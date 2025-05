“La vida es mejor cuando saltamos juntos”: Rana René dio discurso en la Universidad de Maryland

La Rana René protagoniza la ceremonia de graduación en la Universidad de Maryland, destacando la colaboración y el respeto mutuo. (Stephanie S. Cordle/University of Maryland/Handout via REUTERS)

La Rana René, personaje emblemático de The Muppets, fue la oradora principal de la ceremonia de graduación de la Universidad de Maryland celebrada el jueves 22 de mayo de 2025. Vestida con toga y birrete, la marioneta dirigió un mensaje que apeló a la colaboración, el respeto mutuo y la superación colectiva, en presencia de cientos de estudiantes y familiares reunidos en el campus de College Park.

La participación del personaje evocó el legado de su creador, Jim Henson, quien se graduó en esa misma institución en 1960. René destacó el vínculo histórico con la universidad y recordó a Henson como una figura que creyó en el valor de todas las personas. “Toda mi vida intenté valorar a las personas tal como son”, afirmó durante su intervención, según se observa en el video difundido por la universidad.

El evento combinó elementos de homenaje y cultura popular, en un formato formal que mantuvo la estructura tradicional de los actos académicos. La intervención de la Rana René, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, se centró en transmitir mensajes de unidad en un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica y la polarización social.

¿Por qué la Universidad de Maryland eligió a la Rana René?

La elección de la Rana René como oradora fue anunciada en marzo de 2025 por la propia universidad a través de un comunicado oficial. La decisión fue justificada como un reconocimiento al vínculo histórico con Jim Henson, quien desarrolló el primer títere de René mientras estudiaba economía doméstica en Maryland. Según el comunicado, Henson confeccionó la marioneta con un abrigo de su madre y una pelota de ping-pong cortada por la mitad.

La universidad subrayó que tanto Jim como su esposa Jane Henson, también estudiante del campus, iniciaron su trabajo con marionetas durante sus años universitarios. El personaje fue concebido como parte de un proyecto experimental, pero posteriormente se convirtió en una figura central de la televisión infantil estadounidense. Henson falleció en 1990, y desde entonces su obra ha sido recordada en diversos espacios culturales y académicos.

En el campus de College Park existe desde 2003 una estatua de bronce que representa a Jim Henson sentado junto a la Rana René en un banco. Esta escultura es una de las referencias visuales más reconocidas del entorno universitario y fue destacada como parte del contexto del acto de graduación.

¿Qué dijo la Rana René durante su discurso?

Durante su intervención, la Rana René ofreció palabras dirigidas al contexto que enfrentan los nuevos graduados. “En lugar de saltar sobre alguien para conseguir lo que quieren, consideren extender la mano y dar el salto juntos, porque la vida es mejor cuando saltamos juntos”, dijo, en alusión al valor de la cooperación frente a la competencia individual.

El personaje también hizo referencia a los años recientes, marcados por eventos globales que afectaron a la vida universitaria. “Sé que los últimos cuatro años trajeron más desafíos de los que nadie esperaba. Pero mírense: ya lo lograron”, expresó ante los estudiantes. La grabación oficial del acto, publicada por la universidad, muestra una recepción favorable del público a estas palabras.

Más adelante, René abordó su conexión con el creador del personaje. “Ustedes y yo compartimos a alguien muy especial en la Universidad de Maryland, y estoy hablando también, por supuesto, de mi amigo Jim Henson”, dijo, según se observa en el video. El discurso finalizó con una metáfora relacionada con la industria audiovisual: “La vida es como una película. Escriban su propio final. Sigan creyendo”.

¿Cuál fue la reacción institucional al discurso?

El rector de la universidad, Darryll J. Pines, emitió un comunicado en el que valoró la participación del personaje en la ceremonia. “Estoy encantado de que nuestros graduados y sus familias vivan el optimismo y la perspicacia de la mundialmente famosa Rana René”, declaró Pines.

En la misma línea, la universidad presentó al personaje como “una estrella del escenario, la pantalla y el pantano”, cuya misión es “cantar, bailar y hacer feliz a la gente”, según la biografía oficial incluida en la nota institucional. Esta caracterización busca destacar su trayectoria como figura cultural, más allá del entretenimiento infantil.

The Associated Press indicó que la intervención de René fue una de las más inusuales en la historia reciente de actos de graduación universitarios en Estados Unidos, aunque señaló que se ha vuelto más común invitar a figuras no convencionales como oradores en eventos educativos con fuerte carga simbólica.

¿Qué representa la Rana René dentro de la cultura estadounidense?

La Rana René, conocida en inglés como Kermit the Frog, es uno de los personajes más reconocidos de la franquicia The Muppets, adquirida por The Walt Disney Company en 2004. Desde su creación en 1955, el personaje ha sido protagonista de programas de televisión, películas y producciones musicales. Su rol como portavoz de mensajes vinculados a la tolerancia y la diversidad ha sido destacado por medios como NPR y NBC News.

La biografía presentada por la universidad describe a René como un “defensor del medio ambiente, autor de bestsellers, superestrella internacional y promotor de la creatividad”. Esta narrativa institucional busca vincular al personaje con valores ampliamente reconocidos en el ámbito académico y cultural.

Según NPR, la elección de una marioneta como figura central de un evento académico responde a una tendencia que combina tradición con innovación simbólica. La ceremonia de la Universidad de Maryland fue interpretada por diversos medios como un homenaje al legado de Jim Henson y una forma de ofrecer un mensaje colectivo en un momento de transición para los estudiantes.