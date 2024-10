Un TikTok que cambió vidas: la historia de una pareja que encontró la fertilidad en el extranjero

El turismo médico permite a parejas con dificultades para concebir acceder a tratamientos de fertilidad en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo médico se ha convertido en una opción cada vez más considerada por parejas que enfrentan dificultades para concebir. Este fenómeno implica viajar a otros países para recibir tratamientos médicos, a menudo debido a costos más bajos, tecnologías más avanzadas o la disponibilidad de tratamientos no aprobados en su país de origen. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), millones de estadounidenses participan en esta práctica cada año, especialmente en destinos como México, Canadá y el Caribe.

El caso de Amanda Lacommare y su esposo Leonardo ilustra cómo el turismo médico puede ofrecer soluciones a quienes han agotado las opciones en su país. Después de tres años de intentos fallidos de concebir, incluyendo tratamientos de inseminación intrauterina y ciclos de fertilización in vitro (FIV) en Estados Unidos, la pareja acumuló una considerable deuda médica. Su perspectiva cambió cuando descubrieron, a través de un video en TikTok, la posibilidad de recibir tratamientos de fertilidad en el extranjero.

El costo de los tratamientos de fertilidad en el extranjero, como se ha observado en varias clínicas, puede ser considerablemente más bajo en comparación con los Estados Unidos. Esto incluye no solo los procedimientos médicos, sino también gastos de viaje y estancia. De acuerdo con informes de clínicas en países como Barbados, los costos pueden ser aproximadamente la mitad de lo que se pagaría en EEUU, según USA Today.

Qué es el turismo médico

Una de las características del turismo médico es la posibilidad de recibir atención más integral. Muchos centros de salud en el extranjero ofrecen tratamientos complementarios, como acupuntura y terapias de manejo del estrés, lo cual se ha vinculado a mejores tasas de éxito en los tratamientos de fertilidad. Este enfoque holístico puede resultar atractivo para aquellos que buscan no solo un procedimiento médico, sino también un cuidado que aborde el bienestar general.

No obstante, el turismo médico no está exento de riesgos. Los CDC advierten sobre posibles complicaciones, como problemas de comunicación, diferencias en los estándares de atención y el riesgo de infecciones. En 2022, por ejemplo, se reportaron infecciones severas en pacientes que viajaron a México para tratamientos no aprobados en Estados Unidos, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de este tipo de procedimientos.

Las parejas que optan por el turismo médico deben ser cautelosas y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones. Esto incluye verificar la credibilidad de las clínicas, entender los tratamientos ofrecidos y considerar el marco regulatorio del país de destino. Además, es recomendable consultar con médicos en su país para obtener una segunda opinión sobre los tratamientos planificados.

El aumento del turismo médico en el ámbito de la fertilidad refleja una tendencia mayor hacia la búsqueda de opciones fuera de los sistemas de salud convencionales. Muchas parejas ven esta práctica como una forma de superar barreras financieras y acceder a tecnologías avanzadas que podrían no estar disponibles en su localidad. A medida que más personas comparten sus experiencias en redes sociales, el acceso a información sobre tratamientos en el extranjero se ha incrementado, lo que influye en la toma de decisiones de salud, según USA Today.

En el caso de Lacommare y Leonardo, su decisión de viajar al extranjero resultó en el nacimiento de su hijo Mateo en 2023. Esta experiencia no solo representó una solución a sus problemas de fertilidad, sino también una oportunidad de explorar un nuevo entorno. Para muchos, como Lacommare, el turismo médico no solo representa un tratamiento, sino también un camino hacia la realización de sueños familiares.

El turismo médico en el ámbito de la fertilidad ha abierto nuevas oportunidades para parejas que buscan concebir, ofreciendo una alternativa viable a los sistemas de salud locales. Aunque implica ciertos riesgos, muchas personas encuentran en esta opción una solución efectiva a sus desafíos reproductivos.