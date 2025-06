Los niños pagan caro la ausencia paterna: más depresión, peores notas y problemas en clase, según estudio

El estudio de la Universidad de Virginia revela que la implicación paterna mejora el rendimiento académico y emocional de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe elaborado por investigadores de la Universidad de Virginia y Hampton University destaca que los hijos con padres activamente involucrados presentan un desarrollo académico, emocional y conductual notablemente superior al de aquellos cuyos padres no participan activamente en su crianza.

Según consignó Fox News, el estudio analizó datos del censo de Estados Unidos correspondientes a más de 1.300 niños en el estado de Virginia, y encontró que la presencia activa de los padres se asocia con mejores calificaciones, menos problemas de comportamiento escolar y menores índices de depresión infantil.

La investigación revela diferencias significativas entre niñas y niños en cuanto a los beneficios de la implicación paterna. Las niñas con padres comprometidos mostraron una mayor probabilidad de obtener calificaciones destacadas, con un 53% alcanzando los mejores resultados frente al 45% de quienes no contaban con esa figura activa.

Además, solo el 1% de las niñas con padres involucrados recibió un diagnóstico de depresión, en comparación con el 10% de aquellas cuyos padres no participaban activamente.

Los padres son importantes tanto para los niños como para las niñas, pero su influencia es mayor en el comportamiento escolar de los varones y en el bienestar emocional de las niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los niños, la incidencia de problemas de conducta escolar se redujo considerablemente: el 22% de los varones con padres presentes tuvo dificultades de comportamiento, frente al 35% de quienes carecían de esa presencia.

El coautor del estudio, Brad Wilcox, explicó que “los padres son importantes tanto para los niños como para las niñas, pero su influencia es mayor en el comportamiento escolar de los varones y en el bienestar emocional de las niñas”.

El estudio define a los padres “comprometidos” como aquellos que reportan manejar muy bien las demandas de la paternidad y que comparten comidas con sus familias al menos cuatro veces por semana.

Los autores del informe explicaron que estos resultados coinciden con la literatura científica previa, que indica que los niños tienden a manifestar los problemas familiares a través de conductas externas, mientras que las niñas suelen internalizarlos.

El 51% de los niños con padres casados cuenta con padres altamente involucrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El dolor causado por la falta de implicación paterna se expresa externamente en los niños y de forma interna en las niñas. Eso es lo que observamos en Virginia”, escribieron los investigadores, según publicó Fox News.

El estudio también examinó la influencia de factores raciales y educativos en la implicación paterna. Los autores señalaron que no se detectaron diferencias en el rendimiento escolar ni en los problemas de conducta entre niños blancos y afroamericanos que vivían en familias intactas en Virginia.

Además, no se encontró relación entre la raza o el nivel educativo del padre y su grado de participación en la vida de sus hijos. Sin embargo, el estado civil de los padres sí mostró un impacto significativo.

El 51% de los niños con padres casados cuenta con padres altamente involucrados, mientras que solo el 15% de los hijos de padres que conviven sin estar casados experimenta ese nivel de implicación, según los datos recogidos por los investigadores.

La presencia activa de los padres reduce los problemas de conducta escolar en los niños varones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también indica que los niños que viven en familias reconstituidas o únicamente con sus padres varones tienen probabilidades similares de contar con padres comprometidos. Los investigadores destacaron que la tasa de matrimonios en Virginia se ha estabilizado desde 2020, tras décadas de descenso.

Actualmente, cerca del 70% de los niños en el estado reside en hogares con padres casados, según la investigación citada por Fox News. Ante estos hallazgos, los autores proponen que los legisladores de Virginia impulsen una iniciativa bipartidista de políticas “amigables con los padres”, siguiendo el ejemplo de estados como Florida y Tennessee.

Entre las propuestas se incluyen la adaptación de las escuelas para que sean más adecuadas para los niños, la creación de una cultura positiva de la paternidad, la limitación del acceso a la pornografía, el fomento de esfuerzos cívicos para promover una masculinidad prosocial, el desarrollo de programas de apoyo para padres en situación de desventaja y la implementación de medidas para ayudar a los padres que han estado encarcelados a reintegrarse con éxito.

El informe fue elaborado por académicos de la Universidad de Virginia, el American Enterprise Institute, el American Institute for Boys and Men, la Brookings Institution, el National Center for Black Family Life de Hampton University, el Institute for Family Studies y el National Marriage Project.