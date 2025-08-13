Dos cachorros de pantera de Florida, especie en peligro de extinción, murieron atropelladas en Naples

Las dos crías fueron halladas a apenas unos cientos de metros entre sí, en una zona rodeada de urbanizaciones y campos de golf. (Facebook/Instituto de Investigación sobre Pesca y Vida Silvestre)

Las muertes de dos crías de pantera de Florida en el condado de Collier expusieron nuevamente la amenaza que enfrentan estos felinos, considerados en peligro de extinción, debido al avance de la urbanización y la falta de conectividad entre los hábitats.

Los cuerpos de las hembras, hermanas de tan solo tres meses y medio, fueron hallados a escasos metros una de la otra en Davis Boulevard, una de las arterias cercanas a distintas urbanizaciones de Naples, al sur del estado.

El hallazgo se produjo el domingo 10 de agosto por la mañana, según confirmaron autoridades de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) y fue comunicado la noche del lunes.

Con estas muertes, la cifra de panteras fallecidas en lo que va del año asciende a 12 en Florida. De acuerdo con registros estatales, 11 de las 12 muertes en 2025 se atribuyen a atropellos.

“Eastern Naples es una ciudad en crecimiento y hay más personas, carreteras y tráfico. Todo lo que se necesita es un vehículo. Si tienes que cruzar la carretera, hay un riesgo inherente en eso”, advirtió Dave Onorato, biólogo principal de panteras de la comisión estatal.

Hasta agosto de 2025, al menos 12 panteras han muerto en Florida, la mayoría por atropello en carreteras. (Facebook/Instituto de Investigación sobre Pesca y Vida Silvestre)

Urbanización del hábitat

Las crías, identificadas por científicos como UCFP489 y UCFP490, fueron localizadas en un tramo que separan apenas centenares de metros de desarrollos inmobiliarios como Naples Heritage Golf & Country Club y el vecindario Madison Park.

El primer cadáver se encontró en el sentido este de la carretera, a poca distancia del club de golf que ocupa 550 acres. El segundo, en el sentido opuesto, aún más cerca de Madison Park, donde residen unas 450 familias. Las dos hembras habrían salido con su madre del cubil hace pocas semanas, según estimaciones de los especialistas.

La zona donde fueron encontradas está a escasos kilómetros al noroeste de Picayune Strand State Forest, un territorio clave en la supervivencia de la especie. Allí, la urbanización avanza sobre terrenos tradicionalmente dominados por el hábitat de las panteras.

Organizaciones ambientalistas renovaron sus reclamos para que se acelere la construcción de pasos de fauna y la conexión entre reservas, como única alternativa para reducir el número de muertes ocasionadas por el tránsito.

El avance de la urbanización y el tráfico vehicular se mantiene como la principal amenaza para la supervivencia de la pantera de Florida. (Facebook/Instituto de Investigación sobre Pesca y Vida Silvestre)

Jason Totoiu, abogado del Center for Biological Diversity, expresó: “me parte el corazón enterarme de que Florida ha perdido dos panteras más, cachorras que deberían haber sobrevivido, tener descendencia y expandir la única población que tenemos”.

Totoiu volvió a insistir en la necesidad de que los legisladores estatales inviertan en pasos ecológicos: “espero que la muerte trágica de estas cachorras sea una llamada de atención para que finalmente se actúe”, citó Tampa Bay Times.

Llamado a los conductores

Según datos oficiales, la población de panteras adultas de Florida oscila entre 120 y 230 individuos, confinados a la zona sur del estado. Esta subespecie, el único puma que queda en el este de Estados Unidos, figura como especie protegida desde 1967. La caza y el desarrollo inmobiliario habían reducido drásticamente la cantidad de estos felinos antes de la protección federal.

Lisa Thompson, portavoz de la FWC, confirmó a CBS News que los recientes atropellos se suman a una larga lista en la que los vehículos destacan como la principal causa de muerte para esta especie.

Se calcula que en Florida sobreviven entre 120 y 230 panteras adultas en estado salvaje, según datos oficiales. (Wikipedia)

“La FWC alienta a los conductores a reducir la velocidad y respetar todos los límites de velocidad, especialmente en zonas señalizadas como áreas de panteras”, señaló Thompson, quien subrayó que estos controles ayudan tanto a preservar la especie como a evitar accidentes de tránsito.

La tasa de supervivencia de los cachorros de pantera es extremadamente baja: solo el 32% llega al año de vida, según estudios estatales. A las amenazas del entorno se suma la depredación natural: la madre de estas cachorras perdió a otra camada el año pasado, probablemente víctima de un oso negro.

El cierre de la frontera natural para estos animales resulta evidente. Aunque en 2021 la legislatura de Florida aprobó por unanimidad la Ley de Corredores de Vida Silvestre de Florida, otorgando 400 millones de dólares para conectar casi 400,000 acres de tierras de conservación, las organizaciones consideran que estas acciones aún son insuficientes y reclaman acelerar la protección ante la velocidad del desarrollo.

El estado atraviesa además controversias por proyectos que amenazan áreas protegidas, como la fallida propuesta de campos de golf en parques estatales y la construcción de instalaciones dentro del Big Cypress National Preserve, hábitat conocido de panteras, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos pide a los residentes que reporten cualquier hallazgo de panteras heridas, enfermas o muertas.