A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de este 13 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.

Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.

No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 13 de septiembre

Quiénes juegan hoy 13 de septiembre

Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

Tampa Bay Rays vs Chicago Cubs

Hora del Este de EEUU: 14:20

Hora del Centro de EEUU: 13:20

Hora del Oeste de EEUU: 11:20

Estadio: Wrigley Field

Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays

Hora de México: 13:07 horas

Hora del Este de EEUU: 15:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 12:07 horas

Estadio: Rogers Centre

Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals

Hora de México: 14:05 horas

Hora del Este de EEUU: 16:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas

Estadio: Nationals Park

Texas Rangers vs New York Mets

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Citi Field

Detroit Tigers vs Miami Marlins

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: loanDepot park

New York Yankees vs Boston Red Sox

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Fenway Park

Kansas City Royals vs Philadelphia Phillies

Hora de México: 16:05 horas

Hora del Este de EEUU: 18:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:05 horas

Estadio: Citizens Bank Park

Chicago White Sox vs Cleveland Guardians

Hora de México: 16:10 horas

Hora del Este de EEUU: 18:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas

Estadio: Progressive Field

Arizona Diamondbacks vs Minnesota Twins

Hora de México: 17:10 horas

Hora del Este de EEUU: 19:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas

Estadio: Target Field

Houston Astros vs Atlanta Braves

Hora de México: 17:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas

Estadio: Truist Park

St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 18:15 horas

Hora del Este de EEUU: 20:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas

Estadio: American Family Field

Colorado Rockies vs San Diego Padres

Hora de México: 18:40 horas

Hora del Este de EEUU: 20:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:40 horas

Estadio: Petco Park

Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants

Hora de México: 19:05 horas

Hora del Este de EEUU: 21:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 20:05 horas

Estadio: Oracle Park

Los Angeles Angels vs Seattle Mariners

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas

Estadio: T-Mobile Park

Cincinnati Reds vs Athletics

Hora de México: 20:05 horas

Hora del Este de EEUU: 22:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas

Estadio: Sutter Health Park

Historia de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.