “Estados Unidos considera que la paz en el Indo-Pacífico solo es posible fortaleciendo la disuasión en conjunto con aliados y socios”.

La agenda de Hegseth en la región incluye reuniones en la sede del Mando Indo-Pacífico de EEUU en Hawaii, contactos de alto nivel con funcionarios japoneses, la participación en el encuentro de ministros de Defensa de la ASEAN en Malasia y conversaciones en Vietnam.

En Corea del Sur, el funcionario copresidirá una cumbre de seguridad bilateral para coordinar posiciones sobre amenazas comunes.

El despliegue diplomático y militar estadounidense no se limita a Asia. El mismo comunicado del Pentágono indica que, mientras Hegseth y el presidente Trump avanzan en Asia, EEUU está aumentando de manera simultánea su presencia y operaciones militares contra el narcotráfico en América Latina.

La Casa Blanca subraya que se trata de un doble frente: contención de la ofensiva china en Asia y lucha contra las organizaciones criminales que operan en el Caribe y Sudamérica.

Donald Trump viajará este
Donald Trump viajará este lunes a Japón para reunirse con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi (Vincent Thian/REUTERS)

Entretanto, el mandatario estadounidense Donald Trump viajará este lunes a Japón para reunirse con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, tras su paso por Malasia donde firmó acuerdos comerciales en el contexto de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur.

EEUU recompensó a Camboya y Tailandia con tratados comerciales luego de que ambos gobiernos acordaran avanzar hacia un alto el fuego.

Además, Trump formalizó un acuerdo de cooperación en minerales críticos con Malasia y retomó un diálogo bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en busca de superar diferencias recientes.

El evento central será la cumbre de la APEC en Corea del Sur, donde Trump mantendrá una esperada reunión con Xi Jinping en la ciudad portuaria de Busan el jueves.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que ambos países evitaron la entrada en vigor de nuevos aranceles y alcanzaron una base de consenso sobre comercio bilateral, materias primas clave y productos agrícolas.

El secretario del Tesoro estadounidense,
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Va a ser excelente para China y excelente para nosotros”, enfatizó Trump en declaraciones a la prensa en Kuala Lumpur.

Analistas internacionales y mercados globales siguen con atención la agenda. Está previsto que Trump también se reúna con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y existe la posibilidad de que en su paso por la península se produzca un encuentro con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

Trump manifestó estar “abierto” a esa reunión, aunque la condición sigue siendo el progreso en la negociación sobre el programa nuclear de Pyongyang.

La gira de Hegseth y Trump refleja la estrategia de EEUU de reforzar la disuasión militar y la clarificación de alianzas en Asia, sumada a una apuesta por la negociación económica y la coordinación frente a los grandes desafíos de seguridad global que dominan la agenda estadounidense para 2025.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Pete HegsethEstados UnidosChinaXi JinpingDonald TrumpIndo-PacíficoASEANAPECCorea del SurÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 27 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del estado del tiempo

Las parejas más felices comparten estas cinco claves, según un nuevo estudio psicológico

El psicólogo Mark Travers descubrió los puntos en común que comparten las parejas con mayor nivel de bienestar, desde el sentido del humor hasta la manera de afrontar los conflictos

Las parejas más felices comparten

El aburrimiento de las mascotas impacta su salud y comportamientos, según especialistas

Veterinarios recomiendan incorporar juegos, rutinas variadas y entornos interactivos para evitar que perros, gatos, aves y otros animales de compañía desarrollen estrés y enfermedades

El aburrimiento de las mascotas

Rick Scott, senador de EEUU: “Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China; algo va a pasar”

La advertencia del legislador republicano por Florida surge después de que el presidente Trump anticipara que el Departamento de Defensa prepara una ofensiva terrestre contra el narcotráfico

Rick Scott, senador de EEUU:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Victoria oficial: los economistas anticipan

Victoria oficial: los economistas anticipan baja inmediata del dólar, suba de activos argentinos y oportunidad de reformas

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Elecciones 2025, en vivo: Diego Santilli se mostró confiado en acortar la diferencia del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

El análisis de Infobae en vivo de las elecciones legislativas

INFOBAE AMÉRICA
Constituciones dictatoriales violan derechos humanos

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

El gobierno de Jamaica llamó a la población a buscar refugio ante la inminente llegada del huracán Melissa

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Doncella de hierro: la verdadera historia detrás del famoso instrumento de tortura medieval

TELESHOW
Karina Jelinek recordó en las

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: “¡Ábranme, quiero votar!"

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: “Es suficiente”

Glamping, spa de chicas y una fiesta de cuento: el cumpleaños soñado de la hija menor de Wanda Nara

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael