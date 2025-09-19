Estados Unidos

EEUU incautó más de 34 toneladas de cocaína en el Pacífico tras intensificar sus operaciones contra los cárteles

El despliegue, que involucró patrulleras, aeronaves y equipos tácticos, se centró en bloquear rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales para trasladar grandes cargamentos de estupefacientes

Guardar

Más de 34 toneladas de cocaína fueron decomisadas por fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico Oriental en los dos últimos meses, en el marco de la Operación Pacific Viper, un esfuerzo conjunto de la Guardia Costera y la Marina de EEUU orientado a frenar el tránsito de estupefacientes desde Sudamérica y a ejecutar la política de “mano dura” de Trump contra los cárteles.

Desde el inicio del operativo a principios de agosto, la Guardia Costera de Estados Unidos informó la incautación de más de 34.000 kilos de cocaína tras 20 interdicciones efectuadas a partir del 8 de agosto.

La campaña produjo la detención de 59 presuntos narcotraficantes y registró un promedio diario de decomiso superior a los 820 kilos.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la ofensiva como una “represión contra los cárteles”

La Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera de los Estados Unidos para proteger la Patria, combatir el narcotráfico y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y los cárteles que buscan producir y traficar drogas ilícitas a Estados Unidos”, afirmó la oficina a través de su cuenta en la red social X.

Desde el inicio del operativo
Desde el inicio del operativo a principios de agosto, la Guardia Costera de Estados Unidos informó la incautación de más de 34.000 kilos de cocaína tras 20 interdicciones efectuadas a partir del 8 de agosto

El Vicealmirante Jeffrey Novak, subcomandante del Área del Pacífico de la Guardia Costera, puntualizó: “El hito logrado con la Operación Pacific Viper, más de 75.000 libras de cocaína incautadas, subraya nuestro compromiso con el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras y criminales transnacionales involucradas en el narcotráfico”.

Como parte de los despliegues más recientes, imágenes difundidas a medios estadounidenses muestran a la Guardia Costera interceptando el 10 de septiembre una embarcación de bajo perfil transportando cocaína al noreste de las Islas Galápagos. En esa operación, los agentes confiscaron 2.500 kilos del estupefaciente a bordo del navío, resaltando el alcance geográfico del operativo en zonas clave para el tráfico.

La ofensiva se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de las acciones de Estados Unidos contra los cárteles. Según datos oficiales, la Armada estadounidense llevó a cabo en semanas recientes al menos dos ataques directos contra barcos sospechosos de transportar droga desde Venezuela. El primer ataque se saldó con la neutralización de 11 presuntos integrantes del grupo Tren de Aragua (TdA), mientras que el segundo eliminó a tres personas, como parte del combate frontal a grupos narco-terroristas señalados por las autoridades.

Donald Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un ataque en el Caribe

La detección, persecución y captura de embarcaciones asociadas al narcotráfico depende de una extensa colaboración entre la Guardia Costera, la Marina, el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, ubicada en Cayo Hueso, Florida. A través de sistemas de monitoreo y vigilancia, identifican flujos marítimos procedentes de la costa sudamericana. Una vez confirmado el objetivo, la Guardia Costera asume la fase de interdicción, asegura el cargamento y detiene a los implicados bajo autoridad judicial.

El Distrito Sudoeste, con sede en Alameda, California, dirige las operaciones que buscan interceptar lanchas rápidas, submarinos artesanales y otras embarcaciones empleadas por los cárteles para mover grandes volúmenes de cocaína por rutas que pueden extenderse miles de kilómetros a mar abierto. La colaboración internacional es parte esencial del operativo, ampliando el alcance a través de alianzas con fuerzas policiales y navales de otros países de la región.

Las estadísticas de decomisos y capturas logradas en los últimos dos meses ilustran la magnitud del desafío al que se enfrentan las fuerzas estadounidenses en el Pacífico Oriental.

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales

Los voceros oficiales confirmaron que las acciones se mantendrán de modo sostenido, con mayores medios tácticos y mayor intercambio de inteligencia para identificar y neutralizar nuevas rutas empleadas por los grupos criminales en el corredor marítimo que une América del Sur y Norteamérica.

Temas Relacionados

Guardia Costera de Estados UnidosEstados UnidosNarcotráficoPacífico OrientalÚltimas Noticias AméricaDepartamento de Seguridad NacionalOperación Pacific Viper

Últimas Noticias

El Senado de EEUU ratificó a 48 funcionarios designados por Trump y acelera la confirmación de posiciones clave

Entre los nombramientos figuran las embajadoras de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, y en Suiza y Liechtenstein, Callista Gringrich

El Senado de EEUU ratificó

Un policía intentó terminar una pelea en una escuela usando gas pimienta y envió a 32 personas al hospital

Las autoridades de Florida informaron que decenas de estudiantes y trabajadores de la institución requirieron atención médica luego del incidente

Un policía intentó terminar una

Sabrina Carpenter y HUNTR/X arrasan en Spotify con millones de reproducciones en Estados Unidos

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Sabrina Carpenter y HUNTR/X arrasan

Las autoridades de Nueva York arrestaron a un adolescente que había planeado un tiroteo escolar

La alerta llegó luego de una publicación en redes sociales que hacía alusión al posible ataque; los policías hallaron un arma y 13 cartuchos en la mochila del menor

Las autoridades de Nueva York

Clima en Virginia: esta es la predicción del tiempo de mañana viernes 19 de septiembre en Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: esta es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la misteriosa desaparición de

Tras la misteriosa desaparición de una mujer en Salta, ofrecieron $5 millones por datos sobre sus restos

Golpeó con la puerta de su auto a una mujer policía y fue arrollada por un colectivo en Merlo: la oficial murió

Retomarán la semana próxima el juicio por los delitos paralelos al femicidio de Johana Ramallo

Designaron al nuevo director de Seguridad Vial tras la repentina renuncia del anterior titular el día de su nombramiento

¿Habrá cogobierno en Argentina?

INFOBAE AMÉRICA
Una bomba de la Segunda

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”