Buscaba un audífono y terminó con una aguja de crochet en el pie: la terrible historia de una niña en California

La aguja de ganchillo no tocó huesos, nervios ni músculos clave, según los médicos. (Instagram- @ashmcsully)

Una niña de California, de apenas 12 años, sufrió un insólito accidente que dejó sorprendidos tanto a los médicos como a su familia. Georgia Sullivan, originaria de Oceanside, se encontraba buscando un AirPod perdido en su casa cuando, al caminar descalza, pisó una aguja de ganchillo de aproximadamente 10 centímetros que su hermana menor, Maggie, había dejado en el piso. El caso fue reportado por People, que destacó los detalles del incidente y la rápida recuperación de la menor.

Ashley Sullivan, madre de Georgia, relató al medio que se encontraba cerca cuando todo ocurrió: “Vi unos centímetros del metal saliendo de la planta de su pie y supe de inmediato lo que era. Me asusté al pensar en lo larga que era esa aguja”.

La rápida intervención de la madre ayudó a calmar a la niña: “Le dije: ‘Estás bien. No lo mires, mírame a mí. Estarás bien’”, declaró a People. Este guiño de tranquilidad fue clave antes de trasladar a la pequeña al hospital.

Tras ser examinada en el hospital, una radiografía reveló que, aunque la aguja se encontraba profundamente incrustada, había evitado daños mayores. “El gancho no tocó los huesos ni comprometió nervios o músculos fundamentales”, dijo Ashley a People, quien se mostró aliviada luego de hablar con los médicos.

“Fue un accidente muy inusual, pero dentro de todo, tuvimos suerte de que no dañara algo irreparable”, expresó. Los médicos sedaron levemente a Georgia para retirar la aguja y, sorprendentemente, se espera que recupere su movilidad por completo en unas semanas.

Según señaló el medio, las reacciones del personal médico fueron de asombro al escuchar sobre el caso: “No podían creer lo que veían y comentaron que nunca habían tenido algo similar”, relató la madre de la menor.

Georgia, aficionada al rugby y al baloncesto, mostró preocupación por el impacto que esto podría tener en su regreso a las canchas. Sin embargo, los especialistas le indicaron que no necesitará rehabilitación física siempre y cuando pueda soportar el peso en su pie gradualmente.

Maggie, de 9 años y hermana menor de Georgia, había desarrollado recientemente un interés por el tejido, aprendiendo a crochet mediante tutoriales en YouTube. Este hobby, aunque beneficioso creativamente, contribuyó al accidente al dejar herramientas en lugares inapropiados. Ashley Sullivan dijo a People entre risas: “Siempre le pido que recoja sus cosas. Ahora podemos recordarle lo que sucede si no lo hace”.

Actualmente, Georgia se encuentra en fase de recuperación con una bota ortopédica que usará por tres semanas. La mamá señaló al medio que la niña ha estado descansando tranquila en casa, mirando su iPad y leyendo libros.

“Ella comenzó a caminar con muletas y la bota, pero ya no las necesita. Está mucho mejor de lo que esperábamos”, agregó.

La niña está en fase de recuperación con una bota ortopédica y vuelve gradualmente a sus actividades. (Instagram- @ashmcsully)

Por otro lado, People destacó que no es la primera vez que la familia Sullivan aparece en sus reportajes. Previamente, Georgia había enviado una carta a la jugadora de rugby y participante de Dancing with the Stars, Ilona Maher, agradeciéndole por sus consejos sobre aceptación corporal.

Maher respondió públicamente, compartiendo su propia historia como una atleta que enfrentó críticas por su físico: “Este es tu cuerpo y debes amarlo. Es fuerte y poderoso. Ver que mis palabras impactan de forma positiva es maravilloso”, declaró Maher en un video.

A pesar del susto inicial, la familia ha tomado el accidente como una lección para estar más alerta dentro del hogar. Mientras tanto, Georgia mantiene la esperanza de regresar pronto a sus actividades deportivas. “No quiero perderme la temporada de baloncesto. Espero poder participar en un partido de novatos que tenía programado”, coment.