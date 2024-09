Helene se convirtió en huracán y se prevé que sea de categoría 3 o superior antes de impactar en Florida

Se estima que los vientos de tormenta tropical de Helene se extienden hasta 442 km desde su centro, lo que aumenta el riesgo de daños en amplias áreas de la costa. (REUTERS/Paola Chiomante)

Helene ha seguido intensificándose rápidamente este miércoles 25 de septiembre por la mañana y ahora ha alcanzado la categoría de huracán, con vientos sostenidos de hasta 128 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) anticipa un mayor fortalecimiento, previendo que Helene llegue a ser un huracán de gran magnitud (categoría 3 o más) cuando toque tierra en la región de Big Bend, al noroeste de Florida, el jueves 26 de septiembre por la noche.

Este ciclón tropical ya abarca una amplia área, con vientos de tormenta tropical (superiores a 62 km/h) que se extienden hasta 442 km desde el centro. Se espera que Helene continúe fortaleciéndose en las cálidas aguas del golfo de México durante las próximas 36 horas.

Como huracán categoría 1, Helene se encuentra a solo 70 km de Cancún, Quintana Roo

Tras fortalecerse a huracán categoría 1, Helene se ubicó muy cerca de Quintana Roo, a solo 70 kilómetros al noroeste de Cancún, informó este miércoles por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Helene continúa intensificándose rápidamente en la mañana de este miércoles y ahora se convirtió en huracán, con vientos máximos sostenidos de 128 km/h.

“Su centro se localiza muy cerca de la costa norte de Quintana Roo y sus bandas nubosas originan lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la península de Yucatán”, comentó el SMN en su aviso de las 9:15 a.m. hora del centro de México (11:15 a.m. ET).

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dijo este miércoles que el municipio más afectado por las lluvias es Benito Juárez -uno de los que se encuentra en alerta roja- e instó a las personas a que se queden en casa. Las autoridades del estado ya se encuentran realizando recorridos en la zona norte de Quintana Roo para atender afectaciones, entre ellas árboles caídos.

El Aeropuerto Internacional de Tampa suspenderá sus operaciones ante la llegada del huracán Helene

El Aeropuerto Internacional de Tampa anunció que suspenderá todas las operaciones comerciales y de carga a partir de las 2 a.m. del jueves, ante los impactos del huracán Helene. Funcionarios del aeropuerto dijeron que prevén reabrir el viernes, después de evaluar cualquier daño cuando sea seguro hacerlo después de la tormenta.

El tiempo que transcurra hasta el cierre del aeropuerto y la llegada de Helene se utilizará para “preparar el aeródromo y las terminales, incluida la seguridad de los puentes de los reactores, el equipo de tierra y los aviones que queden”, según un comunicado del aeropuerto.

El aeropuerto señaló que no estará abierto al uso público y dijo que no está equipado para funcionar como refugio de personas o vehículos. Hasta el momento, 10 vuelos, o el 4% de todos los vuelos con salida desde el aeropuerto de Tampa, han sido cancelados para el jueves, según datos de FlightAware.

Los aeropuertos internacionales de Orlando y Tallahassee permanecen abiertos y operativos, aunque las inclemencias del tiempo pueden ocasionar retrasos y cancelaciones, según las autoridades aeroportuarias.

Helene “podría ser el peor huracán en la historia de la ciudad de Tallahassee”, dice el alcalde

A medida que Helene se intensificaba rápidamente en un huracán este miércoles por la mañana, los funcionarios de Tallahassee y el condado de Leon advirtieron a los residentes de “lo que podría ser el peor huracán en la historia de la ciudad de Tallahassee”, en previsión de un golpe directo del huracán.

“Estamos a las puertas de lo que podría ser (...) un acontecimiento histórico. De hecho, si la ciudad de Tallahassee es golpeada directamente por un huracán de categoría 3, será el huracán más fuerte registrado en la historia de nuestra comunidad”, dijo el alcalde de Tallahassee, John E. Dailey, durante una rueda de prensa este miércoles por la mañana. “Las previsiones actuales continúan posicionándonos directamente dentro del cono del huracán Helene, todo el mundo debería prepararse para un posible impacto directo”.

Actualmente se prevé que el ciclón tropical pase justo al oeste de Tallahassee como un huracán de categoría 3 a 200 km/h. Si lo hace, se convertirá en el huracán más violento del mundo. Si lo hace, será el huracán más potente que haya pasado a menos de 50 km de la ciudad desde finales del siglo XIX.

Dailey dijo a los residentes que esperaran graves daños por el viento debido a “vientos sostenidos durante horas de más de 160 kilómetros por hora”, e inundaciones, que causarán daños estructurales y pérdida de electricidad. “Si nuestra comunidad permanece en el centro de la trayectoria de Helene, como se pronostica, veremos daños sin precedentes como nada que hayamos experimentado antes como comunidad”, advirtió el alcalde.

El condado de Leon emitió una evacuación obligatoria para las casas móviles y casas prefabricadas, debido a la amenaza de huracán de fuertes vientos. Se pide a los residentes de casas prefabricadas y móviles que busquen un refugio más seguro antes de las 8:00 a.m. del jueves.