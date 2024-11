Vuelo de Spirit Airlines abortó aterrizaje en Haití tras recibir disparos de las pandillas en aeropuerto de Puerto Príncipe

Vuelo de Spirit Airlines aborta aterrizaje en Haití tras recibir disparos. Crédito: (X/@_01Katarina)

Un avión de Spirit Airlines que viajaba de Fort Lauderdale a Puerto Príncipe fue alcanzado por disparos el lunes mientras intentaba aterrizar en la capital de Haití y se vio obligado a desviarse al aeropuerto de Santiago en la República Dominicana, donde aterrizó sin incidentes graves, según fuentes del Miami Herald. El incidente dejó a una asistente de vuelo herida de forma leve por una bala.

El ataque ocurrió en un contexto de extrema violencia en el país caribeño, donde bandas armadas han incrementado su control, especialmente alrededor del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Las autoridades haitianas decidieron suspender todos los vuelos comerciales tras el incidente. Varios vuelos de JetBlue Airways, Air Caraibes y Amerijet Cargo que se dirigían a Puerto Príncipe tuvieron que regresar a sus puntos de partida o desviarse a otros destinos. Un vuelo de JetBlue con destino a Nueva York que estaba listo para despegar en Puerto Príncipe logró salir, reportó el medio.

Spirit Airlines confirmó que el vuelo 951 había sido desviado y que la inspección posterior mostró daños consistentes con disparos. La aerolínea declaró que la aeronave fue retirada de servicio y que los pasajeros y la tripulación regresarían a Fort Lauderdale en otro avión. Además, se anunció la suspensión temporal de sus servicios a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano por motivos de seguridad.

Este es el segundo incidente reciente en que una aeronave es atacada en el espacio aéreo de Puerto Príncipe. En octubre, un helicóptero de las Naciones Unidas recibió disparos de bandas criminales y tuvo que regresar al aeropuerto.

El vuelo tuvo que ser desviado a República Dominicana.(X/@_01Katarina)

El ataque se produjo horas antes de la toma de posesión del nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, designado por el consejo presidencial provisional, que destituyó al anterior primer ministro Garry Conille. La crisis en Haití, exacerbada por la violencia de las bandas, ha dificultado la transición democrática y ha motivado advertencias de viaje del Departamento de Estado de EEUU, que mantiene una recomendación de “No viajar” al país desde marzo.

Fotos que circulaban por las redes sociales, que la agencia Reuters no pudo verificar inmediatamente, mostraban un agujero de bala en el vientre del avión. Otro video no verificado, que parece haber sido tomado por un empleado de Spirit, muestra el lugar donde otra bala había atravesado la nave cerca de la puerta de salida trasera.

Spirit Airlines reporta que no hubo pasajeros heridos

Spirit Airlines anunció a TMZ la suspensión de sus vuelos hacia Haití tras un incidente con disparos, asegurando que “ningún pasajero resultó herido” durante el suceso. Informó además que la asistente de vuelo afectada solo sufrió un roce de bala y está siendo atendida por personal médico.

En cuanto a los pasajeros, Spirit trasladó el avión fuera de servicio y confirmó que prepara otra aeronave para llevar a los viajeros de regreso a Florida.

No es la primera vez que una aeronave es agredida al intentar aterrizar en Puerto Príncipe. (X/@_01Katarina)

El principal aeropuerto de Haití cerró por la violencia de las pandillas

El aeropuerto principal de Haití cerró temporalmente este lunes debido a intentos de las pandillas por tomar el control, informó la embajada de Estados Unidos. La suspensión de operaciones coincide con la llegada del empresario Alix Didier Fils-Aimé como nuevo primer ministro interino, en reemplazo de Garry Conille, quien fue destituido por el Consejo de Transición en medio de disputas internas y acusaciones de corrupción contra tres de sus miembros.

En Puerto Príncipe, enfrentamientos entre pandillas y la policía estallaron en varios sectores de la ciudad, dejando escenas de terror. Policías fuertemente armados buscaron cobertura tras muros, mientras los civiles huían desesperados. En barrios de clase alta, pandillas incendiaron varias viviendas.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje advirtiendo que el cierre del aeropuerto se debió a “esfuerzos liderados por pandillas para bloquear el viaje hacia y desde Puerto Príncipe”, incluyendo posibles enfrentamientos armados y bloqueos en carreteras, puertos y el mismo aeropuerto.

Este cierre se produce después de reportes de disparos contra un avión de Spirit Airlines, que habrían dejado marcas de balas en la aeronave, según imágenes compartidas con The Associated Press. Sin embargo, AP no pudo verificar de inmediato estos hechos con autoridades locales.

Una asistente de vuelo fue herida de bala durante el incidente.(X/@_01Katarina)

Pandillas en Haití amenazaron con generar una nueva ola de violencia

Bandas armadas en Haití lanzaron el domingo un nuevo aviso de violencia en el área de Puerto Príncipe, llamando a la población a no salir de casa a partir de este lunes. En un video publicado en redes, el líder de la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, advirtió que “la batalla empezará de nuevo”, y sugirió que “si no lo necesitas, no tienes por qué salir a la calle”.

Este ex policía y ahora jefe de grupos armados, explicó que el período de observación de su coalición “ha llegado a su fin” y justificó sus acciones diciendo que “nos sentamos y observamos para que la gente no dijera que fuimos nosotros quienes impedimos que las escuelas abrieran sus puertas”. Cherizier también expresó que “ha llegado el momento” para que las bandas de Vivre Ensemble tomen el control del destino del país. En el mensaje, que dura cinco minutos y fue grabado este domingo, el líder armado abordó además la reciente destitución del primer ministro Garry Conille, a ser reemplazado por el empresario Alix Didier Fils-Aime según Le Moniteur.

Otro líder de la coalición, Jeff Gwo Lwa, instó a los residentes del Norte, la Meseta Central y Artibonite a evitar Puerto Príncipe desde este lunes, ya que “las carreteras serán intransitables”. En su comunicado, advirtió que lo que suceda con cualquier persona que transite por esas zonas “no es asunto de Vivre Ensemble”.

A pesar de la presencia desde junio de fuerzas de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia, con el respaldo de la ONU, la violencia sigue intensificándose en el país. La Binuh (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño) informó que entre julio y septiembre al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en incidentes de violencia. Este escenario de conflictividad se suma a las 3,900 víctimas registradas entre muertos y heridos durante el primer semestre de este año, en un país que en 2023 cerró con aproximadamente 8,000 víctimas.