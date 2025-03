Así es la ciudad en la que nació Karla Sofía Gascón: está a 20 minutos de Madrid y es la misma que vio crecer a Penélope Cruz

La ciudad de Karla Sofía Gascón

Los Oscar pusieron punto y aparte al entramado mediático en el que se ha visto envuelta Karla Sofía Gascón durante esta temporada de premios. Desde hace semanas, la actriz ha rehuido de eventos clave, incluso de los propios Goya, con el objetivo de alejarse de los focos y no perjudicar la promoción de Emilia Pérez por la polémica de sus antiguos tuits.

Sin embargo, no quiso perderse la gran noche del cine internacional. Así, y aunque evitó pisar la alfombra roja, sí acudió al Dolby Theatre. No obstante, no logró sumarse a la lista nacional de ganadores de un Oscar, ya que finalmente fue Mikey Madison, de Anora, quien levantó la estatuilla.

Durante la gala de este año, Penélope Cruz fue una de las figuras españolas más destacadas. También fue una de las primeras en felicitar públicamente a Karka Sofía Gascón por su nominación al Oscar. Y es que ambas comparten grandes similitudes y no solo en la profesional. Por el contrario, comparten tierra natal: ambas son hijas de la ciudad madrileña de Alcobendas.

Qué ver en Alcobendas: un paseo por la localidad

Ubicada a pocos kilómetros de Madrid, Alcobendas combina ocio, cultura y naturaleza, consolidándose como un destino único para los amantes de lo cultural. Entre sus principales atractivos se encuentra el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), que exhibe la evolución científica a través de exposiciones interactivas. En el ámbito artístico, la galería Est_Art se ha convertido en un espacio de referencia para el arte contemporáneo, acogiendo obras de artistas emergentes y consolidados.

Los espacios verdes también forman parte del patrimonio local. El Jardín Japonés ofrece un entorno sereno con estanques y puentes inspirados en la tradición nipona, mientras que el Parque de Andalucía se extiende como un pulmón verde con zonas de juego, instalaciones deportivas y senderos para actividades al aire libre.

La historia del municipio se refleja en la Iglesia de San Pedro Apóstol, un templo que conserva la esencia del patrimonio religioso de la región. En sus calles, Alcobendas exhibe un equilibrio entre modernidad y tradición. Mientras que avenidas como el Paseo de la Chopera y la Avenida de España concentran comercios y restaurantes, el casco antiguo mantiene el encanto de un pueblo histórico.

Zonas más recientes, como Valdelasfuentes y La Moraleja, destacan por su diseño urbano con bulevares y plazas amplias. Además, albergan espacios culturales que refuerzan la oferta del municipio, consolidándolo como un enclave en constante crecimiento dentro de la Comunidad de Madrid.

Cómo llegar

Para desplazarse de Madrid a Alcobendas hay opciones para todos los gustos. La línea C4a de Cercanías Renfe conecta ambas localidades en un tiempo aproximado de 15 minutos, desde Chamartín hasta Valdefuentes. En metro, la línea 10 llega hasta el Hospital Infanta Sofía, con paradas en Marqués de la Valdavia y Manuel de Falla, en un trayecto de unos 30 minutos desde el centro de la capital.

Además, también existen varias líneas de autobuses. Por su parte, los que viajen en vehículo propio pueden optar por la A-1 o la M-30, el tiempo estimado de viaje es de 17 minutos.