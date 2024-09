El lugar con más turistas del mundo: en esta isla ya hay 118 visitantes por cada habitante

Turistas en Patong beach, en la isla tailandesa de Phuket. (EPA/NARONG SANGNAK/Archivo)

A todos nos ha pasado: ir de viaje a cientos o miles de kilómetros de nuestra casa para toparnos en ese lugar remoto con nuestro vecino, ese al que no saludamos al verlo por el barrio, pero al que de repente abrazamos como si fuera nuestro mejor amigo. Y esta escena se repite cada vez más en un planeta en el que todo el mundo se va de vacaciones al mismo tiempo y a los mismos lugares. Por ello, mientras los habitantes locales comienzan a organizarse para protestar contra la masificación turística, cada vez más destinos se encuentran con que tienen casi más visitantes que espacio.

En esta situación, algunos lugares se han puesto tan de moda que ya tienen más turistas que residentes. Es el caso de la isla tailandesa de Phuket, que un estudio de la plataforma MoneyTransfers.com considera el destino más saturado del mundo: según ese análisis, cuenta con 118 turistas por cada residente local.

Phuket es uno de los principales destinos de playa de Tailandia y alberga algunos de los mejores lugares costeros del mundo, como Kata y Karon. Es la isla más grande de Tailandia y tiene unos 145 kilómetros de costa. La zona también es famosa por su vida nocturna animada, las filas de tumbonas en la playa... y multitudes de turistas.

Así describe la isla un visitante descontento en la web de Tripadvisor: “Hice mi primer viaje a Phuket a mediados de los 70 y he regresado muchas veces desde entonces, la última hace unos siete años. Como es de esperar, ha habido enormes cambios a lo largo de los años y esperaba ver a mucha más gente durante nuestra visita. Sin embargo, nada podría haberme preparado para las hordas de personas que llenaban la isla, las playas y los tours de un día a las islas cercanas. Mi percepción es que la cantidad de personas está abrumando el lugar. Afortunadamente, teníamos un buen resort lejos de las multitudes, por lo que la visita no fue una pérdida total. Si te gusta estar rodeado de gente, ve a Phuket, pero si no, sugiero buscar lugares menos concurridos en la región”.

Venecia, otro de los destinos más saturados del mundo. (AP Foto/Luca Bruno, File)

Medidas contra la masificación turística

En 2023, el Gobierno de Tailandia aprobó una tasa de 300 baht (unos 8,86 dólares u 8,24 euros) que aplicó a los turistas y viajeros extranjeros que llegaban en avión al país, pero la medida era una forma de recaudar dinero para pagar los gastos sanitarios para los turistas, y no tanto para frenar las llegadas de visitantes. Un año después eliminó el impuesto, aunque ahora una parte de la población, e incluso los operadores turísticos, reclaman nuevas estrategias para abordar el problema de la masificación.

Otros destinos han tomado medidas algo más contundentes. Venecia -que recibe de media unos 30 millones de turistas al año, cuando su población está por debajo de los 50.000 habitantes- prohibió en 2017 la creación de nuevos hoteles en el centro histórico, y desde 2021 los grandes cruceros tienen prohibido fondear en ese área. Este año ha limitado los grupos turísticos de más de 25 personas y ha comenzado a cobrar 5 euros a todos aquellos visitantes que acceden al centro por un día y sin reserva hotelera. Ámsterdam, por su parte, ha vetado la apertura de nuevos hoteles en el centro y ha emprendido una campaña contra el turismo de borrachera.

Centenares de personas se manifiestan en Barcelona en contra de la masificación turística.

Los destinos más saturados del mundo:

Según el estudio de MoneyTransfers.com, estos son los destinos más saturados del mundo, según la proporción entre los visitantes recibidos y los habitantes locales:

1. Phuket, Tailandia.

2. Pattaya, Tailandia.

3. Krabi, Tailandia.

4. Mugla, Turquía.

5. Hurgada, Turquía.

6. Macao, China.

7. Heraclión, Grecia.

8. Venecia, Italia.

9. Rodas, Grecia.

10. Miami, Estados Unidos.