Los 10 mejores seguros de viaje de 2025: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

Viajar siempre implica imprevistos, y contar con un buen seguro de viaje es la mejor forma de estar preparado. Desde una urgencia médica hasta la pérdida del equipaje o un vuelo cancelado, los seguros de viaje te protegen ante situaciones que pueden arruinar unas vacaciones y suponer un coste elevado.

Además, si se viaja al extranjero, un seguro de viaje internacional es esencial: en muchos destinos, la atención médica puede tener un precio alto o no estar disponible sin cobertura. Con un seguro de viaje adecuado, tendrás asistencia las 24 horas, protección económica y la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, estarás respaldado por la aseguradora que hayas escogido.

¿Cómo funciona un seguro de viaje?

Cuando planeamos un viaje, pocas veces pensamos en lo que podría salir mal. Sin embargo, tener con un seguro de viaje es muy importante si surge un contratiempo, ya que es como con la protección de una red de seguridad: una torcedura de pie, una diarrea del viajero, la pérdida del pasaporte... Siempre estarás acompañado y respaldado.

Un seguro de viaje funciona de manera sencilla: pagas una pequeña cantidad de dinero antes de salir y, a cambio, la aseguradora se hace cargo de los gastos o te ofrece asistencia si ocurre algo cubierto por la póliza.

Dicho esto, puede que te preguntes qué incluye dicha póliza. Pues bien, esto está en tus manos, porque puedes elegir entre múltiples opciones. Dependiendo del tipo de cobertura, puede incluir un seguro médico de viaje para consultas, hospitalizaciones o urgencias en el extranjero, un seguro de cancelación de viaje o un seguro de viaje con repatriación, que garantiza tu regreso en caso de emergencia médica. Y estos son solo algunos ejemplos.

También existen productos adaptados a cada tipo de viajero. Si estudias fuera o participas en un intercambio, puedes optar por un seguro de viaje para estudiantes, que cubre estancias largas y necesidades específicas. Si viajas con tu pareja o hijos, un seguro de viaje familiar es la opción ideal, ya que protege a todos los miembros con una sola póliza.

Los mejores seguros de viaje internacional de 2025

Como ya se ha mencionado, existen una infinidad de seguros a disposición de cada viajero, adaptado a las diferentes necesidades en cada momento. A continuación, te ofrecemos un listado con los mejores seguros de viaje para este año.

- Chapka: aventura y asistencia sin límites

Chapka es una de las aseguradoras más reconocidas entre los viajeros, con pólizas adaptadas a todo tipo de aventuras: desde escapadas cortas hasta estancias largas o viajes de estudios. Su seguro CapTrip, disponible desde 5,60 euros, ofrece cobertura en España y en el extranjero durante viajes de hasta 90 días, sin franquicias ni adelanto de gastos.

Puedes elegir entre el plan Basic, con las coberturas esenciales, o el Plus, más completo y con protección extra frente a enfermedades preexistentes (hasta 10.000 euros). Además, incluye deportes de aventura como surf o trekking sin coste adicional y una app de asistencia 24/7,con llamadas gratuitas y teleconsulta médica en español. Sin duda es una de las mejores opciones si estás pensando viajar fuera de Europa, como Asia o EEUU. También ofrece opciones familiares, como cobertura de carrito o servicio de canguro en caso de hospitalización, y la posibilidad de añadir seguro de cancelación sin franquicia. Si lo contratas ahora, además, tienes un 10% de descuento con el cupón INFOBAE10.

- Intermundial: protección completa para viajeros

Intermundial ofrece un soporte integral antes, durante y después de tu escapada: asesoramiento previo, asistencia médica o de transporte en cualquier parte del mundo y una gestión de siniestros sencilla desde su app, con un tramitador personal que te acompaña en todo momento.

Sus planes se adaptan a cada viajero: desde el Totaltravel Mini, con las coberturas básicas, hasta el Totaltravel Premium, con la protección más completa. Intermundial combina flexibilidad, atención personalizada y amplia experiencia en seguros de viaje. Además, puedes contratarlo con un 10 % de descuento con el código INFOBA.

- Heymondo: seguro digital fácil y completo

Heymondo se ha ganado un puesto entre los seguros de viaje más recomendados gracias a su excelente equilibrio entre precio y cobertura. Ofrece asistencia médica 24h/365 días, protección ante pérdida de equipaje, demoras o imprevistos y la posibilidad de añadir anulación incluso después de la reserva.

Su app es un gran punto a favor: permite hacer videoconsultas médicas, gestionar incidencias y contactar gratis con asistencia en un solo clic. En definitiva, un seguro de viaje barato, digital y completo, ideal para viajeros modernos que buscan protección sin complicaciones. Además, es perfecto si vas a contratar un seguro de viaje familiar, puesto que ofrece un 15% de descuento para familias viajeras. Por si fuera poco, te dejamos arriba una url cuponada para que tengas un 5% de descuento extra.

- Assist Card: cobertura global y rápida respuesta

Otro de nuestros seguros de viaje internacional favoritos viene de la mano de AssistCard, que ofrece una cobertura muy completa que va mucho más allá de la asistencia médica: incluye urgencias odontológicas, accidentes, retrasos de vuelos, pérdida de equipaje o robo de documentos, entre muchas otras cosas. Si sufres una infección estomacal en un país africano o un esguince en una capital europea, los gastos, que podrían superar fácilmente los 300 o 470 euros, están completamente cubiertos.

Además, AssistCard ofrece reembolso en caso de regreso anticipado, atención 24 horas los 7 días de la semana y asistencia inmediata en cualquier parte del mundo. Con una de las redes médicas más amplias del sector, su objetivo es que disfrutes de tu viaje sin preocuparte por imprevistos. Además, puedes hacerlo con un 10% de descuento usando el código INFOBAE10.

- IATI Seguros: asistencia total sin franquicias

IATI Seguros es otro clásico entre los viajeros, muy valorado por su asistencia 24 horas en español y por no exigir franquicias ni adelantos de dinero. Dispone de una amplia variedad de planes adaptados a cada tipo de viajero: desde el IATI Básico para escapadas cortas hasta el IATI Estrella, con asistencia médica ilimitada en destinos exigentes como Estados Unidos o Japón.

También cuenta con seguros familiares, de mochileros o de larga duración, además de una app con chat médico y gestión inmediata de incidencias. Una opción fiable, flexible y muy completa para cualquier tipo de viaje. Consigue un5% de descuento directo al entrar por nuestra URL.

- AXA: seguridad y respaldo internacional

AXA es otra de las aseguradoras que no podían faltar en nuestro listado de recomendaciones, pues en nuestro caso, es una de las que más nos gustan. Su seguro de viaje internacional cubre gastos médicos por enfermedad o accidente, repatriación sanitaria y robo o pérdida de equipaje, entre otras incidencias comunes.

Se trata de una opción segura, completa y de gran reputación, que además puedes contratar con una rebaja del 15% usando el código INFOBAE15.

- Protegetuviaje: viaja seguro y conectado

Protegetuviaje cierra esta comparativa como una de las opciones más modernas y completas del mercado. Pensado para viajeros que buscan comodidad digital y cobertura flexible, ofrece varios planes que se adaptan a diferentes necesidades y destinos.

Desde la web o por teléfono podrás gestionarlo todo si sucede algo durante el viaje, pedir reembolsos o contactar con asistencia médica gratuita las 24h todos los días, además de ofrecer atención por chat o WhatsApp. Como extra, garantiza ventajas exclusivas en alojamientos y actividades para hacer de cada viaje una experiencia más fácil y segura.

- Europ Assistance: asistencia 24 horas en cualquier destino

Por su lado, Europ Assistance también te permite viajar sin preocupaciones gracias a sus amplias coberturas médicas y su asistencia 24/7 en cualquier parte del mundo. Ofrece planes adaptados a cada tipo de viajero: desde el Viajero básico, ideal para escapadas cortas, hasta el Viajero Premium, con máxima protección, o modalidades especializadas como Crucero, Nieve o Anual Multiviaje.

Además, al contratar ahora, obtienes un día gratis de datos ilimitados con eSimFLAG, para viajar protegido y siempre conectado. Así, no tendrás que comprar una eSIM aparte y obtendrás un pack dos por uno.

- ERGO: seguro flexible y personalizable

Como séptima alternativa te recomendamos ERGO, cuyos seguros de viaje destacan por su flexibilidad y personalización. Su plan Viajero Seguro permite ajustar coberturas médicas, de equipaje o anulación según tus necesidades, incluso si ya estás en viaje. Si prefieres una protección más completa, Select ofrece amplias garantías en viajes nacionales e internacionales, incluyendo asistencia médica, repatriación y responsabilidad civil.

Y para escapadas cortas, TravelStar combina asistencia esencial y buen precio en Europa y otros destinos turísticos.

- Allianz Travel: cobertura médica de primer nivel

Allianz Travel es una de las aseguradoras más completas del mercado y te permite elegir el tipo de cobertura según tu viaje: vacaciones, estudios, negocios o largas estancias, entre otras posibilidades. Su plan más popular, Vacaciones, incluye hasta 500.000 € en gastos médicos, repatriación incluida y protección de equipaje hasta 3.000 €, además de la opción de añadir cancelación de viaje.

Diseñado para residentes en España, es una opción sólida y de confianza para quienes buscan viajar tranquilos con la garantía de una marca líder a nivel mundial.

¿Con qué seguro de viajes me quedo?

Contratar un seguro de viaje sigue siendo la forma más inteligente de viajar con tranquilidad y evitar gastos imprevistos por accidentes, enfermedades, pérdida de equipaje o cancelaciones, que pueden ser muy elevados según el lugar en el que te encuentres. Afortunadamente, existen opciones para todos los perfiles de viajero, que se adaptan a sus necesidades y bolsillos. Desde seguros básicos y baratos hasta pólizas premium con asistencia ilimitada, cobertura familiar o deportes de aventura. Marcas como Chapka, Assist Card, Intermundial, AXA, Europ Assistance, Allianz, ERGO, Heymondo, IATI o Protegetuviaje ofrecen planes flexibles con atención médica 24h y asistencia global.

Cuando vayas a elegir un seguro de viaje, has de fijarte en que se ajuste a tu forma de viajar. Si haces escapadas cortas o buscas una opción económica, IATI Básico o Intermundial Mini son ideales para ti. Para aventuras largas o destinos exigentes, destacan Chapka, IATI Mochilero o ERGO Select. Las familias pueden optar por Heymondo, con descuentos especiales para ellas, y los viajeros frecuentes encontrarán su mejor aliado en las pólizas anuales de Allianz, Europ Assistance o Protegetuviaje.

Preguntas frecuentes sobre seguros de viaje

¿Por qué es importante contratar un seguro de viaje?

Un seguro de viaje te protege ante imprevistos médicos, pérdida de equipaje, cancelaciones o retrasos de vuelos. Además, en muchos países la atención sanitaria para extranjeros es muy cara, por lo que contar con un seguro te evita gastos elevados y te garantiza asistencia las 24 horas.

¿Qué coberturas debe tener un buen seguro de viaje?

Las coberturas esenciales son: asistencia médica en el extranjero, repatriación, robo o pérdida de equipaje, responsabilidad civil y cancelación del viaje. También es recomendable que incluya atención telefónica 24/7 y posibilidad de consultas médicas online, porque pueden serte muy útiles, sobre todo si estás en un país en el que no hablan tu idioma.

¿Puedo contratar un seguro de viaje anual o multiviaje?

Sí. Es más, si viajas varias veces al año, te conviene un seguro anual multiviaje. Te cubre durante todos los desplazamientos que hagas en un año, generalmente con una duración máxima por viaje (por ejemplo, 90 días). Es una opción cómoda y más económica para viajeros frecuentes.

¿Qué motivos de cancelación suelen cubrir los seguros de viaje?

Depende del plan, pero los más comunes son enfermedad o accidente grave del viajero o un familiar, despido laboral, problemas con el transporte, desastres naturales o cancelación por motivos médicos. Algunos seguros permiten añadir esta cobertura incluso después de reservar.

¿Cuándo contratar el seguro de viaje?

Lo ideal es hacerlo justo después de reservar el viaje, para que la cobertura de anulación sea efectiva desde el primer momento. Sin embargo, muchas aseguradoras permiten contratarlo hasta pocos días antes de la salida, e incluso durante el viaje (con carencia de unas horas o días).

¿Es obligatorio tener un seguro de viaje para viajar al extranjero?

En algunos destinos, sí. Por ejemplo, los países del espacio Schengen exigen seguro médico con cobertura mínima de 30.000 €. También es obligatorio para viajar a Cuba, Rusia o Ecuador. En el resto de países, aunque no sea requisito legal, es muy recomendable contar con uno para viajar tranquilo.

