Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de la celebración del Año Nuevo chino a la noche del Museo Thyssen del 20 al 22 de febrero

Planes para hacer en Madrid

La agenda cultural y de ocio de Madrid nunca deja de sorprender y muestra la gran variedad de actividades de las que se pueden disfrutar en la capital española. Desde actividades al aire libre hasta exposiciones que se pueden realizar sin gastar un solo euro y aprovechar que el buen tiempo ha vuelto por unos días a la ciudad.

Desde la celebración del Año Nuevo chino, con un sinfín de actividades, hasta el disfrute más íntimo de la cultura en el Museo Thyssen son solo algunos de los mejores planes que se pueden disfrutar durante el fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026.

Celebración del Año Nuevo chino

Desfile de Año Nuevo 2024 en el barrio madrileño de Usera, que alberga una de las comunidades chinas más grandes de la capital (Ricardo Rubio/Europa Press)

La capital española vuelve a teñirse de rojo para celebrar el Año Nuevo chino en el barrio de Usera. En el epicentro de esta festividad se concentra una programación llena de tradición y celebraciones llenas de talleres, mercadillos y muchas propuestas culturales.

Con la llegada del Año del Caballo, Usera se prepara para una fiesta que durará desde mediados de febrero hasta inicios de marzo, aproximadamente. Este fin de semana, su plato fuerte será el Desfile del Año Nuevo chino, el domingo 22 de febrero a las 12:00h, que recorrerá las calles principales del barrio entre dragones, trajes típicos, farolillos y música en directo.

Además del esperado desfile, el sábado 21 a las 20:00h tendrán lugar los fuegos artificiales en el parque de Pradolongo. Un espectáculo con música que combinará ritmos contemporáneos con sonidos orientales en la explanada situada en la Junta Municipal de Usera.

La noche gratuita del Museo Thyssen

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Adobe Stock).

El icónico Museo Thyssen podrá ser visitado de forma gratuita el próximo sábado 21 de 21:00h a 23:00h, hasta completar aforo. Es parte de la iniciativa “Noches Thyssen”, en la que exposiciones temporales de la planta baja y de la planta -1 quedarán abiertas a un público que podrá observar más de 100 obras de arte.

Muchas de las obras expuestas en esta exposición especial nunca han sido vistas en España. Entre los artistas que se pueden encontrar están Warhol, Pollock, Rothko, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar y Lee Krasner, abordando el tema de lo abstracto y el concepto de espacio.

Festival ‘Leer Juntos’ por algunas librerías de Madrid

El festival ‘Leer Juntos’ se ha convertido en un lugar de encuentro con conversaciones literarias en librerías de la capital y espacios culturales. Desde charlas hasta propuestas para leer en comunidad, es un evento que reúne cada semana un programa lleno de actividades gratuitas.

Este fin de semana, tienen lugar cuatro eventos que forman parte de la programación de ‘Leer Juntos’. El viernes 20 de febrero, a las 18:00h, se celebra ‘El arte de contar historias’, en la Casa del Libro de Gran Vía. En el acto, Ángela Banzas y Marta Pérez-Carbonell hablarán sobre cómo nacen las tramas, se construyen los personajes y se mantiene la atención del lector durante toda la historia.

El sábado 21 de febrero contará con tres actividades en diferentes puntos del centro de la capital. La Casa del Libro de Gran Vía también contará con ‘Personajes emocionantes’ a las 12:00h, un taller infantil de creación de personajes con la ilustradora Claudia Ranucci para explorar emociones, expresiones y colores.

Desde una película que aborda la pandemia del VIH en los 80, hasta una serie sobre dos ex presidiarias envueltas en un asesinato y una novela sobre la crisis de la vivienda. Estas son nuestras recomendaciones para que disfrutes de la mejor cultura.

La Librería Cervantes y Compañía acogerá a las 12:00h ‘Reading Party Familiar’, una experiencia para transformar la lectura en un momento social y de ocio. A las 20:00h, el Hotel Casa de las Artes de Meliá Collection acogerá un consultorio literario con Sara Torres para leer y reflexionar sobre textos propios y ajenos.

El arte que cubre el Palacio de Cristal de El Retiro

Andrea Canepa venda con 'Fardo' el Palacio de Cristal

A pesar de que el icónico edificio del Parque de El Retiro está cerrado temporalmente por un proceso de restauración, su exterior tiene un nuevo aspecto gracias a Andrea Canepa, artista peruana. El Palacio de Cristal está recubierto con mil metros cuadrados de telas impresas que crean un relato visual circular inspirado en la cultura precolombina.

Una experiencia inmersiva denominada ‘Fardo’ que invita a dedicar unos largos minutos a observar todo el monumento para ver el despliegue cromático de la obra y que permanecerá visible durante todo el año 2026.

‘Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista’

La pintura de José Miguel Palacio lleva las calles de Madrid más allá de la realidad, haciendo del óleo una imagen que parece una fotografía. Parte de ella se recoge en la exposición ‘Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista’, una colección de 70 lienzos, esculturas y dibujos que tienen la capital española como tema principal.

La exposición tiene lugar en el Museo de Historia de Madrid (Calle de Fuencarral, 78) y es totalmente gratuita. Un paseo por las mejores obras del artista para contemplar la vida cotidiana madrileña a través de una hiperrealidad que sorprende.

‘NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo’

La Filmoteca Española alberga la primera exposición dedicada al archivo del ‘NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos)’, la forma que existía para difundir información y propaganda durante la época franquista y que se emitió de forma obligatoria en todos los cines de España entre los años 1943 y 1975.

Un archivo extenso que constituye uno de los fondos audiovisuales más relevantes para entender el papel que jugó dentro de la historia de España y para reconstruir la vida y la sociedad de la época. La entrada es gratuita y está abierta todos los días de la semana (fines de semana de 12:30h a 20:00h).