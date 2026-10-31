El PP advierte a Pedro Sánchez: “Que no se te ocurra recomendar un libro o subir una puñetera canción” durante el luto oficial por el accidente de tren en Toledo

El PP advierte a Pedro Sánchez contra “recomendar un libro o subir una puñetera canción”

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La cuenta oficial del Partido Popular en X (@ppopular) ha publicado este sábado un tweet en el que advierte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra “recomendar un libro o subir una puñetera canción”, sin que mediara ninguna declaración ni publicación previa de Sánchez.

“QUE NO SE TE OCURRA”, dice la publicación, que se refiere al luto oficial de tres días decretado tras el trágico accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 69 muertos, como motivo por el cual Sánchez debería abstenerse de sus hábitos de fin de semana.

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El mensaje del PP apunta directamente a una práctica habitual de Sánchez en sus redes sociales personales. Desde hace meses, el presidente dedica sus publicaciones de los sábados a recomendar libros, discos o canciones, una rutina que en alguna ocasión ha coincidido con momentos de crisis o tragedia en el país.

Hoy es sábado pero seguimos de luto. Que no se te ocurra recomendar un libro o subir una puñetera canción, Pedro. QUE NO SE TE OCURRA. — Partido Popular (@ppopular) October 31, 2026

Las publicaciones de fin de semana de Sánchez que coincidieron con crisis

El antecedente más reciente se produjo el propio día del accidente de Urda. A las 9:11 de la mañana del miércoles 28 de octubre, apenas quince minutos después de conocerse el choque entre los dos trenes, Sánchez publicó en X un fragmento de una entrevista concedida al pódcast Keep It Cutre, con el mensaje: “Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor”. El vídeo, que abordaba temas como el feminismo, la juventud y la vivienda, generó una oleada de críticas en redes y también desde la oposición. El dirigente de Vox Jorge Buxadé le reprochó: “No conoces la vergüenza ni la empatía con el dolor de los españoles. Publicas esto mientras la tragedia devastadora se cierne otra vez sobre el pueblo español. Por lo menos, no te regodees”.

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En julio de 2026, con varias comunidades afectadas por incendios forestales de gran magnitud, Sánchez publicó en TikTok un vídeo con sus recomendaciones culturales del fin de semana. En esa ocasión propuso la lectura de El imperio de la inteligencia artificial, ensayo de la periodista Karen Hao sobre el poder acumulado por OpenAI y la industria tecnológica, y la escucha de “Bionic”, una de las canciones del proyecto RE de la banda Placebo.

Pedro Sánchez recomienda algunos libros. (TikTok)

En agosto de 2026, en plena ola de protestas en Ceuta contra su gestión de la situación provocada tras la entrada informal de decenas de miles de migrantes a la ciudad autónoma, Sánchez compartió en TikTok sus recomendaciones literarias para el verano: la novela Comerás flores, de Lucía Solla; el cómic Nocturnos, de Laura Pérez; y el ensayo The Age of Unpeace, de Mark Leonard. “Si este verano os apetece leer un buen libro, os voy a recomendar tres, una novela, un ensayo y un cómic”, dijo el presidente en el vídeo.

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Semanas después, el 12 de septiembre, con la crisis migratoria de Ceuta ya prolongada más de 40 días desde la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, Sánchez retomó su calendario habitual de publicaciones semanales en TikTok. En esa entrega recomendó el disco The Other Side of Make-Believe, de la banda Interpol, y el libro Human Compatible: AI and the Problem of Control, del investigador Stuart Russell.

Más tarde, el 19 de octubre, en plena precampaña electoral y tras el paso de la dana Adam, con cuatro víctimas mortales, Sánchez publicó en su cuenta de X un enlace a Where Is Gone?, la colaboración de Rosalía con la banda irlandesa Fontaines D.C. “Volviendo de Valladolid y escuchando esta canción cautivadora y llena de amor. Una pasada”, escribió.

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Días antes, durante la visita a Madrid del presidente argentino Javier Milei, había compartido en la misma red “Fanático”, de Lali Espósito, artista enfrentada públicamente con el mandatario argentino: “Aprovechando que estoy en el coche, camino a Burgos, para escuchar este éxito argentino. ¡Me encanta!”.