Trump aseguró que ya rige el plazo de diez días que dio a Vladimir Putin para pactar un alto el fuego con Ucrania (REUTERS/Marcos Brindicci/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que comenzó a correr un nuevo plazo de diez días para que el gobierno de Rusia acuerde un alto el fuego con Ucrania. “Diez días desde hoy”, dijo a periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington D.C. tras una visita a Escocia.

Con esta declaración, Trump oficializó la reducción del plazo que había anunciado previamente. El límite anterior, de 50 días, había sido establecido el 14 de julio y comenzó a regir el día 22 de ese mes. El nuevo periodo vence el próximo 8 de agosto. En caso de no alcanzarse un acuerdo, Estados Unidos aplicaría nuevas sanciones económicas a Moscú, incluyendo un aumento de aranceles.

“Diez días desde hoy”, dijo a periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington D.C. tras una visita a Escocia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“No sé si afectará a Rusia, porque es evidente que quiere seguir con la guerra”, agregó el mandatario durante la conversación con la prensa. En otra intervención previa, realizada el lunes desde el complejo de golf de Turnberry, en Escocia, Trump ya había adelantado que establecería un nuevo plazo. “Voy a hacer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso”, afirmó, acompañado por el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense expresó su decepción por la falta de avances en el diálogo con su homólogo ruso. “Estoy decepcionado con Putin porque, después de mantener cuatro o cinco conversaciones con él, lanza cohetes a ciudades, por ejemplo Kiev”, declaró. También indicó que reduciría el margen porque “ya sabe la respuesta de lo que va a pasar”. En sus palabras: “Mata a un montón de gente en una residencia o donde sea y deja cuerpos tirados por toda la calle”.

El mandatario estadounidense advirtió que, si no hay avances antes del 8 de agosto, se aplicarán nuevas sanciones económicas contra Moscú (REUTERS/Kevin Lamarque)

La reacción desde Kiev fue inmediata. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, agradeció públicamente a Trump por su posición firme. “Gracias al presidente de EEUU por mantenerse firme y dar un mensaje claro de paz a través de la fuerza”, escribió en su cuenta oficial en la red social X. Añadió además que “Putin sólo respeta el poder” y valoró el mensaje emitido desde Escocia como “fuerte y claro”.

En paralelo, las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania se reanudaron el 23 de julio en Estambul. Según informó el Kremlin, Moscú propuso la creación de grupos de trabajo que operarían de manera virtual, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta formal por parte del gobierno ucraniano.

La Agencia de Noticias TASS, citando fuentes oficiales rusas, confirmó la existencia de estos contactos, mientras que medios locales ucranianos señalaron que Kiev evalúa las propuestas en el marco de su política de defensa y seguridad.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, agradeció públicamente a Trump por su posición (REUTERS/Anna Rose Layden)

La nueva advertencia de la Casa Blanca se produce en un momento de tensión sostenida, con el conflicto entrando en su tercer año y sin una resolución cercana a la vista. El anuncio de Trump marca una nueva presión pública sobre Moscú en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha reiterado que continuará respaldando a Ucrania en sus esfuerzos diplomáticos y de defensa.

(Con información de EFE)