A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de este 13 de septiembre

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.
Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.
No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 13 de septiembre
Quiénes juegan hoy 13 de septiembre
Tampa Bay Rays vs Chicago Cubs
Hora del Este de EEUU: 14:20
Hora del Centro de EEUU: 13:20
Hora del Oeste de EEUU: 11:20
Estadio: Wrigley Field
Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays
Hora de México: 13:07 horas
Hora del Este de EEUU: 15:07 horas
Hora del Centro de EEUU: 14:07 horas
Hora del Oeste de EEUU: 12:07 horas
Estadio: Rogers Centre
Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals
Hora de México: 14:05 horas
Hora del Este de EEUU: 16:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:05 horas
Estadio: Nationals Park
Texas Rangers vs New York Mets
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: Citi Field
Detroit Tigers vs Miami Marlins
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: loanDepot park
New York Yankees vs Boston Red Sox
Hora de México: 14:10 horas
Hora del Este de EEUU: 16:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas
Estadio: Fenway Park
Kansas City Royals vs Philadelphia Phillies
Hora de México: 16:05 horas
Hora del Este de EEUU: 18:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:05 horas
Estadio: Citizens Bank Park
Chicago White Sox vs Cleveland Guardians
Hora de México: 16:10 horas
Hora del Este de EEUU: 18:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 17:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 15:10 horas
Estadio: Progressive Field
Arizona Diamondbacks vs Minnesota Twins
Hora de México: 17:10 horas
Hora del Este de EEUU: 19:10 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:10 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:10 horas
Estadio: Target Field
Houston Astros vs Atlanta Braves
Hora de México: 17:15 horas
Hora del Este de EEUU: 19:15 horas
Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas
Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas
Estadio: Truist Park
St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers
Hora de México: 18:15 horas
Hora del Este de EEUU: 20:15 horas
Hora del Centro de EEUU: 19:15 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:15 horas
Estadio: American Family Field
Colorado Rockies vs San Diego Padres
Hora de México: 18:40 horas
Hora del Este de EEUU: 20:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 19:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 17:40 horas
Estadio: Petco Park
Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants
Hora de México: 19:05 horas
Hora del Este de EEUU: 21:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 20:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 20:05 horas
Estadio: Oracle Park
Los Angeles Angels vs Seattle Mariners
Hora de México: 19:40 horas
Hora del Este de EEUU: 21:40 horas
Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas
Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas
Estadio: T-Mobile Park
Cincinnati Reds vs Athletics
Hora de México: 20:05 horas
Hora del Este de EEUU: 22:05 horas
Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas
Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas
Estadio: Sutter Health Park
Historia de la MLB
De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.
En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.
Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.