Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Opalite

Taylor Swift

Opalite, interpretado por Taylor Swift, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Elizabeth Taylor de Taylor Swift se mantiene en tercer lugar.

4. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la cuarta posición.

5. Wood

Taylor Swift

Wood se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Wi$h Li$t

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. Wi$h Li$t entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Actually Romantic

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Actually Romantic, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Eldest Daughter

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que Eldest Daughter debuta en el ranking directamente en el octavo lugar.

9. CANCELLED!

Taylor Swift

En noveno lugar, continúa CANCELLED! de Taylor Swift.

10. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo,llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.