Rafa Jódar salva dos bolas de partido y remonta a Shapovalov en su debut en Cincinnati

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El tenista español Rafa Jódar ha firmado una memorable remontada en su estreno en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, frente al canadiense Denis Shapovalov (7-5, 4-6, 7-5), ante el que sobrevivió a dos bolas de partido para citarse en tercera ronda con el chileno Alejandro Tabilo.

El madrileño, de 19 años y número 11 del mundo, ofreció muestras de su garra y su capacidad de reacción en un tercer set en el que fue capaz de levantar un 1-5 en contra. Salvó dos puntos de partido con el norteamericano al saque, y encadenó seis juegos consecutivos para cerrar finalmente el duelo en dos horas y 56 minutos.

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Antes, en el primer parcial, respondió a una rotura de Shapovalov para el 4-3 con un 'contrabreak' y otro quiebre en el juego final que le permitió adelantarse en el partido. Sin embargo, el canadiense igualó la contienda gracias a un solitario 'break' en el juego inaugural de la segunda manga.

Fue en el tercer parcial, con Shapovalov yéndose hasta el 5-1, cuando Jódar tuvo que reaccionar. El número 48 del ranking ATP, que se quejó en un par de ocasiones de las interrupciones del español para tratar de solucionar unos problemas en sus zapatillas, sacó dos veces para partido, teniendo dos puntos para cerrar el set y el duelo por 6-2, pero Jódar ganó los seis siguientes juegos para darle la vuelta a la manga.

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"Tuve que darlo todo hoy para ganar este partido. Estoy muy contento con cómo controlé mis emociones hoy, especialmente en el tercer set. Estoy muy feliz de conseguir mi primera victoria en Cincinnati", señaló Jódar en declaraciones a pie de pista tras el encuentro.

De esta manera, el madrileño se afianza como el tercer tenista con más partidos ganados en el circuito este año (35-13), solo por detrás del alemán Alexander Zverev (45) y del italiano Jannik Sinner (44), número tres y número uno del mundo respectivamente.

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Ahora, Jódar se enfrentará en tercera ronda con el chileno Alejandro Tabilo, número 29 del mundo y que eliminó en segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff (6-3, 6-4). Dos veces se han visto las caras ambos tenistas, además este mismo año, con triunfo para el sudamericano en Indian Wells y victoria para el español en semifinales de Washington.