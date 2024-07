Metal Detox de L’Oréal Professionnel: la rutina perfecta para lucir una melena más fuerte, cuidada y brillante que no te puedes perder en el Amazon Prime Day

Para cuidar nuestra melena, es necesario seguir una rutina capilar adecuada y, aunque usemos productos de calidad y no nos saltemos ningún paso, muchas veces no es suficiente. Esto se debe a que el gran enemigo del pelo frágil y que te hace sentir que no crece está en los metales del agua: sí, el agua que usas en la ducha para lavarte el pelo transporta metales que penetran en la fibra del cabello, rompiéndolo desde la raíz y cambiándole el color. Para ponerle remedio a este problema, te recomendamos la nueva gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel, la rutina definitiva de productos que neutralizan los metales y reducen el riesgo de rotura.

Seguro que en verano nadie se olvida de proteger la piel de los rayos UV y exactamente el mismo cuidado se debería aplicar en el cabello, ya que durante la temporada estival también está expuesto a factores externos como el cloro, el agua del mar y los rayos del sol. Por eso, para lucir una melena más fuerte, brillante y sin roturas, debes proteger tu cabello con la rutina de Metal Detox de L’Oréal Professionnel. Ya sabes: es mejor prevenir que curar.

¿Cómo afectan los metales a las melenas?

Delphine Apheteche, directora general L’Oréal Professionnel España y Portugal, explica que “hasta ahora, solo considerábamos la decoloración, las herramientas de calor y los rayos UV como las principales fuentes de daños”. Y Delphine recalca lo de “hasta ahora” porque, después de siete años de investigación, los Laboratorios de L’Oréal Professionnel han descubierto que los metales suponen un riesgo real para la melena. Uno de los más peligrosos es el cobre, que tiene la capacidad de penetrar en el interior de la fibra capilar y puede, incluso, infiltrarse en su estructura y unirse a sus proteínas. De ahí que sea tan importante hacer cambios en nuestra rutina capilar e incorporar un tratamiento profesional para el cabello.

Apheteche también señala que la porosidad del cabello agrava mucho más estos daños, ya que “cuanto más poroso es el cabello, más agua absorbe con el metal, creando microrroturas en la fibra”, apunta. “Esto provoca que el cabello se vuelva todavía más poroso y lleva inevitablemente a la rotura”, añade la directora general. Por eso, se hace superimportante añadir los productos Metal Detox de L’Oréal Professionnel a la rutina capilar diaria.

Esta gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel es una solución muy completa, ya que su ingrediente estrella, la Glicoamina, produce los mismos efectos en el cabello que el ácido hialurónico en la piel. Esta gama tan novedosa, apta para cabellos naturales y teñidos, llegó al mercado hace dos años para eliminar los metales del cabello, devolviéndole su fuerza y vitalidad mientras protege las melenas teñidas.

Champú y mascarilla Metal Detox de L’Oréal Professionnel

Aunque la rutina de la gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel esté compuesta por cinco pasos, los dos más importantes son el champú y la mascarilla. Esto se debe a que la combinación de ambos asegura un cuidado capilar profesional y una protección total en todo tipo de melenas.

El champú Metal Detox lo que hace es limpiar la fibra capilar en profundidad para evitar que los metales penetren en el cabello. A su vez, desintoxica en profundidad, reduce el riesgo de rotura y aporta hasta un 67% más de nutrientes. Este champú es apto para cualquier tipo de cabello, incluso es un champú para pelo teñido.

Otro de los puntos fuertes de la gama L’Oréal Professionnel Metal Detox es su mascarilla hidratante y reparadora. Esta mascarilla debe ser aplicada justo después de lavar el cabello con el champú de la misma gama, su ingrediente principal también es la Glicoamina, de ahí que ofrezca hasta diez veces más de hidratación y un 96% de suavidad. Usándola con frecuencia, el pelo se nota mucho más hidratado y protegido de los depósitos. Sí, estamos ante uno de los mejores productos para eliminar metales del cabello.

Otros imprescindibles de la gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel

La gama Metal Detox, además del champú y la mascarilla L’Oréal Professionnel, también está compuesta por otros tres productos imprescindibles que ayudan a completar esta rutina de cuidado capilar profesional. El primer paso de esta rutina es el tratamiento pre champú que se realiza con un producto formulado con un 2% de Glicofiller. En un solo uso, este producto es capaz de rellenar un millón de microrroturas capilares, previniendo la absorción excesiva de agua y de metales. Si deseas conseguir un 96% menos de rotura y una melena 25 veces más fuerte, aplícatelo una vez por semana.

Después del tratamiento pre champú se usarían el champú y la mascarilla Metal Detox. A continuación, el cuarto paso de esta rutina de cuidado capilar profesional sería acondicionar y proteger con la crema, la cual, además, protege contra el calor hasta 230ºC y contra los rayos UV. Esto se traduce en una protección 100% de la melena, con 72 horas sin encrespamiento y con un 83% más de disciplina.

El producto que completa este tratamiento profesional en su último paso es el aceite. Se usa sin aclarado y se aplica de raíces a puntas tanto en melenas secas como en melenas mojadas. Gracias a su uso, sentirás que tu cabello está mucho más nutrido, brillante y suave. Y, como no, también te lo protege contra el calor hasta 230ºC.

En definitiva, gracias a la gama Metal Detox de L’Oréal Professionnel conseguirás una rutina de lavado completa, y con resultado de salón de belleza, que hará que tu cabello crezca fuerte y sano, evitando la rotura y eliminando los metales que se acumulan en las fibras capilares.

*Contenido desarrollado en colaboración con L’Oreal