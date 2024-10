Marley sorprendió a Mirko con unos vestidos para su hija Milenka: “Tienen 85 años, eran de la abuela”

Marley mostró los vestidos de bebé que pertenecían a su mamá y que ahora usará su hija Milenka

Alejandro Marley Wiebe está a la espera de la llegada de su segunda hija, la cual se llamará Milenka. Según había adelantado el conductor de Survivor: Expedición Robinson (Telefe), la beba nacerá a principios de 2025. En ese sentido, se encuentra en plenos preparativos para cuando la nena llegue a su hogar y, en las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram un curioso video en el que mostró algo de la ropita que heredará su hija.

“Increíble! Mi mamá guardó sus vestidos de cuando era bebé 85 años atrás y ahora me los dio para su nieta, Milenka!”, escribió Marley como epígrafe de un video en el que muestra cuatro vestiditos de telas claras, con detalles blancos y celestes, los cuales desplegó sobre la mesa a medida en que iba relatando la historia de las prendas.

“¿Viste lo que son estos vestiditos, Mirko? Son de Oma, de cuando ella era chiquitita. Impresionante. 85 años tiene esto, no se puede creer que los haya guardado así, impecables... ¿Viste lo que son?”, le cuenta Marley a su primogénito, quien pasaba por allí con cierto desinterés. “Sí, ya los vi”, le respondió el nene sin prestar demasiada atención. “¿Te imaginás a Oma tan chiquita ahí adentro? A Oma bebé”, insistió el conductor. “¿Y si le ponemos a Oma ese traje y se hace bebé”, propuso Mirko con una sonrisa. “Bueno, pero tu hermanita los va a poder usar, a los vestidos de su propia abuela”, cerró Wiebe.

Los vestidos que la mamá de Marley usó cuando era una beba. De fondo, Mirko (Instagram)

Semanas atrás, el conductor le dio una nota a LAM (América TV) y allí contó todos los detalles del proceso de su renovada paternidad. A la vez, destacó cómo recibió Mirko, su primer hijo, la noticia y cómo se prepara para la llegada de su hermanita. Además de su vida personal, habló de su futuro profesional y adelantó cómo seguirá su carrera en los medios. “Estaba el plan de hacer nuevamente Tu cara me suena, o La Voz Argentina, varias cosas... pero yo también tengo a mi hija que está viniendo. Entonces, eso condiciona cuándo vuelvo a la TV”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Sobre este tema, puntualizó: “O sea, íbamos a comenzar a grabar ahora para empezar el verano, pero tengo que ver cuánto tiempo me lleva conseguir todos los papeles de la bebé, cuándo nace, certificado de nacimiento... así que una vez que esté seguro con todo eso, vuelvo y empiezo”.

Fue ahí cuando le consultaron sobre su hijo y cómo este se preparaba para la llegada de su hermana. A raíz de esto, Marley confesó: “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo: ‘Me arrepentí’, de un día para el otro, aparte. Le dije que no se podía arrepentir y se largó a llorar, yo no sabía cómo calmarlo. Después me llamaron de la escuela también para decirme; ‘Mirá que está con este tema’”.

“Yo le dije: ‘Vos esperá a cuando la tengas en brazos, vas a ver que te va a cambiar la vida’. Me dijo: ‘Pero no la conozco y me da mucha vergüenza y me da timidez conocerla’. Así que va a ser un momento fuertísimo, yo no veo la hora de conocerla”, continuó el conductor.

Por último, Alejandro aclaró cómo serán los pasos antes del nacimiento: “Voy primero yo solo, porque como es un parto natural, se puede llegar a adelantar y voy a hacer de guardia, por las dudas de que haya una emergencia y que nazca antes. Una vez que nazca, ya llega Mirko, porque es en Oklahoma y tampoco hay tanto entretenimiento para él y se va a aburrir”.