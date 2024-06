Por qué este restaurante es el único en el mundo con la M azul

El McDonald's de Sedona en Arizona se destaca como una atracción turística por su letrero azul único (S LEE)

El restaurante de McDonald’s en Sedona, Arizona, se transformó en un punto de referencia turístico debido a su inusual logotipo. El icónico letrero en forma de “M” conocido mundialmente por sus arcos dorados, fue pintado de color azul en esta localidad.

La decisión de cambiar el color del logotipo se tomó en 1993, cuando se planeó la apertura del restaurante. Los funcionarios de la ciudad de Sedona indicaron que el tradicional color dorado sería demasiado llamativo y podría perturbar la vista del desierto. Según reporta el medio Reader’s Digest, “cuando se construyó el local en 1993, los funcionarios de la ciudad creyeron que una M amarilla brillante haría exactamente eso”.

Las normativas locales de Sedona exigen que las edificaciones no alteren el paisaje natural (@sdinny)

De todas maneras, el logotipo azul no fue simplemente una elección estética. Sedona tiene normativas estrictas que impiden que las edificaciones alteren el paisaje natural de la zona, famosa por sus formaciones rocosas de tonos rojizos. Esta regulación llevó a los diseñadores a proponer una “M” de color azul, que según ellos, armonizaría mejor con el entorno.

La arquitectura del restaurante también fue diseñada para mimetizarse con el desierto. Además del logotipo, el edificio utiliza materiales de colores naranja y rojo para integrarse en el entorno de la ciudad.

Curiosamente, a pesar de los esfuerzos por mantener un bajo perfil, una vez que las imágenes del letrero azul comenzaron a circular, el restaurante se convirtió en una atracción turística aún mayor. Según Times Now, “muy pronto, este mismo establecimiento se convirtió en una atracción turística. Mucha gente local e influencers se dirigieron al restaurante para tomarse fotos con el letrero”.

Cómo es el local de Sedona, Arizona, por dentro

Aunque la apariencia del letrero puede ser diferente, la funcionalidad del restaurante es la misma que cualquier local clásico. Los clientes pueden encontrar sus populares hamburguesas, papas fritas y Happy Meals, como en cualquier otro establecimiento de la cadena alrededor del mundo.

El McDonald's de Sedona ofrece la misma gama de productos populares como cualquier otra sucursal de la cadena (REUTERS)

La singularidad de este local ha hecho que los turistas no solo vayan a comer, sino también a tomarse fotos y compartir su experiencia en redes sociales. La situación ha tenido un impacto irónico, ya que el letrero, que se suponía no debía llamar la atención, se ha convertido en el protagonista. Times Now menciona que “muchos usuarios de TikTok incluso publicaron videos posando con los arcos de color azul”.

Aunque este restaurante es una excepción en la amplia red de restaurantes de la cadena, la elección del color es un recordatorio de cómo las regulaciones y el paisaje local pueden influir en las decisiones de diseño de las multinacionales. Reader’s Digest finaliza diciendo que “sea cual sea la razón, el cambio de color ciertamente hace que este destaque”.

Qué dijeron los usuarios que visitaron el local

Al ser una de las sucursales de la cadena de restaurantes de comida rápida más visitadas en el mundo, miles de clientes dejaron su reseña en internet después de dirigirse hasta el lugar. Este local se ubica en 2380 W State Rte 89A, Sedona, y los comentarios del negocio en Google Maps explican las experiencias de cada uno de los consumidores allí.

Visitantes de todo el mundo comparten sus experiencias en este único McDonald's azul en internet (@xandersimmons_)

“Era el único McDonald’s azul del mundo, así que regresé de Vortex. Había mucha gente tomando fotos conmemorativas frente al cartel, pero la espera no fue larga. Dentro hay un Mc muy normal”, detalló un internauta. “Vine aquí por el arco azulado y las fotos. Es limpio y sirven deliciosas bebidas dietéticas. Es una tienda estándar. Sin quejas”, señaló otra mujer. Sin dudas, es una experiencia única en el mundo, no requiere de tanto dinero y, además, se pueden adquirir hamburguesas, gaseosas y papas fritas.