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España será segunda cabeza de serie este martes en el sorteo del cuadro de la 'Final a 8' de la Copa Davis

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El equipo español masculino de tenis será segundo cabeza de serie este martes (12.00 horas) en el sorteo del cuadro de la 'Final a 8' de la Copa Davis, que se celebrará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia).

El combinado capitaneado por David Ferrer, que logró el pase a las finales el domingo tras imponerse a domicilio a Chile (0-4) en la tierra batida de Santiago en la segunda ronda clasificatoria, buscará en la ciudad italiana la séptima 'Ensaladera' de su historia, tras conquistar el trofeo en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

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La Italia de Jannik Sinner será la primera cabeza de serie del sorteo que se celebrará este martes en la Piazza Maggiore de Bolonia, con Alemania (3), Chequia (4), Austria, Canadá, Gran Bretaña y Corea del Sur como el resto de participantes en la cita.

Italia se colocará en la línea 1 y España en la línea 8, mientras que Alemania y Chequia se asignarán mediante sorteo a las líneas 3 y 6. El resto de las naciones se asignarán mediante sorteo a las líneas 2, 4, 5 y 7. Así, el primer rival de la 'Armada' será Canadá, Gran Bretaña, Corea del Sur o Austria.

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